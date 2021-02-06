Сад леди: самые распространенные мужские ошибки при куннилингусе

Самые распространенные мужские ошибки при куннилингусе / Depositphotos

Немного, пожалуй, найдется женщин, которые прямо скажут - дескать, куннилингус от мужчины – вещь не очень хорошая. Так может быть лишь в том случае, если возлюбленный ласкает ее плохо и ошибается на каждом шагу.

Портал Sexbox опросил экспертов и те назвали самые распространенные при куннилингусе мужские ошибки.

Несбритая борода / щетина

Женщинам дискомфортно, если о них трутся колкими волосами щетиной в самой чувствительной зоне. Потому об особом возбуждении речь не идет. И, соответственно, желательно мужчине тщательно бриться перед куннилингусом.

Лишние звуки и разговоры

Мужчине не нужно разговаривать и, особенно, спрашивать что-либо во время этого процесса. Не интересоваться: "Как? Нравится?". Если что-то идет не так, то девушка сама скажет или намекнет, или направит в нужное место. И уж тем более не нужно смотреть на нее снизу вверх ‒ как нацист из окопа.

Слишком высокая скорость

Первое, что нужно понять — клитор и вульва, как правило, очень чувствительные и эрогенные зоны. Не нужно никуда спешить, наращивать темп стоит постепенно. Начинать с медленных ласковых движений и ускоряться в унисон с возбуждением партнерши.

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