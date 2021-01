Сауна: главные преимущества для здоровья и "правильная дозировка"

Сегодня сауны стали частью повседневной жизни. / МК

Первые сауны были построены 10 000 лет назад в Финляндии. На самом деле слово "сауна" по-фински означает баня. Сегодня сауны стали частью повседневной жизни в Финляндии и по всей Скандинавии, а также в Украине, Южной Корее и странах Европы.

Главред расскажет больше о сауне и ее многочисленных преимуществах для здоровья и общества.

Что такое сауна?

По данным Североамериканского общества саун, существует четыре типа саун:

Традиционная финская сауна: это то, что большинство людей считают типичной сауной. Это закрытое деревянное помещение, нагретое до 80–110 °C. Для создания влажности на камни наливают воду на уровне 20-40% в течение 5-10 минут для начинающих и до 20 минут для более опытных.

Сухая сауна: Сухая сауна - это традиционная финская сауна без орошения водой камней. Это позволяет поддерживать влажность на низком уровне, обычно менее 10%.

Паровая баня: также известная как турецкая баня или хаммам, она построена из стекла, плитки или акрила для защиты от влажности. Поскольку влажность составляет приблизительно 100%, помещение кажется теплее, но температура, контролируемая термостатом, обычно ниже 50 градусов.

Инфракрасная сауна: Хотя инфракрасная сауна также находится в деревянной комнате, в ней используются инфракрасные тепловые лампы, которые излучают при более низких температурах, обычно между 50 - 65 градусов, - говорит Шайна Питер, врач функциональной медицины и автор книги It's Not Just Acne.

Инфракрасные сауны полезны для людей, которым трудно переносить более высокие температуры.

Польза сауны

Большинство научно обоснованных преимуществ саун для здоровья во многом основаны на опыте финской сауны, которая является самой популярной во всем мире. Исследователи обнаружили, что финская сауна может предложить следующие преимущества:

Вымывание токсинов: "Сеансы сауны вызывают потоотделение и увеличивают выведение многих токсинов, включая тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители, бисфенол А, антипирены, фталаты и многое другое", - говорит Джеймс ДиНиколантонио, исследователь сердечно-сосудистой системы и автор нескольких лучших работ.

Усиление сердечно-сосудистой системы: многие исследования обращаются к этому преимуществу, в том числе исследование 2015 года, показывающее, что частое использование сауны приводит к меньшему количеству смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

В частности, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была на 27 процентов ниже среди мужчин, которые посещали сауну два-три раза в неделю, и на 50 процентов ниже среди мужчин, которые посещали сауну четыре-семь раз в неделю, по сравнению с мужчинами, которые использовали сауну один раз в неделю.

Спортивная выносливость: небольшое исследование 2020 года пришло к выводу, что 3 недели периодических сеансов сауны после тренировки улучшают спортивную выносливость. Участники увеличили потребление кислорода на 8%, скорость бега на 4% и время до изнеможения на 12%. Исследование также подтвердило, что переносимость жары является средством повышения работоспособности в умеренных условиях.

Укрепление иммунной системы: когда мы ходим в сауну, наш организм увеличивает выработку белков теплового шока (HSP). HSP предотвращают перегрев нашего тела, а также стимулируют нашу иммунную систему. Повышение HSP во время сауны принесло много пользы для здоровья. "Исследования показали, что посещение сауны снижает риск пневмонии, гриппа и простуды", - говорит ДиНиколантонио.

Снижение риска болезни Альцгеймера и слабоумия: использование сауны может даже улучшить работу мозга. Исследование, проведенное в 2017 году среди финских мужчин в возрасте от 42 до 60 лет, показало, что посещение сауны четыре-семь раз в неделю снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 65-66%.

Улучшение релаксации: сауны известны тем, что обеспечивают расслабление, и исследования, похоже, подтверждают этот эффект. Один пример: в глобальном опросе 2019 года 83,5% респондентов сообщили о преимуществах сна после посещения сауны один-два раза в неделю, а также о повышении уровня психического благополучия.

Риски и меры предосторожности в сауне

Хотя сауны приносят много пользы для здоровья, Питер предлагает обратить внимание на следующие риски:

Обезвоживание: увлажняйте до и после каждого сеанса сауны. "Это всегда вызывает беспокойство из-за увеличения выделения пота", - говорит Питер.

Ограничения по времени: от пяти до 10 минут лучше всего для новичков, тогда как опытные пользователи сауны могут использовать до 15 или 20 минут. "Начните с малого, проводя в сауне не более нескольких минут и работая не более 20 минут", - говорит Питер.

Употребление алкоголя: "Сауны и алкоголь несовместимы", - говорит Питер. Употребление алкоголя во время посещения сауны может снизить кровяное давление и вызвать обмороки и несчастные случаи.

Беременность: хотя обзор исследований 2019 года показывает, что умеренное использование сауны во время беременности безопасно, Питер предупреждает, что беременным следует проконсультироваться со своими врачами перед тем, как пользоваться сауной.

Дети: Большинство советов советуют ограничить посещение детьми сауны по возрасту. "У детей меньше возможностей регулировать температуру тела, чем у взрослых, поэтому им может потребоваться меньше времени в сауне", - говорит Питер.