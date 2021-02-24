Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния

Существует ряд различных симптомов раздражения горла / Pixabay

Раздражение горла - обычная проблема для многих людей. Как правило, симптомы носят временный характер и проходят примерно через неделю.

Однако они также могут быть признаком более серьезной проблемы со здоровьем, пишет Medical News Today.

Существует ряд различных симптомов раздражения горла. К ним относятся:

сухой кашель

боль в горле

боль во время еды или разговора

ощущение першения в горле

ощущение комка в горле

ощущение, что что-то застряло в задней части горла

ощущение пыли в горле

Существует ряд причин раздражения горла.

Простуда, как следует из названия, очень распространена. В среднем взрослые люди простужаются 2–3 раза в год. Простуда обычно длится около 7–10 дней.

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Более 200 вирусов могут вызывать простуду и передаются от человека к человеку через капли в воздухе или на поверхности.

Симптомы

Основные симптомы простуды включают:

раздражение горла

кашель

чихание

заложенный нос или насморк

головные боли

COVID-19

COVID-19 также может вызывать раздражение горла. Это очень заразное заболевание, возникающее в результате вирусной инфекции. Вирус SARS-CoV-2, разновидность коронавируса, вызывает COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, симптомы могут появиться через 2–14 дней после контакта человека с вирусом.

COVID-19 очень заразен. Человек с симптомами COVID-19 должен оставаться дома, если врач не посоветует ему сделать иначе.

Симптомы

Человек с COVID-19 может испытывать ряд симптомов, которые могут варьироваться от легких до тяжелых. Общие симптомы COVID-19 включают:

раздражение горла

высокая температура

озноб

кашель

одышка или затрудненное дыхание

усталость

мышечные боли

головные боли

потеря вкуса или запаха

тошнота или рвота

понос

Аллергии

Среди других симптомов аллергия может вызывать раздражение горла. Аллергии очень распространены. Если человек испытывает раздражение горла из-за аллергической реакции, он может ощущать симптомы до тех пор, пока подвергается воздействию аллергена.

Общие аллергии включают пыльцу, пылевых клещей, кошек и собак, а также различные продукты, включая арахис и моллюски.

Симптомы

Общие симптомы аллергической реакции включают:

раздражение горла

зуд во рту

красные, опухшие губы и рот

Есть много других симптомов, которые различаются в зависимости от конкретной аллергии. Человек также может испытывать дополнительные симптомы, такие как крапивница и астма.

Ларингит

Ларингит - это воспаление гортани. Гортань - это еще одно название голосового аппарата. Ларингит обычно возникает внезапно и имеет тенденцию к ухудшению в течение первых 3 дней. Ларингит может быть острым или хроническим, однако в большинстве случаев он носит временный характер и не имеет серьезных последствий.

Это распространенная проблема, от которой страдает около 21% населения в какой-то момент их жизни.

Симптомы

Общие симптомы ларингита включают:

раздражение горла

хриплый голос

трудно говорить

низкая температура

кашель

прочистка горла

Эпиглоттит

Эпиглоттит - это воспаление надгортанника. Надгортанник - это лоскут в горле, который предотвращает попадание пищи в дыхательное горло и в легкие человека.

Воспаление надгортанника может блокировать дыхательные пути человека, что может быть опасно. Острый эпиглоттит может быть опасным для жизни.

Эпиглоттит могут вызвать инфекции и физические травмы.

Симптомы

Симптомы эпиглоттита включают:

раздражение горла

высокая температура

боль или затруднение при глотании

раздражительность и беспокойство

резкое или шумное дыхание

затрудненное дыхание

Если не лечить, эпиглоттит может вызвать закупорку дыхательных путей. Это может привести к тому, что кожа станет голубоватой из-за недостатка кислорода.

Стрептококковое горло

Стрептококковая ангина - распространенная инфекция горла. Воздействие штамма стрептококковых бактерий вызывает ангины.

Симптомы

Наиболее частые симптомы ангины включают:

раздражение горла

боль при глотании

лихорадка

опухшие и красные миндалины

белые пятна на горле

опухшие и болезненные железы в задней части глотки

Рак горла

Рак горла - редкая форма рака. Это может вызвать раздражение горла среди ряда других симптомов.

По данным Национального института рака (NCI), вероятность развития рака горла или рта у человека составляет 1,2%. Это означает, что если человек испытывает раздражение в горле, скорее всего, это одна из вышеперечисленных причин, а не рак горла. Однако люди должны знать, что это возможно.

Существует ряд различных типов рака горла, каждый из которых поражает разные части горла.

Симптомы

Ранние симптомы рака горла включают:

раздражение горла

кашель, который не проходит

боль или затруднение при глотании

боль в ушах

комок в шее или горле

хриплый голос

Когда обращаться к врачу

Раздражение горла - распространенная проблема, которая часто проходит без лечения. Однако в некоторых случаях требуется медицинское лечение.

По данным Американской академии отоларингологии, хирургии головы и шеи, человеку следует обратиться за медицинской помощью, если у него есть какие-либо из следующих проблем: