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Ранние симптомы рака и инфекции: как ваш язык "сигнализирует" о проблемах

24 мая 2021, 12:45

Вот возможные причины появления белого цвета на языке и способы его предотвращения.

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Белый язык довольно распространен, и обычно не о чем беспокоиться/Pixabay

Если вы увидели в зеркале случайные белые пятна или тонкую белую пленку на языке, это может вызывать беспокойство.

Как сообщает Insider, с одной стороны, это может быть просто плохая гигиена полости рта или обезвоживание, но это также может быть признаком заболеваний, таких как грибковая инфекция или воспалительные состояния.

"Белый язык довольно распространен, и обычно не о чем беспокоиться. Но в редких случаях и в зависимости от клинической картины он может имитировать другие более серьезные состояния, такие как инфекция или ранний рак", - говорит Диана В. Мессади, профессор стоматологии и оральной медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Вот возможные причины появления белого цвета на языке и способы его предотвращения.

Причины белого цвета на языке

  • Сухость во рту - состояние, при котором слюнные железы не вырабатывают достаточно слюны.
  • Плохая гигиена полости рта
  • Обезвоживание
  • Раздражение рта от стоматологических инструментов
  • Курение или жевание табака
  • Дыхание через рот
  • Злоупотребление алкоголем

Эти факторы заставляют сосочки - крошечные бугорки на языке, содержащие вкусовые рецепторы - набухать и увеличиваться, позволяя бактериям, мертвым клеткам или мусору, таким как еда и сахар, застревать между ними. Эти мертвые клетки вызывают скопление, которое выглядит как тонкая белая пленка или налет, который вы видите на языке.

Однако белый язык также может быть признаком заболеваний, таких как:

Оральная молочница: если у вас есть кремово-белые образования на языке, напоминающие по виду творог, у вас может быть оральная молочница - грибковая инфекция, вызванная грибком Candida. Обычно это лечится противогрибковыми препаратами.

Сифилис. Если у вас сифилис, инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), внутри ротовой полости могут образоваться большие выпуклые белые образования. Пенициллин, антибиотик, обычно назначают, чтобы убить организм, вызывающий сифилис.

Лейкоплакия: утолщенные белые или серые пятна на языке или под ним являются симптомом лейкоплакии. Прекращение употребления табака или алкоголя обычно помогает избавиться от него, но если появляются признаки раннего рака, врач может удалить белые пятна скальпелем и уничтожить раковые клетки.

Красный плоский лишай полости рта: кружевные белые пятна на языке, щеках и деснах могут быть незаразным воспалительным заболеванием, называемым красным плоским лишаем полости рта. Это хроническое заболевание, которое не поддается лечению, но для устранения серьезных симптомов врач может порекомендовать местные средства или лекарства.

Географический язык: географический язык, другое незаразное воспалительное заболевание, может вызывать появление на вашем языке красных и белых пятен в виде карты. Это не требует никакого лечения и обычно проходит само по себе, но если это вызывает дискомфорт, вы можете принять обезболивающие или полоскание рта с анестетиком или антигистаминным средством.

Желудочно-кишечные расстройства: такие заболевания, как гастрит, несварение желудка и язвенный колит, также могут вызывать белый налет на языке, потому что полость рта является частью желудочно-кишечного тракта. Эти желудочно-кишечные расстройства лечатся по-разному, поэтому врач должен поставить правильный диагноз.

"Вам следует беспокоиться о белом языке, когда вы пытаетесь очистить его щеткой, а пленка не уходит", - говорит Мессади. "Если на языке есть язвы и смесь белых и красных участков, тогда вам нужно обратиться за консультацией к врачу".

здоровье
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