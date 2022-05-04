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С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

4 мая 2022, 05:40

Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы.

Антибиотики
Антибиотики - какие можно пить с алкоголем / УНИАН

Врачи рассказали, какие антибиотики категорически запрещено совмещать с алкоголем, а при лечении какими могут быть исключения, пишет Styler.

После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим лишь с такими антибиотиками. В списке ниже названия действующего вещества, а не препарата (он может называться иначе, но в инструкции будет указано именно такое действующее (активное) вещество):

  • цефамандол,
  • цефоперазон,
  • цефотетан,
  • хлорамфеникол,
  • гризеофульвин,
  • изониазид,
  • метронилназол,
  • нитрофурантоин,
  • сульфаметоксазол,
  • сульфаквазол,
  • линезолид,
  • доксициклин.

Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. Происходит это потому, что эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.

Остальные антибиотики не имеют строгих противопоказаний в отношении алкоголя. Тем не менее врачи советуют от них воздержаться. Ведь инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь - не слишком здоровая комбинация.

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здоровье антибиотики алкоголь
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