С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

Антибиотики - какие можно пить с алкоголем / УНИАН

Врачи рассказали, какие антибиотики категорически запрещено совмещать с алкоголем, а при лечении какими могут быть исключения, пишет Styler.

После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим лишь с такими антибиотиками. В списке ниже названия действующего вещества, а не препарата (он может называться иначе, но в инструкции будет указано именно такое действующее (активное) вещество):

цефамандол,

цефоперазон,

цефотетан,

хлорамфеникол,

гризеофульвин,

изониазид,

метронилназол,

нитрофурантоин,

сульфаметоксазол,

сульфаквазол,

линезолид,

доксициклин.

Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. Происходит это потому, что эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.

Остальные антибиотики не имеют строгих противопоказаний в отношении алкоголя. Тем не менее врачи советуют от них воздержаться. Ведь инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь - не слишком здоровая комбинация.

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