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Секс в машине: сексолог назвал необычные позы

8 июня 2021, 20:28

Прежде чем начать, помните, что безопасность превыше всего.

Секс
Поездка в машине - это захватывающий и авантюрный вариант. / Flickr / Hashmi Mart

Если вам скучно в спальне или вы ушли и просто не можете дождаться, чтобы вернуться домой, чтобы заняться сексом, поездка в машине - это захватывающий и авантюрный вариант.

Многие сексуальные позы, к которым вы привыкли в спальне, можно изменить для работы в машине, независимо от того, находитесь вы на переднем или заднем сиденье, пишет Insider.

Прежде чем начать, помните, что безопасность превыше всего. Не забудьте припарковаться с включенным аварийным тормозом, - говорит Джо Корт, доктор философии, сертифицированный сексопатолог и клинический директор Центра взаимоотношений и сексуального здоровья.

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Если вы в безопасности, вот шесть поз, которые Корт рекомендует для секса в машине.

1. Собачка на заднем сиденье

  • Проникающий партнер должен встать на четвереньки на заднем сиденье.
  • Он становится на колени сзади и входит.
  • Это положение достаточно компактно, чтобы работать на заднем сиденье, и его легко отрегулировать, чтобы оба партнера могли удобно сидеть. Кроме того, Корт говорит, что это положение обеспечивает глубокое проникновение, которое может быть приятным для обоих партнеров, а также стимуляции точки G.

2. Наездница наоборот

  • Проникающий партнер должен сесть на пассажирское сиденье и при желании откинуть спинку сиденья.
  • Женщина забирается наверх и садится на колени своего партнера, повернувшись лицом к передней части машины от лица партнера.
  • Во время проникновения партнер может наклониться вперед и положить руки на приборную панель для дополнительной поддержки или прислониться к партнеру для большего контакта и ласки.
  • Эту позу легко выполнять в машине, и она может быть немного более сдержанной, чем поза собачки. Корт говорит, что вы также можете попробовать это положение на сиденье водителя, но это может быть труднее, если рулевое колесо будет мешать.

3. Девушка из машины

  • Проникающий партнер должен сесть на сиденье водителя или пассажира.
  • Женщина становится на колени или на корточки, лицом к своему партнеру, когда проникающий партнер входит.
  • Женщина может двигаться вверх и вниз.
  • Как и в случае со старой доброй наездницей, эта поза позволяет партнеру, в которого проникают, контролировать глубину и скорость проникновения. Кроме того, оба партнера могут использовать свои руки для стимуляции эрогенных зон, таких как клитор, во время секса.
  • Стимуляция клитора - большой плюс, потому что, согласно исследованию 2018 года, 36,6% женщин нуждаются в прямой стимуляции клитора для достижения оргазма во время секса.

4. Морская ракушка

  • На заднем сиденье женщина должна лечь на спину и поднимать ноги вверх, чтобы ее тело сложилось пополам, а лодыжки были близко к плечам. При необходимости они могут удерживать ноги в этом положении руками.
  • Проникающему партнеру следует уделить здесь некоторое время, чтобы немного подразнить, потерев пенисом клитор и окружающую его область.
  • Мужчина может войти с миссионерской позиции.
  • Поскольку партнерша, в которую проникают, в основном складывается пополам, это позволяет заниматься сексом на заднем сиденье в более компактных автомобилях. К тому же с поднятыми ногами проникновение может быть глубже, чем в традиционном миссионерском позе. Однако эта позиция требует некоторой гибкости.

5. Ложка

  • Проникающий партнер должен лечь на бок на заднем сиденье спиной к спинке.
  • Женщина принимает позу маленькой ложки напротив своего партнера, когда партнер входит сзади.

"Эта поза отлично подходит, когда вы хотите почувствовать близость и интимность со своим партнером, даже если вы находитесь в машине", - говорит Корт. Он говорит, что эта поза позволяет комфортно обнимать, а также стимулировать точку G или P.

6. Медленный рокер

  • Проникающий партнер сидит, скрестив ноги, на заднем сиденье.
  • Женщина сидит лицом к лицу на коленях своего партнера, обхватив его ногами.
  • Оба партнера обнимают друг друга для поддержки.
  • Корт говорит, что это отличный вариант, когда вы хотите что-то медленное, но все же возбуждающее. Раскачивание и растирание во время проникновения позволит получить новые чувственные ощущения, такие как большее трение о клитор, отличное от типичных движений внутрь и наружу во многих других положениях.
здоровье
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