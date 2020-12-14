Самый богатый источник антиоксидантов: назван напиток, продлевающий жизнь

Как сложный биологический процесс, старение связано с множеством факторов / Фото: vegetarian-way.com

Наука о старении все еще весьма ограничена. Как сложный биологический процесс, старение связано с множеством факторов. Считается, что разница в средней продолжительности жизни в разных регионах обусловлена ​​различиями не только в генах, но и в условиях окружающей среды, а также в привычках питания и питья.

Употребляя напиток с куркумой из зеленого чая матча, который предпочитают некоторые из самых здоровых стран, вы можете не только снизить риск серьезных заболеваний, но и помочь замедлить процесс старения, что поможет вам увеличить продолжительность жизни.

Куркума веками использовалась в Индии в качестве пряности и лекарственной травы. Одна столовая ложка содержит 26 процентов суточной потребности человека в марганце, 16 процентов потребности в железе, пять процентов суточной нормы калия и три процента суточной потребности в витамине С.

Куркума также обладает противовоспалительным действием, используется для снятия боли, обладает антиоксидантным действием (что полезно для печени), улучшает работу мозга, играет роль в пищеварении и многое другое.

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Для дополнительного укрепления здоровья добавление черного перца с куркумой помогает специи лучше усваиваться организмом. Порошок зеленого чая матча богат антиоксидантами, а также защищает печень, помогает работе мозга и многое другое.

Таким образом, куркума и зеленый чай делают этот коктейль мощным антиоксидантом.

Это поможет укрепить ослабленный иммунитет, но также поможет предотвратить возникновение хронических заболеваний.

Известно, что это самый богатый источник антиоксидантов, одна чашка матча содержит столько же антиоксидантов, сколько 10 чашек зеленого чая.

Он содержит специальный класс антиоксидантов, известных как катехины, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, уменьшают повреждение клеток, а также предотвращают хронические заболевания.

Комбинируя два суперпродукта, человек сможет получить беспрецедентную пользу, которую могут предложить оба этих питательных ингредиента.

Сочетание полезных свойств японского зеленого чая матча и мощных преимуществ куркумина куркумы, которые обеспечивают мощную двойную дозу повышения иммунитета и целостной детоксикации.

Эта комбинация суперпродуктов обладает необходимыми антиоксидантными, а также противовоспалительными свойствами, которые предлагают множество преимуществ для здоровья, которые помогают противостоять нашей ежедневной нагрузке стресса и беспокойства, а также укрепляют работу различных органов нашего тела, помогая увеличить продолжительность жизни.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, была дополнительно проанализирована биология старения и роль антиоксидантов.

В исследовании отмечается, что различные антиоксиданты, включая катехины чая, теафлавины, полифенолы яблок, антоцианы черного риса и полифенолы черники, способны продлить жизнь плодовых мушек. Многие природные антиоксиданты, нутрицевтики и функциональные продукты питания были идентифицированы как поглотители свободных радикалов или активного кислорода. функциональные продукты, напитки и нутрицевтики, обладающие антиоксидантной активностью, могут играть важную роль в замедлении процесса старения.

Такие традиционные системы исцеления, возможно, не внесли непосредственного вклада в развитие современной научной медицины, но они, безусловно, сформировали отдельную идентичность на протяжении веков, будучи невероятно полезными для миллионов людей во всем мире в успешном излечении и исцелении повседневных недугов.

Различные утверждения о различных травах и специях в таких местных лечебных системах были научно подтверждены после успешных клинических испытаний.

Это одна из основных причин, почему все большее количество сообществ во всем мире обращаются к зельям вместо таблеток.

Соблюдая диету, выполняя достаточно физических упражнений и употребляя полезный и вкусный смузи с куркумой из зеленого чая матча, вы добьетесь долгой жизни.