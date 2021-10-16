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Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная

16 октября 2021, 04:41

Семена тыквы - источник витамина Е и здоровых жиров, а масло из них содержат жирные кислоты, необходимые для нормальной работы сердца и мозга.

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Тыква полезна для здоровья / 1zoom.ru

Пришла осень и звездой сезона стала яркая тыква. Однако тыква отличается не только красотой, но и полезными свойствами, которые содержатся в ее семечках. Именно они - источник витамина Е и здоровых жиров, а масло из них содержат Омега-6 и Омега-3 жирные кислоты, необходимые для нормальной работы сердца и мозга.

"Тыквенное масло богато здоровыми жирами, которые способствуют укреплению здоровья сердца", - рассказала ТСН диетологиня, владелица блога "Однажды с тыквой" Мэгги Михальчик.

Тыквенное масло очень полезно для волос

Оно укрепляет волосы и препятствует их выпадению, а также питает волосяные луковицы и сам волос делает менее ломкими.

Масло тыквенных семечек благотворно влияет на кожу головы, избавляя ее от зуда и раздражения, заживляет мелкие ранки. Его можно добавлять в шампунь при каждом мытье головы. Но следует тщательно смывать.

Тыквенное масло используется для лечения заболеваний простаты у мужчин

"Тыквенное масло также показало многообещающие результаты как альтернативная терапия доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ)", - отметила эксперт.

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В частности, добавка с экстрактом тыквенных семечек облегчает симптомы ДГПЖ.

Тыквенное масло понижает кровяное давление

Масло из тыквенных семечек снижает диастолическое артериальное давление у женщин, страдающих от постменопаузы.

Между тем, тыквенное масло лучше добавлять в готовые блюда. Им можно заправлять салаты. Более того, насыщенное ореховым ароматом, оно подчеркивает преимущества блюд.

Стоит учесть, что при нагревании его полезные вещества теряются, поэтому для выпечки оно не годиться.

Также важно прежде всего проконсультироваться с врачем, ведь самолечение может быть опасным для здоровья.

viber
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