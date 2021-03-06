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С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков

6 марта 2021, 01:45
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Оказывается, говорят медики, вовсе не нужно почистив апельсин / мандарин выбрасывать цедру с кожурой в помойное ведро - эти штуки вполне еще пригодятся.

Цедра
С какими болезнями поможет справиться цедра / Flickr / Ares Photography

Врачи рекомендуют активно использовать мандариновую / апельсиновую цедру и кожуру других цитрусовых, поскольку она ‒ вполне действенное средство для восстановления организма от простуды. Об этом со ссылкой на рекомендации медиков сообщает портал The Health Site.

Выяснилось, что цедра содержит множество полезных элементов, которые способны укрепить иммунитет, снять усталость, а также положительно повлиять на нервную систему. Медики отметили хорошее влияние продукта на пищеварение, нормализацию артериального давления, а также снижение уровня сахара в крови.

Цедру можно употреблять и сырую, и варить из нее отвары. Употребление отвара может помочь от дисбактериоза, метеоризма и вздутия живота. Применяют его из корок и для лечения бронхитов и трахеитов. Отвар же способствует отхаркиванию слизи.

Рецепт отвара не сложен:

часть измельченных сухих корок заливают 10 частями кипятка;

затем отвар выдерживают на паровой бане 10 минут и затем дают ему остыть;

процеживают и принимают с добавлением меда по половине стакана до еды дважды в день.

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Напомним, ранее сообщалось:

здоровье инфекция мандарины
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