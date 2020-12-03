Развод: специалисты указали на последствия для здоровья

У разведенных было больше проблем с физическим здоровьем/Pixabay

Рост числа разводов в этот праздничный сезон может быть более чем нежелательным побочным продуктом пандемии. Новое исследование, первое в своем роде, показало, что развод также может повлиять на физическое и психическое здоровье людей.

В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, было опрошено 1900 разведенных в Дании. Участники заполнили анкеты о характере развода, происхождении и состоянии здоровья.

В целом результаты показали, что качество жизни людей сразу после развода было хуже, чем у среднего датского населения.

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"Психическое и физическое здоровье разведенных женщин сразу после развода было значительно хуже, чем у сравнительного фона", - заявил в пресс-релизе доктор Сорен Сандер, профессор Копенгагенского университета.

У разведенных было больше проблем с физическим здоровьем, они сообщали о более сильной физической боли и имели худшее общее физическое здоровье.

Анкета измеряла общее физическое здоровье, психическое здоровье, социальное функционирование (способность взаимодействовать с другими) и жизнеспособность (или общий уровень энергии).

Разведенные сообщили о худших результатах сразу после развода во всех основных категориях, с самым большим разрывом в психическом здоровье.

Стресс, как и вызванный разводом, ранее был связан с ухудшением общего состояния здоровья, вызывая ослабление иммунной системы, ухудшение здоровья сердечно-сосудистой системы, плохое качество сна и повышенную тревогу и депрессию.

Похоже, что характер развода также определяет, какой урон он наносит здоровью человека. Меньшее количество конфликтов во время развода привело к лучшему физическому и психическому здоровью разведенных пар по сравнению с парами с более высоким уровнем конфликтов.

"Было обнаружено, что среди мужчин и женщин более высокий уровень конфликтов разводов предсказывает ухудшение психического здоровья, даже с учетом других социально-демографических переменных и характеристик разводов", - сказал Сандер.