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Рисовая вода: удивительные преимущества для здоровья

2 декабря 2020, 12:21

Рисовая вода может иметь некоторые преимущества для кожи.

Рис
Рисовая вода может иметь некоторые преимущества для кожи. / Njama

Многие люди используют рисовую воду для ухода за кожей либо для улучшения ее внешнего вида, либо для облегчения таких состояний, как экзема. Некоторые косметические компании заявляют, что рисовая вода обладает антивозрастными свойствами, но научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, мало.

Рисовая вода состоит из крахмалистой жидкости, оставшейся после замачивания или варки риса. Человек может приготовить рисовую воду дома или купить средства по уходу за кожей, содержащие рисовую воду.

В этой статье рассматривается потенциальная польза рисовой воды для кожи, как приготовить рисовую воду и как ее использовать.

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Полезна ли рисовая вода для кожи?

Рисовая вода может иметь некоторые преимущества для кожи. Однако в настоящее время существует несколько высококачественных исследований воздействия рисовой воды. Чтобы доказать, что рисовый отвар имеет существенные преимущества, ученым необходимо провести более масштабные исследования.

Вот что говорят существующие исследования о потенциальных преимуществах рисовой воды:

Антиоксиданты

Рис содержит антиоксиданты, такие как инозит. Антиоксиданты помогают бороться с действием свободных радикалов, которые представляют собой летучие молекулы, которые могут повредить клетки в организме. Компании часто добавляют антиоксиданты в средства по уходу за кожей.

Небольшое исследование 2018 года с 12 участниками проверило гель из рисовой воды на коже в течение 28 дней. Исследователи обнаружили, что рис обладает такой же антиоксидантной активностью, как аскорбиновая кислота или витамин С.

Уменьшение старения кожи

Есть ограниченные доказательства того, что рисовый отвар может уменьшить или замедлить старение кожи.

Исследование 2018 года также показало, что рисовая вода снижает активность эластазы, фермента, участвующего в старении кожи. Это говорит о том, что рисовый отвар может уменьшить образование морщин и складок на коже.

Согласно исследованию 2001 года, инозит может разглаживать существующие морщины. Исследователи протестировали увлажняющий крем с инозитолом на 1-2% на женщинах разного возраста в течение 7 недель.

В конце исследования исследователи подсчитали, что инозитол уменьшает размер морщин на 12,4% и увеличивает эластичность на 17%.

Тем не менее, важно отметить, что оба этих исследования были небольшими и что в последнем специально не тестировалась рисовая вода.

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Уменьшение раздражения кожи

В 2002 году исследователи проверили действие купания в воде, содержащей рисовый крахмал, на двух группах: людей с атопической экземой и людей, кожа которых была раздражена лаурилсульфатом натрия (SLS).

Они обнаружили, что способность кожи к заживлению улучшилась на 20% у людей с раздражением SLS. Это произошло после того, как люди купались в смеси рисового крахмала в течение 15 минут дважды в день.

Кожный барьер также улучшился при этом лечении у людей с атопической экземой.

Лечение перхоти

Предварительные исследования показывают, что ферментированная рисовая вода может подавлять рост некоторых грибов.

Лабораторное исследование 2013 года показало, что однодневная рисовая вода содержит бактерии Bacillus cereus, которые производят антибиотики цвиттермицин А и канозамин. Эти антибиотические вещества могут подавлять рост Malassezia furfur, который может вызвать перхоть.

Однако, поскольку это было лабораторное исследование, это не обязательно доказывает, что ферментированная рисовая вода является эффективным средством от перхоти у людей.

Ученым необходимо будет провести дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли рисовый отвар избавиться от перхоти при нормальных условиях.

Как приготовить рисовую воду

Есть несколько способов приготовления рисовой воды:

  • Замачивание: замочите 1/2 стакана сырого риса в 2–3 стаканах воды на 30 минут.
  • Варка: приготовьте рис, отварив его в двойном количестве воды, которое обычно используется для приготовления.
  • Когда закончите, процедите воду в чистую миску или бутылку и сразу же используйте. Остальное храните в чистой посуде в холодильнике.

Чтобы приготовить ферментированную рисовую воду, используйте метод замачивания, а затем оставьте рисовую воду при комнатной температуре на 1-2 дня, прежде чем хранить ее в холодильнике.

Как использовать рисовую воду для ухода за кожей

Есть несколько способов использовать рисовую воду для ухода за кожей. Человек может:

  • умыть лицо рисовой водой
  • нанесите рисовую воду в качестве тоника после очищения
  • добавьте рисовую воду в ванну
  • добавьте рисовую воду в ванну для ног

Некоторые люди также используют рисовую воду в качестве кондиционера для волос или лечения.

Узнайте больше о пользе рисовой воды для волос и ее использовании.

Есть ли риски?

Нет никаких доказательств того, что свежий рисовый отвар вреден для кожи. Однако, как и в случае с любым косметическим продуктом, разумно сначала протестировать продукт на небольшом участке кожи.

Рисовая вода остается безопасной для употребления около недели. Желательно отказаться от рисовой воды старее.

Людям с аллергией на рис нельзя использовать рисовую воду.

Стоит отметить, что рисовый отвар не заменяет лечение. Это может помочь контролировать состояние кожи, но для проверенных и эффективных методов лечения таких состояний, как экзема, человеку следует проконсультироваться с врачом.

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