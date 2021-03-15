Распознать тромб: пять признаков на руке

Сгусток может закупорить кровеносные сосуды, что затрудняет доставку крови по телу. / Фото: nahnews.org

Сгустки крови или тромбы относительно распространены и вызваны слипанием различных белков и тромбоцитов. Совершенно необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы считаете, что у вас образовался тромб.

Сгустки крови нужно лечить немедленно, так как они могут быть очень серьезными, сообщает Express.co.uk.

Сгусток может закупорить кровеносные сосуды, что затрудняет доставку крови по телу. Большинство тромбов образуется в ногах, но их также можно найти в руках.

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В руках образуется до 10 процентов всех сгустков, но бывает сложно определить, подвержены ли вы риску.

Более половины всех тромбов в руке не имеют никаких симптомов, предупреждает медицинский сайт Healthline.

Если у вас действительно появляются симптомы, они, как правило, появляются очень медленно, и их легко можно пропустить.

Рука может становиться все более опухшей, и у вас часто могут возникать судороги.

Кожа может быть чувствительной и теплой на ощупь, с красным или синим оттенком.

"Сгустки крови образуются, когда клетки крови, называемые тромбоцитами, и различные белки заставляют кровь свертываться в полутвердую массу. Сгустки крови в руках классифицируются как первичные или вторичные, в зависимости от того, что привело к свертыванию крови. Если вам поставили диагноз сгустка глубоких вен на руке, основная цель лечения будет заключаться в том, чтобы остановить рост сгустка, облегчить симптомы и предотвратить его перемещение в легкие или другие части тела, где он может нанести урон.

Если эти методы лечения не решают проблему или если у вас очень большой сгусток, врач может порекомендовать его удаление.

Если у вас закупорка крови, наиболее опасным осложнением может стать тромбоэмболия легочной артерии. При легочной эмболии часть сгустка крови отрывается и попадает в легкие.

Примерно у трети всех пациентов с тромбами развивается тромбоэмболия легочной артерии, и это может быть смертельным.

Если у вас внезапная одышка или колющая боль в груди, вам следует немедленно обратиться к врачу.

Лучший способ избежать образования тромбов на руках - оставаться активным и регулярно заниматься спортом.

Каждый должен стремиться заниматься не менее 150 минут активности средней интенсивности каждую неделю.

Вы также должны стараться поддерживать здоровый вес и не сидеть в одном и том же положении долгое время.

Обратитесь к врачу, если вас беспокоят признаки или симптомы сгустков крови.