Сад леди: самые распространенные мужские ошибки при куннилингусе

Миллионы женщин любят получать куннилингус. Но часто миллионы мужчин занимаются этой сексуальной практикой и регулярно делают множество ошибок.
Немного, пожалуй, найдется женщин, которые прямо скажут - дескать, куннилингус от мужчины – вещь не очень хорошая. Так может быть лишь в том случае, если возлюбленный ласкает ее плохо и ошибается на каждом шагу.
Портал Sexbox опросил экспертов и те назвали самые распространенные при куннилингусе мужские ошибки.
Несбритая борода / щетина
Женщинам дискомфортно, если о них трутся колкими волосами щетиной в самой чувствительной зоне. Потому об особом возбуждении речь не идет. И, соответственно, желательно мужчине тщательно бриться перед куннилингусом.
Лишние звуки и разговоры
Мужчине не нужно разговаривать и, особенно, спрашивать что-либо во время этого процесса. Не интересоваться: "Как? Нравится?". Если что-то идет не так, то девушка сама скажет или намекнет, или направит в нужное место. И уж тем более не нужно смотреть на нее снизу вверх ‒ как нацист из окопа.
Слишком высокая скорость
Первое, что нужно понять — клитор и вульва, как правило, очень чувствительные и эрогенные зоны. Не нужно никуда спешить, наращивать темп стоит постепенно. Начинать с медленных ласковых движений и ускоряться в унисон с возбуждением партнерши.
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