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С таким не стоит шутить: почему закладывает уши и как бороться с проблемой

Лидия Неплях
1 сентября 2023, 18:08 обновлено 1 сентября, 18:08
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Уши может заложить не только в самолете, но и после сна и во время простуды.
Причина закладывания ушей
Причина закладывания ушей / Коллаж Главред, фото flickr (David), Instagram (audiosluh)

Заложенные уши могут быть вызваны различными причинами, и часто это может быть временным явлением, а иногда требует вмешательства специалиста. Главред рассказывает про возможные причины заложеных ушей.

Почему закладывает уши без причины

Заложенность ушей без явной причины может быть вызвана различными физиологическими или временными факторами, например атмосферным давлением. Они происходят при подъеме на большие высоты, например, при полете на самолете, могут вызвать чувство заложенности ушей. Это называется аэроотитом.

Также уши может заложить при аллергии. Реакция на раздражитель может вызвать отечность слизистой оболочки и заложенность. Еще одна возможная причина - забитие ушного канала серой. Даже если нет ощутимых признаков ее скопления, иногда она может накапливаться в слуховом проходе и вызывать заложенность ушей.

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Другие распространенные причины заложености:

  • перепады температуры;
  • заложеный нос;
  • стрес и тревога;
  • воздействие ветра;
  • пребывание перед кондиционером и т.д.

Почему закладывает уши при простуде

Заложенность ушей при простуде обычно связана с инфекцией верхних дыхательных путей, такой как насморк. Когда вы простужены, организм борется с инфекцией, и слизистые оболочки начинают вырабатывать слизь, чтобы бороться с вирусами или бактериями. Это приводит к отечности слизистой оболочки в носу, горле и слуховых трубах, так как все там связано.

Обычно заложенность ушей при простуде временное явление и улучшается по мере восстановления от инфекции. Если же проблема затянулась, обязательно обратитесь к доктору.

Почему закладывает уши в самолете

Закладывание ушей при полете на самолете обусловлено изменениями атмосферного давления. Воздух в кабине самолета подвергается давлению, которое заметно ниже, чем на уровне моря. Это делается для комфорта пассажиров, так как на больших высотах атмосферное давление значительно ниже, и без его регулирования в кабине люди могли бы испытывать дискомфорт и проблемы с дыханием.

Чтобы справиться с этим неприятным ощущением, можно предпринять следующие меры:

  • жевать жевательную резинку, глотать слюну или жевать конфеты;
  • делать маленькие глотки воды;
  • прокачать слуховые трубы, закрывая нос пальцем и пытаясь выдохнуть воздух через закрытый нос.
  • избегать сильных перепадов давления, если это возможно.

Закладывание ушей утром: причина

Причин заложенного йуха утром может быть несколько. Во время ночного сна организм накапливает слизь в носу и горле. Это может привести к ощущению заложенности ушей утром, так как слуховые трубы и среднее ухо связаны с носоглоткой.

Если вы страдаете от аллергий на пыльцу, плесень, домашнюю пыль или другие аллергены, они могут вызывать отек слизистой оболочки носа и горла, что может влиять на состояние ушей. Воспаление в области носа, горла или ушей, такое как ринит, фарингит или средний отит также может сопровождаться заложенностью ушей. Поза сна может также играть роль. Например, сон на спине может способствовать оттоку слизи из носа и горла в слуховые трубы, что может вызвать заложенность утром.

Если заложенность ушей утром становится регулярной или сопровождается другими симптомами, такими как боль, нарушение слуха или головокружение, важно обратиться к врачу для оценки и диагностики. Лечение будет зависеть от основной причины заложенности ушей.

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