Секс терапевт рассказала, зачем планировать секс

Вот как запланировать секс со своим партнером и преимущества этого./ fenomagz.com/

Выделение времени для секса в вашем календаре звучит не очень сексуально, но, возможно, это как раз то, что вам нужно, чтобы отдавать предпочтение романтике.

Когда дело доходит до отношений, зачастую жизнь может помешать. Занятый график важнее отношений, и ваша сексуальная жизнь страдает. Внесение секса в календарь - это способ убедиться, что ваша сексуальная жизнь не пострадает.

Вот как запланировать секс со своим партнером и преимущества этого.

Как запланировать секс с партнером

Спланировать секс не так просто, как отправить партнеру приглашение из календаря. Важно сначала сообщить о планировании секса, прежде чем вы погрузитесь в него и фактически сделаете это.

Вот пять советов, одобренных секс-специалистами, для начала.

1. Установите цель, как часто вы хотите заниматься сексом.

Вместо того, чтобы просто ставить перед собой широкую цель - чаще заниматься сексом, лучше поставить конкретные, действенные цели.

Например, вы и ваш партнер должны установить цель, сколько раз вы планируете заниматься сексом каждую неделю. По словам Дженн Манн, LMFT, автора книги The Relationship Fix, достижение взаимного согласия по этому числу - важный первый шаг.

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Исследования показывают, что большинство пар занимаются сексом примерно раз в неделю. Однако это число зависит от возраста. Пары в возрасте от 20 до 30 лет занимаются сексом в среднем 80 раз в год, а пары в возрасте от 60 до 20 раз в год.

То, что это средние числа, не означает, что вам нужно заниматься сексом так часто. Проведите открытое обсуждение со своим партнером, чтобы выяснить, что идеально подходит для вас обоих.

2. Будьте реалистичны

Когда вы только начинаете, будьте реалистичны и ставьте перед собой небольшие, достижимые цели. Это может сдвинуть дело с мертвой точки и помочь вам обрести уверенность в достижении больших целей.

"Планировать заниматься сексом каждый день, когда вы изо всех сил пытаетесь делать это дважды в месяц, неразумно. Лучше начинать с небольших целей и наращивать", - говорит Манн. Например, поработайте над достижением цели два раза в месяц, прежде чем приступить к цели еженедельного секса.

3. Уточните свои ожидания

"Секс" можно толковать довольно широко. Поэтому Манн рекомендует установить четкие ожидания, чтобы вы и ваш партнер были на одной волне.

Например, цель полового акта? Чтобы испытать оргазм? Считается ли оральный секс без полового акта? "Важно, чтобы все были на одной волне, чтобы почувствовать удовлетворение", - говорит Манн.

4. Используйте календарь

Вы должны отмечать время простоя для секса в реальном календаре, будь то физическом или цифровом, а не просто делать мысленные записи. Запланируйте как минимум за неделю.

Это увеличит ваши шансы выполнить свои обязательства и даст вам повод для радости, когда вы заглянете в свой календарь.

При определении времени для занятия сексом обязательно учитывайте каждое из своих графиков в равной степени. Вы не хотите в конечном итоге получить неравный баланс в отношении того, кто больше идет на компромисс.

Вопросы, которые помогут вам спланировать секс

Вы также должны задать себе несколько вопросов, которые помогут составить лучший график для вас и вашего партнера. Манн говорит, что ответы на следующие вопросы помогут вам начать:

Когда каждому из вас в идеале нравится заниматься сексом?

Где у вас есть возможности провести время вдвоем наедине?

Если у вас есть дети, во сколько они ложатся спать?

Какие у вас обязанности в разное время дня?

Избавьтесь от предвзятых представлений

В планировании секса нет ничего постыдного. Нереально думать, что ваша сексуальная жизнь будет идеальной без каких-либо усилий.

"Избавьтесь от мифов о том, что означает расписание. Часто это имеет плохую коннотацию, но планирование времени для вашего партнера, чтобы сделать ваши отношения приоритетом, - это позитивный момент", - говорит терапевт по сексу и отношениям Кэтрин М. Хертлейн, доктор философии, профессор программы семейной терапии в Медицинской школе Лас-Вегаса Университета Невады.

Не существует единого идеального расписания секса. Это будет сильно отличаться от пары к паре, и это нормально. "Идеальный секс-график учитывает ваш напряженный образ жизни, но также заставляет вас выкроить время для интимной жизни", - говорит Манн.

Преимущества планирования секса

Преимущества планирования секса неоспоримы. Вот пять преимуществ.

1. Демонстрирует приверженность вашим отношениям

Если вы приложите усилия для планирования секса и улучшения своей сексуальной жизни в целом, это покажет вашему партнеру, что вы стремитесь улучшить свои отношения.

Хертлен говорит, что это способ продемонстрировать, что ваши отношения являются приоритетом, что в конечном итоге заставит вашего партнера чувствовать себя хорошо и укрепит вашу связь.

2. Улучшает ваше общение

По мере того, как вы работаете над своим общением, касающимся планирования секса, это распространяется и на другие аспекты ваших отношений. В вашем партнерстве вы проработаете мышцы, которые, возможно, не были такими активными раньше.

"Планирование секса может создать пространство для будущих разговоров и общения не только о сексе", - говорит Хертлен.

3. Гарантирует качественное время

Из-за того, что жизнь становится все более и более загруженной, вы, возможно, не прикладываете столько усилий, чтобы проводить время друг с другом (например, ходить на свидания), как раньше. Планирование секса - способ исправить это.

"Планирование секса - это не просто планирование секса. Это также означает выделение времени для сосредоточения друг на друге, что является важной частью поддержания связи в отношениях", - говорит Манн.

4. Дает возможность добавить азарта в вашу сексуальную жизнь

Когда вы впервые задумаетесь о планировании секса, вы можете подумать, что это лишит ваш секс изюминки.

Однако Манн говорит, что вы должны смотреть на планирование секса как на возможность добавить немного азарта в вашу сексуальную жизнь. Она говорит, что это может дать вам возможность поставить на сексуальное нижнее белье, купить секс игрушки, или найти эротику или порно.

"Планирование секса дает вам платформу, на которой вы можете исследовать свою сексуальность, потому что вы знаете, что выкроили время", - говорит Манн.

5. Секс ведет к большему количеству секса

Ваша главная цель - иметь больше секса, верно? По словам Манн, ныряние с головой и занятие сексом активизируют ваши гормоны.

Кроме того, вы можете осознать, чего вам не хватало все время, чего не хватало в вашей сексуальной жизни, заставляя вас жаждать большего.

"Секс порождает секс. Чем меньше вы его имеете, тем меньше вы его хотите. Верно и обратное. Когда вы занимаетесь сексом, он имеет тенденцию заставлять вас хотеть большего секса", - говорит Манн.