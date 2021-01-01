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Рассол – это неправильно: что на самом деле надо пить 1 января

1 января 2021, 15:51
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Врач-диетолог подсказал, как поправить здоровье утром 1 января после бурного празднования Нового года.

Что необходимо пить 1 января - диетолог
Что необходимо пить 1 января - диетолог / 1zoom.ru

Утром после праздничного застолья лучше всего восстановиться поможет простая вода, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Если нет проблем с ЖКТ, то смело можно налегать на свежевыжатые соки и минеральную воду. Минералку лучше покупать столовую или лечебно-столовую, которая не сильно насыщена микроэлементами.

"Надо брать либо слабогазированные, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы избыточная газированность ушла и не раздражала стенки кишечника", — советует врач-диетолог в комментарии радио Sputnik.

Также в список рекомендуемых напитков вошли:

  • кефир и другие кисломолочные продукты;
  • напитки с кофеином — кофе или чай в умеренных количествах.

А вот тоники и традиционный рассол пить с утра Бобровский настоятельно не советует. По его словам, это самые "нехорошие утренние напитки".

Что касается того, можно ли похмеляться вином или водкой (то есть принять на грудь новую небольшую порцию алкоголя), то Бобровский резко выступил против такой методы. По его словам, это плохо сказывается на дальнейшем самочувствии и на скорости восстановления в частности.

Похмелье: что делать и чем лечить

здоровье Андрей Бобровский
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