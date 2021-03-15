УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить

15 марта 2021, 13:23

Рисовая вода полна витаминов и минералов, которые необходимы для роста волос и на самом деле может помочь улучшить внешний вид ваших волос.

Волосы
Рисовая вода полна витаминов и минералов, которые необходимы для роста волос и на самом деле может помочь улучшить внешний вид ваших волос/ newsru.co.il

Рисовая вода веками использовалась для ухода за волосами и кожей во многих азиатских странах.

Например, японские придворные дамы периода Хэйан (794–1185 гг.) Имели локоны длиной до пола, которые они ополаскивали в рисовой воде для здорового роста и лучшей эластичности. В Индии рисовый отвар используется как аюрведическое средство для лечения экземы.

Итак, может ли добавление этого древнего косметического продукта к повседневной жизни улучшить внешний вид ваших волос?

По словам косметолога-дерматолога Микеле Грин, доктора медицины, рисовая вода полна витаминов и минералов, которые необходимы для роста волос и на самом деле может помочь улучшить внешний вид ваших волос. По ее словам, эти питательные вещества помогают укрепить волосяные фолликулы, улучшить густоту волос и сделать их здоровыми и блестящими, пишет Insider.

Читайте такжеКак часто можно красить волосы и почему

Вот что вам нужно знать о пользе рисовой воды для волос и о том, как ее использовать.

Полезна ли рисовая вода для роста волос?

"Рисовая вода содержит много антиоксидантов и витаминов, которые полезны для здоровья и роста волос", - говорит Грин.

По словам Грина, некоторые из питательных веществ в рисовой воде, которые могут принести пользу вашим волосам, - это фолиевая кислота, ниацин, магний и инозит.

Полезные для волос питательные вещества в рисе:

  • Фолиевая кислота (витамин B9), ниацин (витамин B3) и селен важны для обновления клеток и общего состояния кожи головы и волосяного фолликула. Они стимулируют рост волос, способствуют укреплению и утолщению волос.
  • Ниацин (витамин B3) и аллантоин улучшают прочность и эластичность волосяного фолликула и уменьшают воспаление за счет увеличения кровотока в коже головы.
  • Магний растворяет кальций, скопившийся в волосах из-за жесткой воды, и омолаживает волосяные фолликулы.
  • Инозит (витамин B8) содержится во многих продуктах, таких как фрукты, орехи, бобы и злаки. Ваше тело также использует углеводы для производства собственного инозита. Это питательное вещество повышает эластичность волос, делая волосы сильнее.

Небольшое исследование 2012 года с 15 участниками показало, что прием добавок инозита в течение 180 дней помог стимулировать рост волос и уменьшить их истончение.

По словам Грина, рисовая вода может помочь нейтрализовать некоторые повреждения, вызванные стрессом, проблемами со здоровьем и химическими продуктами (например, красителями или релаксантами), которые могут вызвать сухость кожи головы и повреждение волосяных фолликулов. "Когда у вас чистая, хорошо функционирующая кожа головы, у вас, в свою очередь, будут расти здоровые, сильные, блестящие волосы", - говорит Грин.

Как приготовить рисовую воду для волос

Промойте рис: промойте рис, чтобы избавиться от грязи и примесей. Вы можете использовать любой сорт риса, хотя, если вы используете неорганический сорт, промойте его еще несколько раз, чтобы избавиться от пестицидов.

Дайте ему ферментироваться: хотя вы можете использовать рисовую воду, которая не подвергалась ферментации, Грин говорит, что ферментированная версия более эффективна, потому что в процессе ферментации выделяется побочный продукт, называемый питарией, который содержит все питательные вещества, антиоксиданты и минералы из риса. Используйте один стакан риса и два-три стакана воды.

"Чтобы сбродить рисовую воду, дайте ей постоять в течение дня. Ферментированную рисовую воду нужно охладить через 24 часа и использовать в течение трех дней или выбросить", - говорит Грин.

Добавьте натуральные ароматизаторы: вода из ферментированного риса имеет сильный запах. Если хотите, можете добавить в рисовую воду несколько капель эфирных масел или травяного чая, чтобы придать ей лучший аромат. Вы также можете добавить к нему цедру апельсина или лимона.

Нанесите ее на волосы: вы можете использовать рисовую воду вместо шампуня или после того, как вы вымыли волосы, в зависимости от ваших предпочтений. Процедите перед использованием. Вылейте ее на кожу головы и массируйте, а затем нанесите на остальные волосы. Подождите 30 минут, затем смойте водой.

Используйте ее один или два раза в неделю. Хотя некоторые люди могут заметить некоторые изменения в своих волосах после нескольких применений, любые реальные различия в силе и длине волос будут более постепенными, говорит Грин.

Может ли рисовая вода повредить волосы?

Есть некоторые споры о том, можно ли использовать рисовую воду для волос с низкой пористостью. Пористость означает, сколько влаги могут впитать ваши волосы. У вас могут быть волосы с низкой пористостью, если:

Ваши волосы обычно не впитывают много воды или кондиционера в душе, поэтому мытье занимает больше времени, потому что нужно больше времени, чтобы хорошо намокнуть.

Однако Грин говорит, что рисовая вода подходит для всех типов волос. Если вы думаете, что рисовая вода может вам не подходить из-за того, что у вас волосы с низкой пористостью, вы можете сначала протестировать ее на небольшом участке и посмотреть, каково это. Если ваши волосы становятся более вьющимися, не используйте рисовую воду для обработки волос.

Важно помнить, что рисовая вода для волос является домашним средством, и, как и большинство домашних средств, одним людям она может помочь, а другим - нет.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делатьМагнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Как есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответКак есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить вниманиеПризнаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание Чай может снизить кровяное давление - исследованиеЧай может снизить кровяное давление - исследование Врач рассказала о невероятной пользе фиников для организмаВрач рассказала о невероятной пользе фиников для организма

Последние новости

13:31
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения
13:23
Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить Видео
13:10
Новая игра в культовой серии Крэш Бандикут получила дату релиза для ПК Видео
13:04
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
13:02
Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения Видео
Реклама
13:02
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине Видео
12:50
Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина Видео
12:48
Киев снова засыпет снегом: синоптик дал детальный прогноз на неделю Видео
12:28
В украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4
12:19
У Путина заявили, что "потеряли" Навального
12:10
СМИ узнали дикие подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой Видео
12:07
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
12:02
Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой Видео
11:40
В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х Фото Видео
11:30
Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине Видео
11:09
ЕС присматривается к российской вакцине от коронавируса - Reuters Видео
10:51
Эксперт спрогнозировал, что США потребуют от Украины взамен на "плюшки"
10:28
Bellingcat перенес сенсацию: Гордон назвал новую дату "бабаха" в Украине Видео
10:14
Для чего начали "копать" мутную историю Харьковских соглашений мнение
10:03
Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве, есть жертвы
Реклама
10:00
Красное вино и похудение: друзья или враги Видео
09:56
Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма Видео
09:56
Grammy-2021: названы победители легендарной музыкальной премии Фото Видео
09:29
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
08:57
Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине сидел за изнасилование Видео
08:47
Великий пост 2021: чего нельзя делать – главные ошибки в пост Видео
08:43
Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины мнение
08:22
Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку Видео
08:18
В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова Видео
07:51
Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума Видео
07:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
07:33
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
07:14
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
07:09
Генерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма Видео
06:49
Цена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взамен мнение
06:39
The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому Видео
06:32
Как часто можно красить волосы и почему Видео
06:06
Снег, морозы и гололедица: какие погодные сюрпризы готовит новая неделя Видео
05:28
Pfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах Видео
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
Реклама
04:25
8-летняя киевская модель возмутила Сеть романом с 13-летним блогером Видео
03:50
Эксперт назвал условие окончания войны на Донбассе Видео
03:19
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
02:51
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Видео
02:43
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
02:16
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
00:54
Сколько шампанского можно выпить безвредно для тела - ответ эксперта Видео
00:37
Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель Видео
00:15
Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах Видео
14 марта, воскресенье
23:36
Врач назвала опасное свойство арахиса для организма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять