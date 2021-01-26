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Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться

26 января 2021, 23:24

Часто белый шум рекомендуется при нарушениях сна, но это не единственный шум, который может помочь.

Сон
Часто белый шум рекомендуется при нарушениях сна, но это не единственный шум, который может помочь. / Pixabay

Если у вас были трудности с засыпанием, то вы не одиноки.

Недостаток сна может затруднить сосредоточение внимания на работе или учебе. Это также может со временем негативно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье.

Часто белый шум рекомендуется при нарушениях сна, но это не единственный шум, который может помочь. Другие звуковые оттенки, например розовый шум, также могут улучшить ваш сон.

Что такое розовый шум?

Цвет шума определяется энергией звукового сигнала. В частности, это зависит от того, как энергия распределяется по различным частотам или от скорости звука.

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Розовый шум состоит из всех частот, которые мы слышим, но энергия распределяется по ним неравномерно. Он более интенсивен на низких частотах, что создает глубокий звук.

Природа полна розового шума, в том числе:

  • шелестящие листья
  • постоянный дождь
  • ветер
  • сердцебиение

Для человеческого уха розовый шум звучит "плоско" или "ровно".

Может ли розовый шум помочь вам лучше выспаться?

Поскольку ваш мозг продолжает обрабатывать звуки во время сна, разные звуки могут влиять на то, насколько хорошо вы отдыхаете.

Некоторые звуки, такие как гудки машин и лай собак, могут стимулировать ваш мозг и нарушать сон. Другие звуки могут расслабить ваш мозг и улучшить сон.

Эти звуки, вызывающие сон, известны как шумовые средства для сна. Вы можете слушать их на компьютере, смартфоне или специальном аппарате, как например аппарат с белым шумом.

Розовый шум может помочь уснуть. В небольшом исследовании, проведенном в 2012 году в Journal of Theoretical Biology, исследователи обнаружили, что устойчивый розовый шум снижает мозговые волны, что увеличивает стабильность сна.

Исследование, проведенное в 2017 году в Frontiers in Human Neuroscience, также обнаружило положительную связь между розовым шумом и глубоким сном. Глубокий сон поддерживает память и помогает почувствовать свежесть по утрам.

Однако научных исследований розового шума не так много. Есть больше доказательств пользы белого шума для сна. Чтобы понять, как розовый шум может улучшить качество и продолжительность сна, необходимы дополнительные исследования.

Чем отличается розовый шум от других цветных шумов?

Звук имеет много цветов. Эти цветовые шумы или звуковые оттенки зависят от интенсивности и распределения энергии.

Есть много цветных шумов, в том числе:

Розовый шум

Розовый шум глубже белого шума. Это как белый шум с грохотом басов.

Однако по сравнению с коричневым шумом розовый шум не такой глубокий.

Белый шум

Белый шум включает все слышимые частоты. Энергия равномерно распределяется по этим частотам, в отличие от энергии розового шума.

Равномерное распределение создает устойчивый гудящий звук.

Примеры белого шума включают:

  • жужжащий вентилятор
  • радио или телевидение статическое
  • шипящий радиатор
  • гудящий кондиционер

Поскольку белый шум содержит все частоты с одинаковой интенсивностью, он может маскировать громкие звуки, стимулирующие ваш мозг. Вот почему его часто рекомендуют при проблемах со сном и расстройствах сна, таких как бессонница.

Коричневый шум

Коричневый шум, также называемый красным шумом, имеет более высокую энергию на более низких частотах. Это делает его глубже, чем розовый и белый шум.

Примеры коричневого шума:

  • низкий рев
  • сильные водопады
  • гром

Недостаточно серьезных исследований, подтверждающих эффективность коричневого шума для сна. Но согласно неофициальным данным, глубокий коричневый шум может вызвать сон и расслабление.

Черный шум

Черный шум - это неформальный термин, используемый для описания отсутствия шума. Это относится к полной тишине или по большей части к тишине со случайным шумом.

Хотя может быть трудно найти полную тишину, она может помочь вам спать по ночам. Некоторые люди чувствуют себя наиболее расслабленными, когда почти нет шума.

Как попробовать розовый шум для сна

Вы можете попробовать розовый шум для сна, послушав его на своем компьютере или смартфоне. Вы также можете найти треки розового шума в потоковых сервисах, таких как YouTube.

Некоторые звуковые машины воспроизводят розовый шум. Прежде чем покупать машину, убедитесь, что она воспроизводит нужные вам звуки.

Лучший способ использования розового шума зависит от ваших предпочтений. Вам также может потребоваться поэкспериментировать с громкостью, чтобы найти то, что вам подходит.

здоровье сон
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