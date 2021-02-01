Секс-эксперт рассказала, как часто нужно заниматься сексом и указала на ошибки

Исследование показало, что 47% разведенных пар назвали отсутствие близости причиной своего разрыва. / depositphotos.com

Достаточно ли у вас секса в ваших отношениях? Это вопрос, который может вызвать ссоры между парами и даже привести к расставанию.

В своей последней колонке любовный гуру Надя Бокоди процитировала исследование журнала The Journal Of Sex & Marital Therapy.

Исследование показало, что 47% разведенных пар назвали отсутствие близости причиной своего разрыва. И, по словам секс-специалиста, этого расстройства можно было бы избежать, если бы было больше информации о либидо.

По ее словам, одна из самых больших жалоб, которые она слышит от читателей, которые не счастливы в браке, - это то, что их либидо не соответствует либидо их супруга.

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Надя продолжила: "Почему партнер хотеть этого меньше, чем я? Почему секс так утомительно скучен? Я всегда думаю, что это немного похоже на собеседование с потенциальным сотрудником и пренебрежение их навыками управления временем, а затем удивление, когда они начинают опаздывать на работу и пропускают сроки".

"По правде говоря, мы очень плохо говорим с нашими партнерами о вещах, которые действительно имеют значение, и нигде это не проявляется так ярко, как при полном отсутствии дискуссий, которые большинство пар ведет вокруг секса", - говорит она.

Колумнисту часто присылают сообщения, в которых спрашивают, "сколько секса является нормальным" в отношениях. Но ответ на этот вопрос сложнее, чем вы думаете.

Исследование, опубликованное в "Архиве сексуального поведения", показывает, что средний взрослый человек занимается сексом 54 раза в год.

Но это не обязательно означает, что у вас должно быть столько близости. Надя объяснила, что "не у всех одинаковые ожидания в сексе", поэтому "правильное количество" варьируется от человека к человеку.

Те, у кого высокое либидо, могут хотеть близости два раза в день, в то время как другие довольствуются сексом раз в месяц.

В любом из этих подходов нет ничего плохого - просто важно найти партнера, чье половое влечение совместимо с вашим.

Надя советует заранее поговорить с партнером о своих потребностях.

Честность значительно снизит вероятность того, что вы проведете "ночи, глядя в потолок" или думая об обмане.

Секс-специалист добавил: "Никогда не поздно поговорить о том, что имеет наибольшее значение в ваших отношениях - ждали ли вы два года, чтобы стать честными, или два десятилетия".