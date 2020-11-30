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Самые важные вакцины в истории человечества: топ-5

30 ноября 2020, 17:51

Любая вакцина - это достижение. Некоторые, однако, выделяются как исторически значимые.

Вакцина
Любая вакцина - это достижение. Некоторые, однако, выделяются как исторически значимые. / Reuters

Для многих ученых во всем мире 2020 год стал гонкой за разработку вакцины от коронавируса. Разработка и тестирование вакцины - медленный процесс, но как только вакцина становится доступной, это может замедлить распространение инфекции и болезни.

"Пандемия COVID-19 - живое свидетельство необходимости вакцины", - говорит Кирстен Хокенесс, доктор философии, профессор и заведующий кафедрой науки и технологий Университета Брайанта.

Любая вакцина - это достижение. Некоторые, однако, выделяются как исторически значимые. Вот пять из самых важных когда-либо разработанных вакцин.

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Вакцина против оспы

Оспа была первой успешной вакциной, разработанной в 1796 году Эдвардом Дженнером. "Дженнер действительно популяризировал эту процедуру, сделав ее обычной практикой", - говорит Хокенесс.

ВОЗ описывает оспу как "одну из самых смертоносных болезней, известных человеку". По данным клиники Майо, этот вирус приводит к появлению симптомов, похожих на грипп, с последующими гнойными пузырями на теле. Хокенесс отмечает, что исторически от него погибали трое из каждых 10 человек, заразившихся этим заболеванием.

Оспа - единственная болезнь, которую когда-либо удалось искоренить во всем мире. Это означает, что в наши дни вакцину от оспы никто не получает - в ней больше нет необходимости. Эта ликвидация болезни "является одним из величайших достижений международного общественного здравоохранения", - говорит Хокенесс.

Вакцина от полиомиелита

Когда вакцина от полиомиелита стала доступной, люди выстроились в очередь за ней, говорит Джозеф Комбер, доктор философии, профессор биологии Университета Вилланова.

По словам Хокенесса, дети особенно подвержены риску полиомиелита - очень заразного вируса, который распространяется при контакте с инфицированным человеком, а также через зараженную пищу и воду. У некоторых людей с полиомиелитом это может привести к параличу, который может быть постоянным, согласно ВОЗ.

Сегодня Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют детям делать четыре дозы вакцины против полиомиелита, начиная с двухмесячного возраста. По словам Хокенесса, с 1979 года в Соединенных Штатах не было новых случаев полиомиелита. Во всем мире также снизилось количество заболевших - в 2018 году было всего 33 случая.

Вакцина КПК

Сегодня дети получают две дозы вакцины КПК, которая защищает от кори, эпидемического паротита и краснухи. Вакцина очень эффективна против кори, очень заразного респираторного вируса.

"Это настолько заразно, что, если у одного человека есть это, до 90% людей вокруг него или нее также заразятся, если они не защищены", - отмечает CDC.

И последствия серьезны: корь может привести к пневмонии, энцефалиту (отеку мозга), а в некоторых случаях и к смерти, - говорит Хокенесс. Вакцины от кори стали доступны в 1963 году. До того, как вакцины стали доступны, от 3 до 4 миллионов человек ежегодно заболевали корью.

Некоторые вакцины, например против кори, обладают снижающимся иммунитетом, и вам может потребоваться ревакцинация, которая представляет собой дополнительную прививку, дополняющую первоначальную вакцину. Кроме того, неправильное представление о вакцинах привело к тому, что некоторые родители не вакцинировали своих детей, а поскольку вирус не искоренен во всем мире, поездки в горячие точки могут привести к вспышкам.

"Повторяющиеся вспышки этого заболевания также способствовали возникновению острой необходимости в вакцинации для защиты нашего населения и рисков, с которыми мы сталкиваемся из-за пропусков вакцинации", - говорит Хокенесс.

Вакцина АКДС

Вакцина АКДС защищает от трех заболеваний: столбняка, дифтерии и коклюша. Все три этих заболевания вызываются бактериями и могут быть смертельными.

Коклюш, более известный как коклюш, может быть опасен для жизни младенцев, но не так опасен для взрослых. Пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы пройти вакцинацию, "младенцы полагаются на то, что все вокруг них будут вакцинированы от коклюша", - говорит Комбер, который считает вакцину против коклюша особенно важной.

Во время каждой беременности женщинам необходимо делать вакцину АКДС, поскольку иммунизация может помочь защитить ребенка. Всем, кто будет рядом с ребенком - друзьям, родственникам, медицинским работникам, работникам детских садов и т. д. - также следует убедиться, что они получили эту вакцину и любую необходимую ревакцинацию.

Вакцина против ВПЧ

История вакцины против ВПЧ не так уж и далека - эта вакцина впервые стала доступна в 2006 году. Вирус папилломы человека, или ВПЧ, является наиболее распространенной инфекцией, передаваемой половым путем в США, при этом 14 миллионов американцев заражаются ВПЧ ежегодно.

Существует множество штаммов этого вируса - некоторые из них связаны с раком, включая рак шейки матки, рак полового члена и рак задней стенки глотки. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году Американским журналом профилактической медицины, вакцинация привела к снижению заболеваемости раком шейки матки на 29%.

"Эта вакцина - одно из самых близких к нам лекарств от рака", - говорит Хокенесс. Вакцина против ВПЧ вводится детям и подросткам в двух или трех дозах - вакцинация в молодом возрасте, до половых контактов, делает ее эффективной.

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