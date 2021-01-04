Ревматизм: симптомы, типы и факторы риска

Многие ревматические заболевания являются аутоиммунными заболеваниями. / abnews

Ревматизм или воспалительный ревматизм - это общий термин, используемый для обозначения десятков заболеваний. Их обычно называют ревматическими заболеваниями. Это состояния, связанные с воспаленными суставами, мышцами и тканями, которые соединяют или поддерживают ваши органы и другие внутренние части тела.

Многие ревматические заболевания являются аутоиммунными заболеваниями. Это заболевания, которые развиваются, когда иммунная система организма атакует здоровые ткани в организме, а не микробы, бактерии и вирусы. Другие ревматические заболевания вызваны кристаллами, например кристаллами мочевой кислоты при подагре.

Область медицины, которая занимается этими вопросами, называется ревматологией. Ревматологи - это врачи, специализирующиеся на заболеваниях суставов, мышц и иммунной системы. Чтобы понять, что такое воспалительный ревматизм, важно понимать основные типы ревматических заболеваний.

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Ревматоидный артрит

Наиболее распространенный тип ревматического заболевания - ревматоидный артрит (РА). Это хроническое воспалительное заболевание. У людей с РА опухшие и воспаленные суставы. Это потому, что иммунная система атакует слизистую оболочку суставов. Ревматоидный может быть очень болезненным.

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Ревматоидный артрит также может привести к необратимому повреждению и обезображиванию ваших суставов. Обычно он ограничивается более мелкими суставами тела, такими как суставы пальцев рук или пальцев ног. Он также может иметь системные симптомы. Это означает, что болезнь влияет на другие области, такие как:

легкие

глаза

кровеносные сосуды

кожа

Однако первыми заметными симптомами ревматоидного артрита обычно являются болезненность и жесткость суставов рук или ног.

Подагра - очень болезненное воспалительное заболевание сустава. Это происходит, когда в тканях тела накапливается слишком много кристаллов мочевой кислоты. Это приводит к отеку, покраснению и ощущению жара в пораженном суставе. Кристаллы мочевой кислоты также могут привести к снижению функции почек.

Подагра часто развивается в большом пальце ноги, но может обостриться и в других суставах. Если заболевание не лечить слишком долго, могут образоваться узелки, известные как тофусы.

Васкулит - редкое, но потенциально опасное для жизни воспаление кровеносных сосудов. Это может привести к снижению притока крови к тканям, известному как ишемия. Сильная боль может возникнуть в ткани, до которой доходит пораженный кровеносный сосуд.

Симптомы васкулита:

красные точки

нежные бугорки или язвы на коже

слабость в конечностях

кашель

высокая температура

Волчанка - это аутоиммунное заболевание. Он может развиваться у мужчин и женщин в любом возрасте, но гораздо чаще встречается у молодых женщин, чем у мужчин. При этом у мужчин болезнь протекает тяжелее, чем у женщин.

Вспышки волчанки могут привести к:

болезненные и жесткие суставы

кожная сыпь

язвы во рту, носу или коже черепа

высокая температура

усталость

трудности с глубоким вдохом

Склеродермия - это хроническое рубцевание. Поражает соединительную ткань в различных частях тела. Самый очевидный симптом - уплотнение кожи. В зависимости от того, какие органы поражены, такие частые признаки, как изжога, также могут указывать на склеродермию.

Это распространенное, но часто недооцениваемое ревматическое заболевание. Женщины чаще страдают этим расстройством. На их долю приходится девять из 10 человек, у которых он есть. Тем не менее, это состояние встречается у мужчин и в детстве.

Симптомы болезни Шегрена схожи с симптомами других состояний, поэтому ее часто неправильно диагностируют. Симптомы могут включать:

сухость во рту

сухость или жжение в горле

трудности при разговоре, жевании или глотании

усталость

проблемы с пищеварением

сухость влагалища

кожная сыпь или сухость

боль в суставах

невралгия

опухшие околоушные железы

Если у вас волчанка или другое ревматическое заболевание, важно тесно сотрудничать со своими врачами.

Лечение ревматоидных заболеваний может включать использование стероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен (Адвил) и напроксен (Алив). Оба этих метода лечения помогают уменьшить воспаление. Стероиды также снижают гиперактивность иммунной системы. Это может помочь уменьшить симптомы и предотвратить повреждение тканей.

Ряд других лекарств разработан специально для блокировки иммунной системы. Их часто назначают, если стероиды не могут контролировать ваши симптомы. Иммунодепрессанты могут быть очень эффективными, но также могут иметь побочные эффекты. Одна из основных проблем заключается в том, что из-за того, что лекарства снижают активность вашей иммунной системы, вы не так хорошо оснащены, чтобы бороться с инфекцией.

Если у вас есть семейная история ревматических заболеваний, у вас может быть повышенный риск. Женщины также более уязвимы к ревматоидному артриту, волчанке и другим аутоиммунным заболеваниям, включая склеродермию. Причина этого до сих пор не изучена. Эстроген может играть роль при воспалении.

Ревматические расстройства могут возникнуть в любом возрасте. Однако некоторые состояния обычно развиваются в определенные периоды вашей жизни. Например, волчанка обычно появляется в подростковом или 20-летнем возрасте. Ревматоидный артрит обычно проявляется в возрасте от 40 до 60 лет.

Когда обратиться к врачу

Если у вас начались боли в суставах, которые не имеют очевидной причины, например, вывихнутая лодыжка, сообщите об этом врачу. Вас могут направить к ревматологу для дальнейшего обследования и диагностики.

Ваш врач проведет физический осмотр, чтобы проверить наличие признаков отека и горячих точек. Иногда при обострениях ревматических заболеваний пораженные суставы становятся теплыми на ощупь.

Некоторые из этих заболеваний бывает сложно диагностировать, особенно если они не имеют внешних кожных симптомов. Вашему врачу может потребоваться выполнить анализы крови, рентген или другие визуализационные тесты, такие как ультразвук.