Сардины vs анчоусы: какие консервы полезнее и питательнее

Обе рыбы имеют естественно низкое содержание натрия / Pixabay

Сардины и анчоусы — это морские рыбы, обитающие в океанах по всему миру.

Сардины маленькие, удлиненные и маслянистые. Они серебристого цвета и имеют размер от 15 до 30 см.

Анчоусы мельче сардин, от 10 до 25 см. У них зелено-голубая спинка с серебристой нижней стороной, пишет Healthline.

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Хотя и то, и другое можно приготовить свежими, их обычно консервируют в масле или воде, чтобы продлить срок их хранения.

В то время как сардины обрабатываются при температуре (113–160ºC перед консервированием), анчоусы часто предварительно выдерживают в соленой воде, что придает им отчетливый соленый вкус.

Питательные вещества в сардинах и анчоусах

Сардины являются богатым источником витаминов B12 и D, в то время как анчоусы содержат немного больше железа, цинка, ниацина и белка.

Обе рыбы имеют естественно низкое содержание натрия. Однако консервирование значительно увеличивает содержание натрия.

Польза для здоровья сардин и анчоусов

Сардины и анчоусы схожи с точки зрения пользы для здоровья.

Одним из самых больших преимуществ жирной рыбы является то, что она содержит омега-3 жирные кислоты. Они также содержат белок и ряд витаминов и минералов, таких как железо, кальций, селен, ниацин и витамины B12 и D.

Тем не менее, если вы сравниваете консервированные сорта, вы должны помнить об очень высоком содержании натрия в анчоусах. Любой, кто следит за своим потреблением соли, может вместо этого купить консервированные сардины или приготовить любую из этих рыб в свежем виде.

Кроме того, если у вас есть вопросы о включении омега-3 в свой рацион, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом в области здравоохранения.

Здоровье мозга

Сардины и анчоусы являются отличными источниками жиров омега-3, которые в изобилии содержатся в некоторых видах рыбы и могут способствовать работе мозга.

Недостаточное потребление омега-3 может увеличить риск психических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, шизофрения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и депрессия.

В 6-месячном исследовании с участием взрослых старше 60 лет с легкими психическими расстройствами у тех, кто ежедневно принимал омега-3, наблюдалось улучшение функции мозга по сравнению с теми, кто принимал капсулы с оливковым маслом.

Может поддерживать здоровье сердца

Омега-3 в этой рыбе также могут улучшить здоровье сердца за счет снижения уровня триглицеридов и повышения уровня холестерина ЛПВП (хорошего). Эти эффекты помогают снизить риск образования тромбов за счет уменьшения маркеров воспаления в организме.

Один обзор показал, что омега-3 снижают риск сердечных заболеваний, но результаты зависят от дозировки. Один грамм в день помогал населению в целом и людям с диабетом, в то время как людям с высоким уровнем триглицеридов требовалось четыре грамма в день, чтобы снизить риск.

Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить некоторые из этих утверждений.

Тем не менее, селен, содержащийся в больших количествах в обеих рыбах, играет роль в снижении окислительного стресса и поддержании здоровья сердца. Исследования показали, что дефицит этого минерала может увеличить риск сердечных заболеваний.