Сатурация кислорода: факты о важном показателе

Большинству детей и взрослых не нужно контролировать уровень кислорода в крови. / nice-price.com.ua

Ваше тело регулирует уровень кислорода в крови. Поддержание точного баланса насыщенной кислородом крови жизненно важно для вашего здоровья. Что такое сатурация?

Уровень кислорода в крови или сатурация - это мера того, сколько кислорода переносят ваши эритроциты.

Большинству детей и взрослых не нужно контролировать уровень кислорода в крови. Фактически, многие врачи не будут проверять сатурацию, если у вас нет признаков проблемы, таких как одышка или боль в груди.

Однако многим людям с хроническими заболеваниями или в условиях пандемии коронавируса, необходимо следить за уровнем кислорода в крови.

Заболевания, при которых следует контролировать уровень сатурации, включают: астму, сердечные заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и COVID-19.

В этих случаях наблюдение за уровнем кислорода в крови может помочь определить, работают ли методы лечения или следует ли их скорректировать.

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Как измеряется уровень кислорода в крови

Уровень кислорода в крови можно измерить с помощью двух разных тестов:

Анализ газов артериальной крови (ABG) - это анализ крови. Он измеряет уровень кислорода в крови. Он также может определять уровень других газов в вашей крови, а также pH (кислотный / щелочной уровень). ABG очень точный, но инвазивный.

Чтобы измерить уровень глюкозы крови в крови, ваш врач возьмет кровь из артерии, а не из вены. В отличие от вен, артерии имеют пульс, который можно прощупать. Кроме того, кровь из артерий насыщена кислородом.

Артерия на запястье используется, потому что ее легче прощупать по сравнению с другими частями тела.

Запястье является чувствительной областью, поэтому забор крови в нем более неудобен по сравнению с веной около локтя. Артерии также глубже вены, что усугубляет дискомфорт.

Пульсоксиметр (Pulse Ox) - это неинвазивное устройство, которое оценивает количество кислорода в крови. Он делает это, направляя инфракрасный свет в капилляры вашего пальца, пальца ноги или мочки уха. Затем он измеряет, сколько света отражается от газов.

Показание показывает, какой процент вашей крови насыщен, это называется уровнем сатурации. Окно этого теста составляет 2%. Это означает, что показания могут быть на 2 процента выше или ниже вашего фактического уровня кислорода в крови.

Этот тест может быть немного менее точным, но врачам его очень легко выполнить. Таким образом, врачи полагаются на него при быстром чтении.

Такие вещи, как темный лак для ногтей или холодные конечности, могут привести к тому, что пульсометр будет читать ниже нормы. Ваш врач может удалить лак с ваших ногтей перед использованием машины или если ваши показания кажутся слишком низкими.

Поскольку импульсный бык неинвазивен, вы можете выполнить этот тест самостоятельно. Вы можете приобрести устройства в большинстве магазинов, где продаются товары для здоровья, или в Интернете. Перед использованием домашнего устройства проконсультируйтесь с врачом, чтобы понять, как интерпретировать результаты.

Измерение уровня кислорода в крови называется уровнем сатурации кислородом. В медицинском сокращении вы можете услышать, что это называется PaO2 при использовании газов крови и насыщенным O2 (SpO2) при использовании импульсного оксида. Эти рекомендации помогут вам понять, что может означать ваш результат:

Нормальный (сатурация норма): нормальный уровень кислорода в ГК для здоровых легких составляет от 80 до 100 миллиметров ртутного столба (мм рт. Ст.). Если пульсометр измерил ваш уровень кислорода в крови (SpO2), нормальное значение обычно составляет от 95 до 100 процентов.

Однако при ХОБЛ или других заболеваниях легких эти диапазоны могут не применяться. Ваш врач сообщит вам, что является нормальным для вашего конкретного состояния. Например, люди с тяжелой формой ХОБЛ нередко поддерживают уровень сатурации (SpO2) от 88 до 92 процентов.

Ниже нормы: уровень кислорода в крови ниже нормы называется гипоксемией. Гипоксемия часто вызывает беспокойство. Чем ниже уровень кислорода, тем тяжелее гипоксемия. Это может привести к осложнениям в тканях и органах тела.

Обычно значение PaO2 ниже 80 мм рт. Ст. Или пульс (SpO2) ниже 95 процентов считается низким. Важно знать, что для вас нормально, особенно если у вас хроническое заболевание легких.

Ваш врач может порекомендовать вам, какие диапазоны уровней кислорода подходят для вас.

Выше нормы: если вы дышите без посторонней помощи, уровень кислорода будет слишком высоким. В большинстве случаев высокий уровень кислорода наблюдается у людей, которые используют дополнительный кислород. Это можно обнаружить на ABG.

Когда уровень кислорода в крови выходит за пределы обычного диапазона, у вас могут начаться симптомы.

Это включает в себя:

одышка

боль в груди

спутанность сознания

головная боль

быстрое сердцебиение

Если у вас по-прежнему низкий уровень кислорода в крови, у вас могут появиться симптомы цианоза. Отличительным признаком этого состояния является изменение цвета ногтевого ложа, кожи и слизистых оболочек в синий цвет.

Цианоз считается неотложной медицинской помощью. Если вы испытываете симптомы, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Цианоз может привести к дыхательной недостаточности, что может быть опасным для жизни.

Если у вас слишком низкий уровень кислорода в крови, вам может потребоваться увеличить сатурацию. Часто это делается с помощью дополнительного кислорода.

Дополнительный кислород в домашних условиях считается лекарством, и его должен прописать врач. Чтобы избежать осложнений, важно следовать конкретным советам врача о том, как использовать домашний кислород.

Условия, которые могут отрицательно повлиять на уровень кислорода в крови, включают:

ХОБЛ, включая хронический бронхит и эмфизему

острый респираторный дистресс-синдром

астма

коллапс легкого

анемия

врожденные пороки сердца

сердечное заболевание

легочная эмболия

Эти условия могут помешать вашим легким адекватно вдыхать кислородсодержащий воздух и выдыхать углекислый газ. Точно так же заболевания крови и проблемы с вашей системой кровообращения могут помешать вашей крови забирать кислород и транспортировать его по вашему телу.

Любая из этих проблем или нарушений может привести к снижению уровня насыщения кислородом. По мере снижения уровня кислорода у вас могут начаться симптомы гипоксемии.

У курильщиков могут быть неточно высокие показатели пульса. Курение вызывает накопление угарного газа в крови. Если вы курите и вам нужно знать уровень кислорода в крови, анализ крови может быть единственным способом получить точные данные.

Одной из причин низкой сатурации может стать коронавирусная пневмония. Последнее как раз характерно для COVID-19. После пневмонии нередко возникает фиброз легких, когда из-за болезни "дышащая" легочная ткань заменяется соединительной.