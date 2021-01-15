Раковые родинки: что нужно знать

Меланома - не самая распространенная форма рака кожи, но зачастую самая серьезная/Pixabay

Раковая родинка - самый частый признак меланомы кожи. Это разновидность рака кожи. Раковая родинка обычно представляет собой новую или уже существующую родинку, которая претерпела определенные изменения.

Хотя не каждая новая или изменяющаяся родинка является злокачественной, важно, чтобы люди следили за своими родинками.

Меланома - не самая распространенная форма рака кожи, но зачастую самая серьезная. Это связано с тем, что он может быстро распространиться на другие части тела, что затрудняет лечение и часто приводит к ухудшению внешнего вида.

Читайте такжеУченые объяснили, какая связь между кофе и распространенным видом рака

Однако ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно улучшить прогноз для людей с меланомой. Вот почему людям важно сохранять бдительность и регулярно проверять свою кожу.

Распространенным фактором риска злокачественных родинок является чрезмерное воздействие УФ-излучения. Поэтому людям жизненно важно принимать меры предосторожности, такие как ограничение пребывания на солнце, ношение защитной одежды на улице и использование солнцезащитного крема широкого спектра действия.

В этой статье обсуждаются причины меланомы, некоторые варианты лечения и некоторые советы по профилактике.

Что делает родинку злокачественной?

Злокачественная родинка или меланома - это результат повреждения ДНК в клетках кожи. Эти изменения или мутации генов могут привести к быстрому и неконтролируемому росту клеток.

Меланома - это тип рака кожи, который возникает, когда производящие пигмент клетки, известные как меланоциты, мутируют и начинают бесконтрольно делиться. Меланоциты производят пигмент под названием меланин.

Меланин отвечает за цвет кожи. После воздействия солнечного света меланоциты увеличивают выработку меланина для защиты кожи от потенциально вредных ультрафиолетовых лучей. Вот почему некоторые люди могут загорать после пребывания на солнце.

Тела людей с более темной кожей, естественно, производят больше меланина, чем люди с более светлой кожей. Это означает, что люди с более темной кожей имеют более естественную защиту от УФ-лучей.

Тем не менее, у людей с более темной кожей по-прежнему могут развиться раковые родинки, поэтому этим группам также следует принимать соответствующие меры предосторожности. Хотя раковые родинки реже встречаются у цветных людей, они обычно имеют худшие результаты, поскольку меланома, возникающая у более темных типов кожи, имеет тенденцию быть более агрессивной.

Родинки - это скопления меланоцитов. Вот почему быстрое деление поврежденных меланоцитов может привести к развитию злокачественных родинок. Однако не каждая родинка является злокачественной. На самом деле большинство из них безвредны.

Чрезмерное воздействие УФ-излучения, особенно УФ-А и УФ-В, является наиболее частой причиной раковых родинок. Основным источником ультрафиолетового света является солнечный свет, но искусственные источники света, такие как солярии, также производят ультрафиолетовый свет.

В некоторых случаях люди могут также унаследовать генные мутации от своих родителей, что может увеличить вероятность развития раковых родинок.

Признаки и симптомы

На ранних стадиях меланомы бывает сложно определить злокачественную родинку. По этой причине люди должны регулярно проверять свою кожу на предмет каких-либо изменений, таких как новая родинка или изменение внешнего вида существующей родинки.

Если человек подозревает, что родинка может быть раковой, ему важно обратиться к дерматологу для постановки диагноза.

Фонд исследования меланомы перечисляет некоторые симптомы, о которых следует знать. К ним относятся:

любые изменения на коже, такие как новая родинка или изменение цвета, формы или размера существующей родинки

родинка, которая не заживает, становится болезненной или чувствительной

родинка, которая начинает зудеть или кровоточить

родинка, имеющая блестящий, восковой, гладкий или бледный вид

плотная красная шишка, которая кровоточит или кажется твердой (это особенно важно при амеланотической меланоме, которая чаще остается незамеченной из-за отсутствия пигмента)

плоское красное пятно, грубое, сухое или чешуйчатоечерное или темное пятно или полоса под ногтем или ногтем на ноге, которые не возникли в результате предыдущей травмы ногтя (меланома ногтей, как правило, более агрессивна)

Люди также могут следовать правилу обследования ABCDE, чтобы проверить потенциально раковые родинки. Это правило описывает пять простых характеристик ранней меланомы. Вот эти особенности:

Асимметрия: одна половина злокачественной родинки может отличаться от другой.

Граница: может быть неровной, что означает, что края рваные, зазубренные или размытые, а не гладкие.

Цвет: они могут содержать неоднородные оттенки и цвета, обычно черный, коричневый. Некоторые могут включать белые, серые, красные, розовые или синие области.

Диаметр: Раковые родинки могут меняться в размерах, обычно становясь больше. Если родинка становится больше 6 миллиметров, она может быть злокачественной.

Развитие: изменение внешнего вида родинки в течение недель или месяцев может указывать на то, что она является злокачественной.

Люди также могут использовать метод "гадкого утенка". Эта стратегия основана на представлении о том, что любые раковые родинки будут выделяться как "гадкий утенок" по сравнению с другими родинками человека. Если человека беспокоит появление родинки, ему следует обратиться к дерматологу для полной диагностики.

Важно отметить, что только около 20–30% меланом возникает из-за ранее существовавшей родинки. Большинство присутствует как новая родинка.

Диагностика

Люди могут обнаружить ранние симптомы злокачественной родинки, используя правило ABCDE и регулярно исследуя любые новые и существующие родинки.

Люди должны попытаться проверить все участки своей кожи, включая спину и другие области, которые могут быть трудно увидеть без посторонней помощи. Они могут использовать зеркало или телефон или попросить партнера, члена семьи, друга или врача помочь в этих областях.

Если у человека есть какие-либо опасения по поводу родинки, ему следует обратиться к дерматологу, который может использовать микроскопические или фотографические инструменты для более подробного изучения родинки.

Лечение

Лечение злокачественной родинки обычно такое же, как и при других формах рака. Однако, в отличие от рака внутренних органов, будет легче получить доступ к раковой ткани и удалить родинку хирургическим путем. Поэтому хирургическое вмешательство часто является основным методом лечения большинства злокачественных родинок.

Процедура обычно включает удаление родинки и части окружающей доброкачественной ткани. В некоторых случаях, когда человеку поставлен ранний диагноз, хирургического вмешательства может быть достаточно для лечения раковой родинки. Если родинка покрывает большой участок кожи, после операции может потребоваться кожный трансплантат.

Обычно хирург выполняет иссечение, пока человек находится под местной анестезией. Это означает, что человек будет бодрствовать во время процедуры, но не почувствует боли, так как хирург обезболит пораженный участок.

Хирург отправит этот образец удаленной ткани в патологию, чтобы определить степень поражения рака.

Если есть какой-либо риск распространения рака на другие органы, кости или кровь, врач может провести дополнительные обследования, такие как биопсия лимфатического узла, радиологические исследования или и то, и другое.

Если рак распространился, врач запросит лечение в зависимости от того, на какие участки тела он распространился.

Самое главное, люди должны избегать чрезмерного воздействия УФ-излучения. Они могут добиться этого, ища тень, используя солнцезащитный крем и нося одежду, которая защищает тело от солнца на улице. Врачи также рекомендуют избегать соляриев, ламп и кроватей.

Людям также следует регулярно проверять свою кожу на предмет выявления новых или изменяющихся родинок, особенно если у них в семейном анамнезе имеется меланома.