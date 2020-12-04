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Расторопша: 7 доказанных преимуществ для здоровья

4 декабря 2020, 09:19

Расторопша часто пропагандируется из-за ее защитного действия для печени.

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Расторопша часто пропагандируется из-за ее защитного действия для печени/Pixabay

Расторопша пятнистая - это лечебное средство, полученное из расторопши пятнистой, также известной как Silybum marianum. Это колючее растение имеет характерные пурпурные цветы и белые прожилки, которые, согласно традиционным легендам, были вызваны каплей молока Девы Марии, упавшей на его листья.

Активные ингредиенты расторопши представляют собой группу растительных соединений, известных под общим названием силимарин. Экстракт расторопши содержит большое количество силимарина (от 65 до 80%), который был получен из растения расторопши.

Известно, что силимарин, извлеченный из расторопши, обладает антиоксидантными, противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Фактически, он традиционно использовался для лечения заболеваний печени и желчного пузыря, стимулирования выработки грудного молока, предотвращения и лечения рака и даже защиты печени от укусов змей, алкоголя и других экологических ядов.

Содержание

Вот 7 научно обоснованных преимуществ расторопши.

1. Расторопша для печени

Расторопша часто пропагандируется из-за ее защитного действия для печени.

Она регулярно используется в качестве дополнительной терапии людьми, у которых есть повреждение печени из-за таких состояний, как алкогольная болезнь печени, неалкогольная жировая болезнь печени, гепатит и даже рак печени.

Она также используется для защиты печени от токсинов, таких как аматоксин, который вырабатывается грибами "смертельная шапка" и смертельно опасен при проглатывании.

Исследования показали улучшение функции печени у людей с заболеваниями печени, которые принимали добавку из расторопши, предполагая, что она может помочь уменьшить воспаление и повреждение печени.

Хотя необходимы дополнительные исследования того, как это работает, считается, что расторопша уменьшает повреждение печени, вызванное свободными радикалами, которые образуются при метаболизме токсичных веществ в печени.

И хотя экстракт расторопши обычно используется в качестве дополнительной терапии для людей с заболеваниями печени, в настоящее время нет доказательств того, что он может предотвратить эти заболевания, особенно если вы ведете нездоровый образ жизни.

2. Расторопша для мозга

Расторопша используется как традиционное средство от неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, уже более двух тысяч лет.

Ее противовоспалительные и антиоксидантные свойства означают, что она, возможно, обладает нейропротекторным действием и может помочь предотвратить ухудшение функции мозга, которое вы испытываете с возрастом.

В исследованиях в пробирках и на животных было показано, что силимарин предотвращает окислительное повреждение клеток мозга, что может помочь предотвратить снижение умственного развития.

Эти исследования также показали, что расторопша может уменьшить количество амилоидных бляшек в мозге животных с болезнью Альцгеймера.

Амилоидные бляшки - это липкие скопления амилоидных белков, которые могут накапливаться между нервными клетками с возрастом.

Они обнаруживаются в очень большом количестве в мозгу людей с болезнью Альцгеймера, а это означает, что расторопша потенциально может быть использована для лечения этого тяжелого состояния.

Однако в настоящее время нет исследований на людях, изучающих влияние расторопши на людей с болезнью Альцгеймера или другими неврологическими состояниями, такими как деменция и болезнь Паркинсона.

Более того, неясно, достаточно ли хорошо всасывается расторопша в организме человека, чтобы позволить адекватному количеству пройти через гематоэнцефалический барьер. Также неизвестно, какие дозы нужно будет прописать, чтобы она оказал положительный эффект.

3. Расторопша защищает ваши кости

Остеопороз - это заболевание, вызванное прогрессирующей потерей костной массы.

Обычно оно развивается медленно в течение нескольких лет и вызывает слабые и хрупкие кости, которые легко ломаются даже после незначительных падений.

В экспериментальных исследованиях в пробирках и на животных было показано, что расторопша стимулирует минерализацию костей и потенциально защищает от потери костной массы.

В результате исследователи предполагают, что расторопша может быть полезной терапией для предотвращения или замедления потери костной массы у женщин в постменопаузе.

Однако в настоящее время исследований на людях нет, поэтому его эффективность остается неясной.

4. Может улучшить лечение рака

Было высказано предположение, что антиоксидантное действие силимарин может иметь некоторые противораковые эффекты, что может быть полезно для людей, получающих лечение от рака.

Несмотря на некоторые домыслы о том, что расторопша вызывает рак, некоторые исследования на животных показали, что расторопша может быть полезна для уменьшения побочных эффектов лечения рака.

Она также может повысить эффективность химиотерапии против определенных видов рака и, в некоторых случаях, даже уничтожить раковые клетки.

Однако исследования на людях очень ограничены и еще не продемонстрировали значимого клинического эффекта на людях. Это может быть связано с тем, что люди не могут усвоить достаточно, чтобы получить лечебный эффект.

Необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет определить, как силимарин можно использовать для поддержки людей, проходящих лечение от рака.

5. Увеличивает выработку грудного молока

Сообщается, что расторопша, в том числе расторопша в таблетках, влияет на выработку грудного молока у кормящих матерей. Считается, что он работает, вырабатывая больше гормона пролактина, вырабатывающего молоко.

Данные очень ограничены, но одно рандомизированное контролируемое исследование показало, что матери, принимавшие 420 мг силимарина в течение 63 дней, производили на 64% больше молока, чем те, кто принимал плацебо.

Однако это единственное доступное клиническое исследование. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты и безопасность расторопши для кормящих матерей.

6. Может помочь в лечении прыщей

Акне - это хроническое воспалительное заболевание кожи. Это не опасно, но может вызвать шрамы. Люди также могут беспокоиться о его влиянии на свою внешность.

Было высказано предположение, что окислительный стресс в организме может играть роль в развитии прыщей.

Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам расторопша может быть полезной добавкой для людей с акне.

Интересно, что одно исследование показало, что у людей с акне, которые принимали 210 миллиграммов силимарина в день в течение 8 недель, наблюдалось уменьшение поражений акне на 53%.

Однако, поскольку это единственное исследование, необходимы более качественные исследования.

7. Расторопша может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом

Расторопша может быть полезной дополнительной терапией для лечения диабета 2 типа.

Было обнаружено, что один из компонентов расторопши может работать аналогично некоторым лекарствам от диабета, помогая улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови.

Фактически, недавний обзор и анализ показали, что у людей, регулярно принимающих силимарин, наблюдалось значительное снижение уровня сахара в крови натощак и HbA1c, показателя контроля сахара в крови.

Кроме того, антиоксидантные и противовоспалительные свойства расторопши также могут быть полезны для снижения риска развития диабетических осложнений, таких как заболевание почек.

Однако в этом обзоре также было отмечено, что качество исследований было не очень высоким, поэтому необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет дать какие-либо твердые рекомендации.

Расторопша - применение

Расторопша считается безопасной при приеме внутрь. Фактически, в исследованиях, в которых высокие дозы использовались в течение длительного времени, только около 1% людей испытывали побочные эффекты.

Сообщается, что побочными эффектами расторопши являются расстройства кишечника, такие как диарея, тошнота или вздутие живота.

Некоторым рекомендуется соблюдать осторожность при приеме расторопши. Среди них:

  • Беременные женщины: нет данных о ее безопасности для беременных женщин, поэтому им обычно рекомендуется избегать этой добавки.
  • Те, у кого аллергия на растение: расторопша может вызвать аллергическую реакцию у людей, страдающих аллергией на растения семейства сложноцветных / сложноцветных.
  • Люди с диабетом. Снижающие уровень сахара в крови эффекты расторопши могут подвергать людей с диабетом риску низкого уровня сахара в крови.
  • Те, у кого есть определенные условия: расторопша может оказывать эстрогенное действие, что может ухудшить чувствительные к гормонам состояния, включая некоторые типы рака груди.

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