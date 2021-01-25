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Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19

25 января 2021, 17:15
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Согласно имеющейся информации, не все расы могут одинаково мощно противостоять коронавирусу.

Китай
Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19 / УНИАН

Коронавирус COVID-19 в крайне различной форме переносят люди, которые принадлежат к разным этническим группам. Такой вывод сделали ученые после того, как проанализировали данные около двух тысяч пациентов, перенесших болезнь. Данную информацию опубликовал медицинский портал BMJ Open.

По его данным, среди 1737 пациентов с коронавирусом старше 16 лет 538 человек ‒ выходцы из Азии (31%), 340 человек (20%) с темным цветом кожи, а 707 пациентов (40%) ‒ представители европеоидной расы.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust утверждают, что пациенты из Азии в 1,5 раза чаще чем белокожие попадали в отделение интенсивной терапии и нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. А люди с темным цветом кожи ‒ в 1,8 раза чаще нуждались в экстренных мерах, чем светлокожие пациенты.

Гораздо выше оказалась и смертность среди выходцев из Азии (в 1,5 раза), а у темнокожих людей ‒ в 1,3 раза, чем у людей со светлой кожей.

Риск оказаться подключенными к аппарату ИВЛ также выше на 50-80% у людей с темным цветом кожи и пациентов из Азии

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Напомним, ранее сообщалось:

  • По данным ученых, пациенты с коронавирусом чаще страдают от инсульта по сравнению с больными, которые заразились гриппом.
  • Исследователи насчитали пять симптомов, которые могут с большей долей вероятности указать на то, переболел ли человек коронавирусом или нет.
  • До того, ученые выяснили, как COVID-19 выбирает жертв заражения. Оказалось, что ни один из факторов риска не может сравниться по силе с возрастом.
пандемия коронавируса COVID-19
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