Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть

Уровень владения мобильными телефонами растет / Yoann JEZEQUEL / flickr.com

Удивительное исследование показало, что использование мобильного телефона всего 17 минут в день в течение 10 лет увеличивает риск развития раковых опухолей до 60 процентов.

Это противоречивое исследование включало статистический анализ 46 различных исследований использования мобильных телефонов и их здоровья по всему миру, проведенный экспертами из Калифорнийского университета в Беркли.

Они обнаружили, что использование мобильного телефона в течение 1000 часов, или примерно 17 минут в день в течение десятилетнего периода, увеличивает риск развития раковых опухолей на 60 процентов, пишет The Daily Mail.

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Исследователи говорят, что излучение мобильных сигналов "мешает клеточным механизмам" и может привести к созданию стрессовых белков, которые в крайних случаях вызывают повреждение ДНК, опухоли и даже гибель клеток.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отрицает какую-либо связь, заявляя, что "нет последовательных или достоверных научных доказательств проблем со здоровьем, вызванных воздействием радиочастотной энергии, излучаемой сотовыми телефонами".

Эксперты из Беркли изучили более ранние исследования, проведенные в США, Швеции, Великобритании, Японии, Южной Корее и Новой Зеландии, чтобы получить полную картину использования мобильных устройств и здоровья.

Уровень владения мобильными телефонами растет, и исследования показывают, что с 87 процентов домов, имеющих хотя бы одно устройство, в 2011 году до более 95 процентов в 2020 году.

Автор исследования Джоэл Московиц сказал, что люди должны минимизировать время использования мобильных телефонов, держать их подальше от своего тела и использовать стационарный телефон для звонков, где это возможно.