Сахарозаменители: мифы и реальность

На рынке можно найти несколько искусственных подсластителей / Pixabay

О сахарозаменителях ходит много мифов. За годы своего существования они нашли как сторонников, так и противников.

Речь идет об искусственных подсластителях (Надежный источник - авт.), сообщает Gymbeam.com.

Что такое искусственные подсластители?

Искусственные подсластители - это пищевые добавки, которые используются в качестве заменителей сахара. Они придают сладкий вкус напиткам и блюдам и даже в несколько раз слаще сахара. Однако их преимущество в том, что они содержат мало калорий или совсем не содержат их.

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Кроме того, в качестве заменителя сахара они подходят людям, страдающим ожирением и диабетом 2 типа. Они являются отличной альтернативой для выпечки, приготовления и сочетания ваших любимых напитков. Таким образом, термин "искусственные подсластители" описывает:

заменители сахара

низкокалорийные подсластители

подсластители без калорий

Среди наиболее известных искусственных подсластителей - аспартам, сахарин, сукралоза и, возможно, ацесульфам калия. В чем разница между ними?

Самые известные искусственные подсластители

На рынке можно найти несколько искусственных подсластителей, которые различаются не только своими свойствами, но и условиями использования. В качестве пищевого ингредиента вы можете найти их почти повсюду, поэтому их полезно знать.

1. Сахарин

Сахарин - старейший искусственный подсластитель, который в 1879 году случайно открыл Константин Фальберг. Проработав целый день в лаборатории, молодой докторант не вымыл руки и, поедая своего кролика, понял, что он слаще на вкус. Это произошло из-за того, что остатки каменноугольной смолы попали из его рук в тесто, что привело к появлению сахарина.

Сахарин примерно в 300 раз слаще столового сахара. Разноцветные пакетики с сахарином можно найти и в кафе. В составе других продуктов сахарин содержится в жевательной резинке, диетических напитках, джемах и косметике.

В 1970-х сахарин был классифицирован как опасный. Однако позже более 30 исследований подтвердили его безопасность для человека. Благодаря этим исследованиям сегодня он появился на рынке и является одним из самых популярных искусственных подсластителей.

Аспартам

В 1965 году аспартам также был случайно обнаружен химиком Джеймсом Шлаттером, который облизывал палец, когда поднимал лист бумаги. Впервые он появился на рынке в 1974 году. С химической точки зрения аспартам состоит из двух аминокислот. Он в 220 раз слаще обычного столового сахара и поэтому используется в подслащенных напитках, жевательных резинках, а также в злаках.

Недостатком является то, что он раскалывается при высоких температурах и поэтому не подходит для запекания. FDA одобрило использование аспартама в продуктах питания и напитках в 1996 году. Этому предшествовало более 100 лабораторных и клинических исследований.

Мифы об аспартаме

1. Аспартам и рак

Аспартам был предметом нескольких опровергнутых мифов. Одно из самых известных утверждений о том, что аспартам увеличивает риск рака. Согласно официальному заявлению Национального института исследований рака (NIC), аспартам не попадает в кровоток и не влияет на органы. В 2007 году было проведено крупномасштабное исследование, которое не смогло установить связь между аспартамом и раком.

2. Аспартам и диабет

Другой известный миф утверждает, что аспартам вызывает непереносимость глюкозы и диабет. Такие ассоциации, как FDA, Американская диабетическая ассоциация и Американская кардиологическая ассоциация, заявили, что нормальное потребление аспартама не влияет на гликемический индекс или аппетит. В 2014 году было проведено исследование, чтобы определить, влияет ли аспартам на уровень сахара в крови. Результаты показали, что уровень сахара во время употребления не изменился.

3. Аспартам и увеличение веса

Считается, что аспартам вызывает увеличение веса, по крайней мере, так утверждает другой миф. Однако многочисленные исследования подтверждают, что он не вызывает увеличения веса. Напротив, он может способствовать снижению веса как заменитель сахара в высококалорийных продуктах. Мифы о том, что искусственные подсластители дают более сладкий вкус, не подтверждаются доказательствами.

В исследовании 2012 года было изучено 4 различных напитка и их влияние на накопление жира в организме. Один был напитком, подслащенным сахаром, другой - напитком, подслащенным аспартамом, третий - полуобезжиренным молоком, а четвертый - водой. Результаты напитка с аспартамом были очень похожи на результаты с водой. Это означает, что аспартам не вызывает увеличения веса или увеличения жировых отложений.

4. Аспартам и головные боли

Аспартам вызывает головные боли. Еще один миф об аспартаме, который в ходе исследования оказался ложным. Исследование проводилось на людях, которые сообщали о повторных головных болях после приема аспартама. Ученые использовали метод слепой дегустации. У 35% участников были головные боли после приема аспартама, но у 45% были головные боли после плацебо.

3. Сукралоза

Сукралоза была открыта в 1976 году. Ее открытие произошло благодаря ученому, который неправильно понял данные инструкции. В пищевых продуктах сукралоза встречается довольно часто. Ее можно найти в йогуртах, диетических напитках или сиропах.

Сукралоза образуется в результате многоступенчатого химического процесса из сахара. Она примерно в 600 раз слаще столового сахара и не содержит калорий. Ее главное преимущество - устойчивость к высоким температурам, поэтому ее используют для выпечки или подслащивания горячих напитков.

4. Ацесульфам калия

Ацесульфам калия примерно в 200 раз слаще сахарозы и, следовательно, классического сахара. Из-за горького послевкусия его часто сочетают с другими подсластителями, такими как аспартам или сахарин.

Он был официально одобрен с 1983 года, и его безопасность подтверждена более чем 90 исследованиями. Ацесульфам калий содержится в диетических напитках, холодном чае или маринованных овощах.

Вредны ли искусственные подсластители?

Откуда возникли сомнения по поводу искусственных подсластителей? Есть исследования, показывающие вредное воздействие искусственных подсластителей. Однако у большинства из них есть недостатки. Они проводились на животных с использованием небольших образцов, очень высоких доз, в противном случае их результаты не имеют статистической значимости.

Таким образом, вам не о чем беспокоиться. Подсластители, доступные на рынке, тщательно изучены, и их безопасность подтверждена многими исследованиями. Невозможно продавать новый искусственный подсластитель без одобрения компетентных органов. Как и другие добавки, подсластители подлежат оценке безопасности.

В Европейском союзе за регулирование добавок отвечают Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет Европейского союза. Комиссия и государства-члены решают, какие добавки будут использоваться и в каких количествах. Они работают только с соответствующими доказательствами для подтверждения безопасности пищевых продуктов.

Обширные исследования подтвердили безопасность 6 низкокалорийных подсластителей в Европе и США. К ним относятся аспартам, сахарин, сукралоза, ацесульфам калия, а также неотам и стевия, которые являются естественными заменителями сахара. Рекомендуемая суточная доза была определена для каждого из этих подсластителей.

Побочные эффекты искусственных подсластителей

Несомненно, стоит упомянуть предупреждение против использования аспартама людям с определенными заболеваниями. Следует избегать приема аспартама людям, страдающим метаболическим нарушением фенилкетонурии и неврологическим заболеванием, называемым отсроченной дискинезией. Фенилкетонурия - это генетическое заболевание, при котором фенилаланин вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

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Фенилаланин не подходит людям, страдающим отсроченной дискинезией. Это заболевание является побочным эффектом лечения шизофрении. Его содержание в аспартаме может вызывать неконтролируемые мышечные движения, характерные для отсроченной дискинезии.

Недостатком некоторых искусственных подсластителей является горькое послевкусие. Чтобы этого избежать, производители используют разные комбинации искусственных подсластителей.Еще один недостаток - их хлебопекарные и кулинарные свойства. Они не такие, как с сахаром, поэтому выпечка может быть более легкой или плотной. В отличие от сахара искусственные подсластители не удерживают влагу. Поэтому тесто с искусственным подсластителем сохнет быстрее.

Постоянно появляются новые исследования для проверки пригодности искусственных подсластителей перед их поступлением в магазины. У искусственных подсластителей есть свои достоинства и недостатки. Они могут быть необходимы людям с непереносимостью глюкозы. Для тех, кто хочет похудеть, они являются очень подходящей альтернативой. Поэтому они могут быть полезны и для спортсменов.