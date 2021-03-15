Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить

Рисовая вода полна витаминов и минералов, которые необходимы для роста волос и на самом деле может помочь улучшить внешний вид ваших волос/ newsru.co.il

Рисовая вода веками использовалась для ухода за волосами и кожей во многих азиатских странах.

Например, японские придворные дамы периода Хэйан (794–1185 гг.) Имели локоны длиной до пола, которые они ополаскивали в рисовой воде для здорового роста и лучшей эластичности. В Индии рисовый отвар используется как аюрведическое средство для лечения экземы.

Итак, может ли добавление этого древнего косметического продукта к повседневной жизни улучшить внешний вид ваших волос?

По словам косметолога-дерматолога Микеле Грин, доктора медицины, рисовая вода полна витаминов и минералов, которые необходимы для роста волос и на самом деле может помочь улучшить внешний вид ваших волос. По ее словам, эти питательные вещества помогают укрепить волосяные фолликулы, улучшить густоту волос и сделать их здоровыми и блестящими, пишет Insider.

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Вот что вам нужно знать о пользе рисовой воды для волос и о том, как ее использовать.

Полезна ли рисовая вода для роста волос?

"Рисовая вода содержит много антиоксидантов и витаминов, которые полезны для здоровья и роста волос", - говорит Грин.

По словам Грина, некоторые из питательных веществ в рисовой воде, которые могут принести пользу вашим волосам, - это фолиевая кислота, ниацин, магний и инозит.

Полезные для волос питательные вещества в рисе:

Фолиевая кислота (витамин B9), ниацин (витамин B3) и селен важны для обновления клеток и общего состояния кожи головы и волосяного фолликула. Они стимулируют рост волос, способствуют укреплению и утолщению волос.

Ниацин (витамин B3) и аллантоин улучшают прочность и эластичность волосяного фолликула и уменьшают воспаление за счет увеличения кровотока в коже головы.

Магний растворяет кальций, скопившийся в волосах из-за жесткой воды, и омолаживает волосяные фолликулы.

Инозит (витамин B8) содержится во многих продуктах, таких как фрукты, орехи, бобы и злаки. Ваше тело также использует углеводы для производства собственного инозита. Это питательное вещество повышает эластичность волос, делая волосы сильнее.

Небольшое исследование 2012 года с 15 участниками показало, что прием добавок инозита в течение 180 дней помог стимулировать рост волос и уменьшить их истончение.

По словам Грина, рисовая вода может помочь нейтрализовать некоторые повреждения, вызванные стрессом, проблемами со здоровьем и химическими продуктами (например, красителями или релаксантами), которые могут вызвать сухость кожи головы и повреждение волосяных фолликулов. "Когда у вас чистая, хорошо функционирующая кожа головы, у вас, в свою очередь, будут расти здоровые, сильные, блестящие волосы", - говорит Грин.

Как приготовить рисовую воду для волос

Промойте рис: промойте рис, чтобы избавиться от грязи и примесей. Вы можете использовать любой сорт риса, хотя, если вы используете неорганический сорт, промойте его еще несколько раз, чтобы избавиться от пестицидов.

Дайте ему ферментироваться: хотя вы можете использовать рисовую воду, которая не подвергалась ферментации, Грин говорит, что ферментированная версия более эффективна, потому что в процессе ферментации выделяется побочный продукт, называемый питарией, который содержит все питательные вещества, антиоксиданты и минералы из риса. Используйте один стакан риса и два-три стакана воды.

"Чтобы сбродить рисовую воду, дайте ей постоять в течение дня. Ферментированную рисовую воду нужно охладить через 24 часа и использовать в течение трех дней или выбросить", - говорит Грин.

Добавьте натуральные ароматизаторы: вода из ферментированного риса имеет сильный запах. Если хотите, можете добавить в рисовую воду несколько капель эфирных масел или травяного чая, чтобы придать ей лучший аромат. Вы также можете добавить к нему цедру апельсина или лимона.

Нанесите ее на волосы: вы можете использовать рисовую воду вместо шампуня или после того, как вы вымыли волосы, в зависимости от ваших предпочтений. Процедите перед использованием. Вылейте ее на кожу головы и массируйте, а затем нанесите на остальные волосы. Подождите 30 минут, затем смойте водой.

Используйте ее один или два раза в неделю. Хотя некоторые люди могут заметить некоторые изменения в своих волосах после нескольких применений, любые реальные различия в силе и длине волос будут более постепенными, говорит Грин.

Может ли рисовая вода повредить волосы?

Есть некоторые споры о том, можно ли использовать рисовую воду для волос с низкой пористостью. Пористость означает, сколько влаги могут впитать ваши волосы. У вас могут быть волосы с низкой пористостью, если:

Ваши волосы обычно не впитывают много воды или кондиционера в душе, поэтому мытье занимает больше времени, потому что нужно больше времени, чтобы хорошо намокнуть.

Однако Грин говорит, что рисовая вода подходит для всех типов волос. Если вы думаете, что рисовая вода может вам не подходить из-за того, что у вас волосы с низкой пористостью, вы можете сначала протестировать ее на небольшом участке и посмотреть, каково это. Если ваши волосы становятся более вьющимися, не используйте рисовую воду для обработки волос.

Важно помнить, что рисовая вода для волос является домашним средством, и, как и большинство домашних средств, одним людям она может помочь, а другим - нет.