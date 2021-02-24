Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния

Существует ряд различных симптомов раздражения горла.
Раздражение горла - обычная проблема для многих людей. Как правило, симптомы носят временный характер и проходят примерно через неделю.
Однако они также могут быть признаком более серьезной проблемы со здоровьем, пишет Medical News Today.
Существует ряд различных симптомов раздражения горла. К ним относятся:
- сухой кашель
- боль в горле
- боль во время еды или разговора
- ощущение першения в горле
- ощущение комка в горле
- ощущение, что что-то застряло в задней части горла
- ощущение пыли в горле
Существует ряд причин раздражения горла.
Простуда, как следует из названия, очень распространена. В среднем взрослые люди простужаются 2–3 раза в год. Простуда обычно длится около 7–10 дней.
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Более 200 вирусов могут вызывать простуду и передаются от человека к человеку через капли в воздухе или на поверхности.
Симптомы
Основные симптомы простуды включают:
- раздражение горла
- кашель
- чихание
- заложенный нос или насморк
- головные боли
COVID-19
COVID-19 также может вызывать раздражение горла. Это очень заразное заболевание, возникающее в результате вирусной инфекции. Вирус SARS-CoV-2, разновидность коронавируса, вызывает COVID-19.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, симптомы могут появиться через 2–14 дней после контакта человека с вирусом.
COVID-19 очень заразен. Человек с симптомами COVID-19 должен оставаться дома, если врач не посоветует ему сделать иначе.
Симптомы
Человек с COVID-19 может испытывать ряд симптомов, которые могут варьироваться от легких до тяжелых. Общие симптомы COVID-19 включают:
- раздражение горла
- высокая температура
- озноб
- кашель
- одышка или затрудненное дыхание
- усталость
- мышечные боли
- головные боли
- потеря вкуса или запаха
- тошнота или рвота
- понос
Аллергии
Среди других симптомов аллергия может вызывать раздражение горла. Аллергии очень распространены. Если человек испытывает раздражение горла из-за аллергической реакции, он может ощущать симптомы до тех пор, пока подвергается воздействию аллергена.
Общие аллергии включают пыльцу, пылевых клещей, кошек и собак, а также различные продукты, включая арахис и моллюски.
Симптомы
Общие симптомы аллергической реакции включают:
- раздражение горла
- зуд во рту
- красные, опухшие губы и рот
Есть много других симптомов, которые различаются в зависимости от конкретной аллергии. Человек также может испытывать дополнительные симптомы, такие как крапивница и астма.
Ларингит
Ларингит - это воспаление гортани. Гортань - это еще одно название голосового аппарата. Ларингит обычно возникает внезапно и имеет тенденцию к ухудшению в течение первых 3 дней. Ларингит может быть острым или хроническим, однако в большинстве случаев он носит временный характер и не имеет серьезных последствий.
Это распространенная проблема, от которой страдает около 21% населения в какой-то момент их жизни.
Симптомы
Общие симптомы ларингита включают:
- раздражение горла
- хриплый голос
- трудно говорить
- низкая температура
- кашель
- прочистка горла
Эпиглоттит
Эпиглоттит - это воспаление надгортанника. Надгортанник - это лоскут в горле, который предотвращает попадание пищи в дыхательное горло и в легкие человека.
Воспаление надгортанника может блокировать дыхательные пути человека, что может быть опасно. Острый эпиглоттит может быть опасным для жизни.
Эпиглоттит могут вызвать инфекции и физические травмы.
Симптомы
Симптомы эпиглоттита включают:
- раздражение горла
- высокая температура
- боль или затруднение при глотании
- раздражительность и беспокойство
- резкое или шумное дыхание
- затрудненное дыхание
Если не лечить, эпиглоттит может вызвать закупорку дыхательных путей. Это может привести к тому, что кожа станет голубоватой из-за недостатка кислорода.
Стрептококковое горло
Стрептококковая ангина - распространенная инфекция горла. Воздействие штамма стрептококковых бактерий вызывает ангины.
Симптомы
Наиболее частые симптомы ангины включают:
- раздражение горла
- боль при глотании
- лихорадка
- опухшие и красные миндалины
- белые пятна на горле
- опухшие и болезненные железы в задней части глотки
Рак горла
Рак горла - редкая форма рака. Это может вызвать раздражение горла среди ряда других симптомов.
По данным Национального института рака (NCI), вероятность развития рака горла или рта у человека составляет 1,2%. Это означает, что если человек испытывает раздражение в горле, скорее всего, это одна из вышеперечисленных причин, а не рак горла. Однако люди должны знать, что это возможно.
Существует ряд различных типов рака горла, каждый из которых поражает разные части горла.
Симптомы
Ранние симптомы рака горла включают:
- раздражение горла
- кашель, который не проходит
- боль или затруднение при глотании
- боль в ушах
- комок в шее или горле
- хриплый голос
Когда обращаться к врачу
Раздражение горла - распространенная проблема, которая часто проходит без лечения. Однако в некоторых случаях требуется медицинское лечение.
По данным Американской академии отоларингологии, хирургии головы и шеи, человеку следует обратиться за медицинской помощью, если у него есть какие-либо из следующих проблем:
- сильная и стойкая боль в горле
- затрудненное дыхание
- трудности с глотанием или открытием рта
- отек лица или шеи
- лихорадка
- кровь, присутствующая в их слюне или слизи
- шишка на шее
- охриплость голоса, которая длится более 2 недель
- ушная боль
- сыпь