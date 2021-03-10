Рыбий жир признали очень полезным для мужчин

Исследования показывают, что они могут быть полезны для здоровья и защиты от определенных заболеваний. / Фото: deccanchronicle.com

Рыбий жир - это обычная пищевая добавка, богатая омега-3 жирными кислотами. Исследования показывают, что они могут быть полезны для здоровья и защиты от определенных заболеваний.

Кроме того, могут быть определенные преимущества для мужчин, поскольку рыбий жир может помочь с эрекцией и фертильностью.

Люди, которые едят много жирной рыбы, могут получать достаточно этих жирных кислот из своего рациона. Для тех, кто не ест рыбу или ест ее лишь изредка, добавка рыбьего жира может гарантировать, что они получат достаточное количество.

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Рыбий жир получают из различных видов жирной рыбы, таких как скумбрия, тунец и сельдь. Производители могут использовать множество различных методов для сбора рыбьего жира, но большинство методов обычно включают четырехэтапный процесс, который включает приготовление, прессование, фильтрацию и центрифугирование полученного масла.

Рыбий жир содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Это незаменимые жирные кислоты, которые организм не может производить самостоятельно. Двумя наиболее известными типами омега-3 являются эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

Употребление рыбьего жира и омега-3 может принести пользу для здоровья и помочь при ряде заболеваний.

Список возможных преимуществ

Рыбий жир может оказывать влияние на различные области здоровья и быть полезной добавкой для многих людей. Ниже приводится список некоторых потенциальных преимуществ рыбьего жира для мужчин.

Сексуальное здоровье и плодородие

Хотя о добавках рыбьего жира мало что известно, они могут быть полезны для сексуального здоровья и фертильности.

В исследовании на животных, проведенном в 2017 году, изучались эффекты омега-3 жирных кислот и эректильной дисфункции, вызванной атеросклерозом. В этом состоянии кровеносные сосуды сужаются, что может повлиять на эрекцию. Крысы в ​​экспериментальной группе, получавшей омега-3 жирные кислоты, продемонстрировали значительно улучшенное качество эрекции.

Важно помнить, что исследования на животных не показывают таких же результатов на людях. Однако более ранний обзор также показывает, что омега-3 может помочь мужчинам с эректильной функцией.

Душевное здоровье

Исследования показывают, что у людей с депрессией может быть более низкий уровень в крови омега-3 жирных кислот. В небольшом исследовании 23 человек, опубликованном в Psychiatry Research, добавки с омега-3 помогли улучшить симптомы депрессии в течение 3 недель.

Есть связь между депрессией и проблемами с памятью. Добавление только DHA или в сочетании с EPA может улучшить функцию памяти у некоторых групп взрослых.

Хотя исследования показывают, что добавки омега-3 могут помочь предотвратить снижение когнитивных функций, особенно у пожилых людей, в обзоре 2019 года отмечается, что все еще необходимы дополнительные исследования.

Здоровье сердца

На болезни сердца ежегодно приходится 1 из 4 смертей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), болезни сердца являются основной причиной смерти мужчин в США.

Употребление рыбы в пищу может оказывать защитное воздействие на здоровье сердца, снижая некоторые факторы риска сердечных заболеваний.

Триглицериды - это тип жира, который содержится в крови, и, хотя они необходимы организму, если их уровень слишком высок, они могут увеличить риск сердечных заболеваний.

Рыбий жир может помочь снизить повышенный уровень триглицеридов и кровяное давление. Употребление рыбы также может помочь значительно снизить уровень липопротеинов низкой плотности или "плохого" холестерина.

Хотя многие источники говорят о потенциальной пользе рыбьего жира для здоровья сердечно-сосудистой системы, клинические исследования не всегда подтверждают их. Например, анализ, опубликованный в JAMA Cardiology, не смог найти четкой связи между рыбьим жиром и снижением риска сердечных заболеваний.

Здоровье глаз

Некоторые данные свидетельствуют о том, что адекватное потребление рыбьего жира может помочь защитить здоровье глаз. В обзоре 2017 года отмечается, что рыбий жир может играть роль в лечении воспалительных заболеваний глаз, таких как возрастная дегенерация желтого пятна (AMD) и болезнь сухого глаза.

Исследование 2019 года показывает, что у людей, которые регулярно потребляют свежие фрукты, овощи и рыбу, вероятность развития ВМД ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Американская академия офтальмологии (AAO) рекомендует рыбий жир для уменьшения симптомов сухого глаза. Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что они не действуют. Исследование 2018 года не нашло доказательств того, что прием добавок рыбьего жира был более полезным, чем прием плацебо при сухости глаз.

Оптометристы могут рекомендовать принимать добавки омега-3 или увеличивать потребление рыбы с пищей для улучшения здоровья глаз, хотя некоторые научные данные свидетельствуют о том, что рыбий жир не подходит для этого.

цель.

Риски и соображения

Прежде чем принять решение о добавлении в свой рацион рыбьего жира, люди также должны учитывать возможные риски.

В то время как некоторые исследования показывают, что диета, богатая омега-3, может помочь предотвратить рак простаты, другие исследования говорят об обратном. В исследовании 2013 года отмечается, что потребление большого количества рыбьего жира может фактически увеличить риск рака простаты высокой степени.

Национальные институты здоровья (NIH) отмечают, что связь между омега-3 и различными типами рака, такими как простата, в настоящее время остается неясной.

Некоторые люди могут испытывать легкие побочные эффекты, если употреблять в пищу рыбий жир. Они могут включать неприятный вкус, неприятный запах изо рта, диарею, метеоризм, тошноту и другие симптомы пищеварения.

Как повысить уровень омега-3

Три основных жирных кислоты омега-3 - это EPA, DHA и альфа-линоленовая кислота (ALA). В то время как первые два присутствуют в рыбьем жире, АЛК поступает из растительных масел, таких как льняное, соевое и каноловое масла.

АЛК - это незаменимая жирная кислота, а это означает, что организм не может ее вырабатывать, и она должна поступать из диетического источника. Хотя организм может преобразовывать небольшие количества ALA в EPA, а затем в DHA, наиболее практичный способ увеличить эти жирные кислоты омега-3 - это еда или пищевые добавки.

АЛК - единственный незаменимый омега-3, поэтому он единственный, для которого рекомендовано адекватное потребление. Исследования показывают, что мужчинам следует стремиться к примерно 1,6 грамма.

И EPA, и DHA не имеют официальных рекомендуемых суточных доз, поскольку они не являются необходимыми питательными веществами. Тем не менее, Британская диетическая ассоциация предлагает ежедневную дозу около 450 мг EPA и DHA для взрослых.

Может быть трудно судить о потреблении пищевых добавок, поскольку количество рыбьего жира может варьироваться. Например, 1000 мг рыбьего жира от одной марки добавки может содержать меньше или больше EPA и DHA, чем такое же количество масла от другой марки.

Люди могут получить достаточное количество омега-3, включив в свой рацион следующие продукты:

рыба и морепродукты, особенно сардины, тунец, скумбрия, лосось и сельдь

орехи и семена, такие как семена чиа и грецкие орехи

растительные масла, такие как льняное, соевое и рапсовое масло

обогащенные продукты, такие как некоторые виды яиц, йогурт и соевые напитки

В качестве альтернативы людям может быть полезна добавка с рыбьим жиром или растительным маслом из водорослей для повышения уровня. Некоторые данные свидетельствуют о том, что прием добавки рыбьего жира с пищей, содержащей жир, может помочь увеличить абсорбцию.