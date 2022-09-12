Самые крутые овощи: какие плоды нужно обязательно есть каждый день

Какие овощи самые полезные / ua.depositphotos.com

Известно, что употребление овощей отлично сказывается на состояние всего организма. Главред разбирался, какие овощи самые полезные и почему их в первую очередь нужно включать в свой ежедневный рацион.

Помидоры

Известно, что красные плоды, насыщенные ликопином, помогают предотвратить появление онкологических заболеваний. Плоды содержат множество витаминов, которые удерживают в норме давление, а также резко сокращают количество свободных радикалов в крови.

Чем помидоры полезны для здоровья / pixabay

Брокколи

Этот овощ богат антиоксадантами, которые существенно снижают риск возникновения рака легких, кишечника и прямой кишки. Также брокколи содержит много витамина С, бета-каротина и фолиевой кислоты, что отлично укрепляет иммунитет к гриппу и сезонным простудам. Ученые доказали, что этот овощ является самым полезным для здоровья женщин.

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Брюссельская капуста

Она особенно необходима женщинам во время беременности, так как содержит витамины группы В, фолиевую кислоту, которые позволяют избежать возникновения дефектов развития плода, в частности, проблем с нервной трубкой. Также капуста содержит жирные кислоты Омега-3, витамины К и С.

Морковка

Не зря этот оранжевый овощ очень любят дети, ведь он улучшает остроту зрения, состояние волос и кожи. Морковь богата витамином А и С – заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы.

Морковь рекомендует есть каждый день / Фото pixabay.com

Тыква

Эта "осенняя гостья" содержит много бета-каротина и витамина С. Овощ поможет улучшить состояние суставов при артритах и остеартритах. Также в тыкве содержится много магния, калия и волокон, полезных для работы кишечника.

Батат

Иначе этот овощ еще называют "сладким картофелем", он содержит много витамина С. Корнеплод богат железом и волокнами, поэтому не только обеспечивает наш организм энергией, но и помогает улучшить пищеварение.

Баклажаны

Они содержат множество полезных веществ для сердца. Грубые волокна и калий помогают укрепить организм и снижают риск развития слабоумия и паралича.

Баклажаны также необходимы для здоровья / Открытые источники

Болгарский перец

Независимо от цвета овоща (он может быть красным, желтым или оранжевым), в его состав входит много фолиевой кислоты и ликолина, что снижает риск развития рака толстой кишки, легких и поджелудочной железы.

Чем полезен перец для организма человека / Pixabay

Шпинат

Он содержит много хлорофилла и весь набор витаминов и питательных веществт, который необходим для поддержания здоровья. Помогагает бороться с от сердечной недостаточностью.

Лук

Этот овощ с острым запахом особенно полезен для людей, страдающих остеопарозом, поскольку в луке имеются пептиды GPCS, замедляющие процесс разрушения кальция в организме. Лук также эффективен в борьбе с заболеваниями сердца и диабетом благодаря витамину C и солям фолиевой кислоты.

Чем полезен лук для здоровья / ua.depositphotos.com

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