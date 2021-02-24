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Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния

24 февраля 2021, 21:37

Существует ряд различных симптомов раздражения горла.

Горло
Существует ряд различных симптомов раздражения горла / Pixabay

Раздражение горла - обычная проблема для многих людей. Как правило, симптомы носят временный характер и проходят примерно через неделю.

Однако они также могут быть признаком более серьезной проблемы со здоровьем, пишет Medical News Today.

Существует ряд различных симптомов раздражения горла. К ним относятся:

  • сухой кашель
  • боль в горле
  • боль во время еды или разговора
  • ощущение першения в горле
  • ощущение комка в горле
  • ощущение, что что-то застряло в задней части горла
  • ощущение пыли в горле

Существует ряд причин раздражения горла.

Простуда, как следует из названия, очень распространена. В среднем взрослые люди простужаются 2–3 раза в год. Простуда обычно длится около 7–10 дней.

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Более 200 вирусов могут вызывать простуду и передаются от человека к человеку через капли в воздухе или на поверхности.

Симптомы

Основные симптомы простуды включают:

  • раздражение горла
  • кашель
  • чихание
  • заложенный нос или насморк
  • головные боли

COVID-19

COVID-19 также может вызывать раздражение горла. Это очень заразное заболевание, возникающее в результате вирусной инфекции. Вирус SARS-CoV-2, разновидность коронавируса, вызывает COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, симптомы могут появиться через 2–14 дней после контакта человека с вирусом.

COVID-19 очень заразен. Человек с симптомами COVID-19 должен оставаться дома, если врач не посоветует ему сделать иначе.

Симптомы

Человек с COVID-19 может испытывать ряд симптомов, которые могут варьироваться от легких до тяжелых. Общие симптомы COVID-19 включают:

  • раздражение горла
  • высокая температура
  • озноб
  • кашель
  • одышка или затрудненное дыхание
  • усталость
  • мышечные боли
  • головные боли
  • потеря вкуса или запаха
  • тошнота или рвота
  • понос

Аллергии

Среди других симптомов аллергия может вызывать раздражение горла. Аллергии очень распространены. Если человек испытывает раздражение горла из-за аллергической реакции, он может ощущать симптомы до тех пор, пока подвергается воздействию аллергена.

Общие аллергии включают пыльцу, пылевых клещей, кошек и собак, а также различные продукты, включая арахис и моллюски.

Симптомы

Общие симптомы аллергической реакции включают:

  • раздражение горла
  • зуд во рту
  • красные, опухшие губы и рот

Есть много других симптомов, которые различаются в зависимости от конкретной аллергии. Человек также может испытывать дополнительные симптомы, такие как крапивница и астма.

Ларингит

Ларингит - это воспаление гортани. Гортань - это еще одно название голосового аппарата. Ларингит обычно возникает внезапно и имеет тенденцию к ухудшению в течение первых 3 дней. Ларингит может быть острым или хроническим, однако в большинстве случаев он носит временный характер и не имеет серьезных последствий.

Это распространенная проблема, от которой страдает около 21% населения в какой-то момент их жизни.

Симптомы

Общие симптомы ларингита включают:

  • раздражение горла
  • хриплый голос
  • трудно говорить
  • низкая температура
  • кашель
  • прочистка горла

Эпиглоттит

Эпиглоттит - это воспаление надгортанника. Надгортанник - это лоскут в горле, который предотвращает попадание пищи в дыхательное горло и в легкие человека.

Воспаление надгортанника может блокировать дыхательные пути человека, что может быть опасно. Острый эпиглоттит может быть опасным для жизни.

Эпиглоттит могут вызвать инфекции и физические травмы.

Симптомы

Симптомы эпиглоттита включают:

  • раздражение горла
  • высокая температура
  • боль или затруднение при глотании
  • раздражительность и беспокойство
  • резкое или шумное дыхание
  • затрудненное дыхание

Если не лечить, эпиглоттит может вызвать закупорку дыхательных путей. Это может привести к тому, что кожа станет голубоватой из-за недостатка кислорода.

Стрептококковое горло

Стрептококковая ангина - распространенная инфекция горла. Воздействие штамма стрептококковых бактерий вызывает ангины.

Симптомы

Наиболее частые симптомы ангины включают:

  • раздражение горла
  • боль при глотании
  • лихорадка
  • опухшие и красные миндалины
  • белые пятна на горле
  • опухшие и болезненные железы в задней части глотки

Рак горла

Рак горла - редкая форма рака. Это может вызвать раздражение горла среди ряда других симптомов.

По данным Национального института рака (NCI), вероятность развития рака горла или рта у человека составляет 1,2%. Это означает, что если человек испытывает раздражение в горле, скорее всего, это одна из вышеперечисленных причин, а не рак горла. Однако люди должны знать, что это возможно.

Существует ряд различных типов рака горла, каждый из которых поражает разные части горла.

Симптомы

Ранние симптомы рака горла включают:

  • раздражение горла
  • кашель, который не проходит
  • боль или затруднение при глотании
  • боль в ушах
  • комок в шее или горле
  • хриплый голос

Когда обращаться к врачу

Раздражение горла - распространенная проблема, которая часто проходит без лечения. Однако в некоторых случаях требуется медицинское лечение.

По данным Американской академии отоларингологии, хирургии головы и шеи, человеку следует обратиться за медицинской помощью, если у него есть какие-либо из следующих проблем:

  • сильная и стойкая боль в горле
  • затрудненное дыхание
  • трудности с глотанием или открытием рта
  • отек лица или шеи
  • лихорадка
  • кровь, присутствующая в их слюне или слизи
  • шишка на шее
  • охриплость голоса, которая длится более 2 недель
  • ушная боль
  • сыпь
здоровье
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