Растяжки: причины появления и домашние средства для борьбы с ними

Растяжки могут поражать людей практически любого возраста и типа кожи. / i.ytimg.com

Кожа является самым большим органом тела и обладает замечательной способностью расширяться и сжиматься по мере необходимости. Кожа крепкая и эластичная, но ее поддерживающие ткани могут быть повреждены, если растягиваться слишком сильно или слишком быстро.

Такое быстрое расширение кожи может привести к образованию растяжек. До 90 процентов женщин получают растяжки во время беременности. Однако растяжки могут поражать людей практически любого возраста и типа кожи.

Они часто возникают в периоды роста и изменений тела, таких как значительное увеличение веса, период полового созревания и экстремальное наращивание мышц.

Что такое растяжки?

Растяжки - это линии или полосы, вызванные растяжением соединительной ткани кожи.

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Растяжки со временем становятся белыми или серебристыми. Хотя они не причиняют физической боли, в тяжелых случаях они могут уродовать. Когда средний слой кожи растягивается слишком быстро, некоторые из ее коллагеновых волокон могут сломаться.

Это позволяет просвечивать нижележащие кровеносные сосуды, оставляя после себя характерные красные или пурпурные отметины.

Со временем они бледнеют до белого или серебристого цвета по мере заживления кровеносных сосудов. Как только они появляются, пятна обычно не исчезают полностью.

Специалисты годами пытались найти эффективное лечение этих отметин.

К сожалению, не было показано никакого лечения, которое бы полностью их стерло. Однако появляются новые способы лечения растяжек, и некоторые из них перспективны.

Факторы риска

Причина, по которой у одних людей появляются растяжки, а у других - нет, остается неясной. Некоторые люди просто более склонны к образованию растяжек из-за генетики или определенного уровня гормонов.

Исследование, опубликованное в Американском журнале акушерства и гинекологии, предполагает, что женщины, которые беременны в более молодом возрасте, как правило, получают их чаще, как и те, кто набирает больше веса во время беременности.

Однако сами по себе эти факторы не гарантируют появления растяжек.

В некоторых случаях, по-видимому, играет роль более высокий уровень стероидных гормонов в организме.

У людей с болезнью Кушинга растяжки появляются чаще, чем у людей без этого заболевания.

Точно так же люди, которые принимают стероидные препараты или используют местные стероидные кремы, могут иметь больше шансов получить растяжки. Это может быть связано с тем, что стероидные гормоны ослабляют коллаген в коже, повышая вероятность ее разрушения.

Лечение растяжек

Лечение кожных врачей и пластических хирургов дает некоторую надежду на уменьшение появления растяжек.

Доказано, что ни одно решение не работает для всех, но многие люди добиваются успеха с помощью некоторых из следующих методов лечения.

Третиноин

Существует мало доказательств того, что третиноин (ретиноевая кислота) работает. В одном раннем исследовании было показано, что крем, содержащий 0,1% третиноина, помогает уменьшить ранние растяжки.

Третиноин, который часто называют ретин-А, может вызывать побочные эффекты, такие как покраснение и шелушение. Беременным или кормящим женщинам не следует применять этот препарат.

Третиноин может проникать через верхний слой кожи и восстанавливать коллаген, что объясняет, как он улучшает растяжки у некоторых людей.

Третиноин отпускается только по рецепту врача. Его преимущества наиболее заметны при использовании на новых растяжках, поэтому людям следует обращаться за лечением как можно раньше.

Когда следы станут белыми или серебристыми, третиноин может оказаться бесполезным.

Лазерная или световая терапия

Лазерная и световая терапия - проверенные способы значительно улучшить внешний вид растяжек, хотя они очень дороги. Лазерная терапия - одно из новейших методов лечения растяжек, которое эффективно уменьшает их внешний вид.

Импульсные лазеры на красителях и интенсивный импульсный свет могут улучшить внешний вид растяжек и со временем увеличить выработку коллагена.

Эти процедуры выполнит пластический, косметический или кожный хирург.

Американское общество дерматологической хирургии (ASDS) рекомендует лазерную или световую терапию как способы значительного улучшения внешнего вида растяжек.

Обязательно используйте полностью обученного и лицензированного практикующего врача.

Человеку может потребоваться до 20 процедур, чтобы увидеть уменьшение растяжек на 20-60 процентов. Лечение может быть дорогостоящим.

Обогащенная тромбоцитами плазма с ультразвуком

Терапия богатой тромбоцитами плазмой (PRP) завоевала популярность как способ оживить кожу и увеличить выработку коллагена. PRP-терапия использует обогащенную тромбоцитами плазму, взятую из собственной крови человека непосредственно перед процедурой.

Исследование, опубликованное в Journal of Cosmetic and Laser Therapy, показывает, что PRP-терапия в сочетании с ультразвуковым устройством может быть хорошим средством для уменьшения растяжек.

Более 70 процентов участников сообщили об "хорошем" или "очень хорошем" улучшении своей внешности.

Пластическая хирургия

Подтяжка живота, подтяжка бедер и другие подобные процедуры удаляют лишнюю кожу и подтягивают оставшуюся кожу и ткани.

Врач или медицинский работник может порекомендовать эти процедуры людям, у которых дряблая кожа из-за потери веса или беременности.

По мнению Американского общества пластических хирургов, идеальный кандидат для этой операции:

имеет стабильный вес и крепкое здоровье

не курит

имеет реалистичные ожидания относительно того, что может сделать операция

Эти процедуры не предназначены специально для удаления растяжек. Однако потеря растяжек из-за удаления лишней кожи с тела может быть дополнительным преимуществом.

Альтернативные и домашние средства

Растяжки возникают в глубоком дермальном слое кожи. Поэтому, несмотря на заявления, увлажняющие кремы не помогают предотвратить растяжки.

Некоторые кремы, масла и другие продукты для кожи на полках магазинов утверждают, что они предотвращают или уменьшают растяжки.

Популярные ингредиенты включают масло какао, оливковое масло и миндальное масло.

Несмотря на заявления на упаковке, не было доказано, что отпускаемые без рецепта крем или масло помогают предотвратить или лечить растяжку.

К тому же нанесение увлажняющих средств или кремов после появления следов не влияет на их внешний вид.

Кремы от растяжек могут быть неэффективными, но правильный уход за кожей поможет ей выглядеть и чувствовать себя лучше. Держите кожу увлажненной изнутри и снаружи.

Американская академия дерматологии предлагает следующее.

Используйте надлежащую защиту от солнца

Сам по себе солнцезащитный крем не может предотвратить появление растяжек, но он действительно улучшает общее состояние кожи и внешний вид в целом.

Воздействие солнца может сделать более заметными существующие шрамы и отметины. Это также значительно увеличивает риск рака кожи. На солнце используйте эффективный солнцезащитный крем.

Кроме того, пребывание на солнце может разрушить коллагеновые волокна кожи, что повышает риск появления растяжек.

Держите кожу увлажненной

Использование увлажняющего крема сразу после купания, когда кожа еще влажная, может помочь продуктам лучше проникать в нее и сохранить кожу мягкой и эластичной. Беременные женщины могут обнаружить, что быстро разрастающаяся кожа на животе имеет тенденцию к зуду, а увлажняющие средства часто приносят облегчение.

Ряд увлажняющих кремов от растяжек можно приобрести в Интернете.

Ведите здоровый образ жизни

Полностью предотвратить появление растяжек невозможно, но здоровый образ жизни может снизить риск их развития.

Обильное питье, употребление разнообразных питательных продуктов и регулярные физические упражнения могут поддерживать стабильный вес и способствовать хорошему здоровью в целом.

Избегайте резкого увеличения или уменьшения веса

Также полезно избегать быстрых изменений веса и работать над здоровым и постепенным набором веса во время беременности.