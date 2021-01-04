Секс в первый раз: что нужно знать

Вам может быть интересно, изменится ли ваше тело или будет ли больно. / УНИАН

У каждого человека в жизни случается секс в первый раз. Поэтому вам может быть интересно, каково это, как справиться с любой тревогой, которая может сопровождать первый секс, и как быть в безопасности.

Первый секс: что нужно знать

Если вы впервые думаете о сексе, вы, вероятно, думаете о многом. Вам может быть интересно, изменится ли ваше тело или будет ли больно.

Что происходит с вашим телом, когда вы занимаетесь сексом?

Ваше тело не будет показывать никаких явных признаков после первого секса. Единственный способ узнать, что у вас был секс, - это рассказать об этом. Во время секса вы можете тяжело дышать и потеть, и ваша кожа может покраснеть. Эти изменения вызваны физической природой секса. Во время секса ваша вульва также может опухнуть из-за увеличения кровотока. После секса ваше тело вернется в нормальное состояние, как и после тренировки.

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Большинство женщин рождаются с девственной плеврой, которая представляет собой мембрану влагалища, которая может растягиваться или разрываться во время физических упражнений, первого секса или других действий. Во время вашего первого полового акта ваша девственная плева может растянуться, а при ее разрыве может возникнуть кровотечение. Однако кровотечение не всегда возникает во время первого секса.

Многие девушки уже случайно порвали девственную плеву еще до того, как начали заниматься сексом. Если вас беспокоит кровотечение, можно лечь на полотенце или ткань темного цвета, чтобы предотвратить появление пятен.

Будет больно?

Большая часть беспокойства по поводу первого секса связана с тем, будет ли больно. Если вы расслабитесь, почувствуете себя комфортно и обратите внимание на свое тело, боли, скорее всего, не будет. Вы можете почувствовать небольшой дискомфорт, потому что этот опыт для вас в новинку.

Если вы действительно чувствуете боль, скорее всего, это вызвано трением. Трение во время проникающего секса возникает, когда вагинальной смазки недостаточно, чтобы облегчить проникновение чего-либо во влагалище. Продолжительные прелюдии могут стимулировать влагалище стать более смазанным.

Использование лубриканта может сделать половой акт более комфортным и приятным.

Будет ли оргазм?

Когда вы и ваш партнер впервые решаете, как заняться сексом, вы можете подумать, что это будет так же волшебно, как это часто изображают в фильмах. Однако возможно, что ваш первый раз не будет таким гладким или хорошо поставленным.

Для многих людей первый раз бывает неловко и несколько неудобно. Вдобавок вы оба можете нервничать. В подобных обстоятельствах бывает трудно достичь оргазма. Это совершенно нормально. На самом деле секс без оргазма может быть довольно приятным и может быть хорошим способом для вас и вашего партнера наладить дальнейшее общение.

Можно ли забеременеть, занимаясь сексом в первый раз?

В некоторых обществах существует миф о том, что нельзя забеременеть, если занимаешься сексом в первый раз. Это неправда. Если у вас уже начались месячные, вы можете забеременеть, если занимаетесь сексом.

Если вы не хотите забеременеть, вам следует использовать противозачаточные средства всякий раз, когда вы вступаете в половой акт.

Секс в первый раз: способы уменьшить беспокойство

Если вы впервые занимаетесь сексом, вы можете почувствовать беспокойство. Это обычное дело и совершенно нормально. Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы справиться с этим беспокойством.

Правильный партнер

Некоторые исследования показывают, что у вас больше шансов получить как психологическое, так и физическое удовлетворение, когда вы занимаетесь сексом с тем, кому вы доверяете и с кем у вас стабильные отношения. Общение с кем-то, кому вы доверяете, поможет вам чувствовать себя в большей безопасности и лучше контролировать ситуацию.

Уютное место

Если вы хотите заняться сексом, но беспокоитесь об этом, запланируйте это в удобном для вас месте. В незнакомом или неудобном месте может быть трудно сосредоточиться на происходящем и наслаждаться происходящим.

Прелюдия

Беспокойство по поводу первого секса довольно распространено. Однако прелюдия может помочь уменьшить чувство тревоги. Прелюдия включает в себя много поцелуев и прикосновений, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно как со своим телом, так и со своим партнером.

Помедленней

Сильное беспокойство может возникнуть из-за попытки торопиться с сексом, чтобы перейти к следующему шагу. Вы можете обнаружить, что думаете о том, что вам следует делать и что делать дальше. Если так, найдите момент, чтобы сосредоточиться на настоящем, позволяя вещам происходить естественно.

Некоторые люди очень торопятся достичь оргазма. Не торопясь и наслаждаясь процессом, вы можете сделать секс более расслабленным и приятным.

Попробуйте позже

Очень часто бывает, что первый раз не идеален. Однако это не значит, что секс всегда будет плохим. Любое количество попыток может способствовать получению опыта, которое не совсем соответствует вашим ожиданиям.

Вы всегда можете попробовать еще раз позже, когда почувствуете себя более комфортно. Однако вы также не обязаны брать на себя обязательства в следующий раз. Лучшее время для секса - это когда вы уверены, что хотите этого, а не только тогда, когда этого хочет ваш партнер.

Первый секс: безопасность прежде всего

Если вы впервые собираетесь заняться сексом, вам следует знать, как защитить себя от небезопасного секса. Незащищенный секс может передавать инфекции. Это также может вызвать нежелательную беременность.

Избегайте ИППП

Риск заражения инфекциями намного выше, если вы не пользуетесь защитой во время секса. Некоторые инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), включают:

Хламидиоз

ВИЧ / СПИД

Гепатит B и C

Генитальный герпес

Сифилис

Гонорея

Хотя некоторые из этих заболеваний можно лечить с помощью антибиотиков, некоторые из них неизлечимы и могут иметь серьезные последствия для здоровья. ВИЧ неизлечим, но есть лекарства, которые могут почти полностью подавить вирус. Если не лечить, ВИЧ может перерасти в СПИД, от которого нет лечения. Использование презервативов при половом акте значительно снижает риск заражения ИППП.

Контрацепция

Если вы не планируете иметь ребенка, вам следует использовать противозачаточные средства, чтобы снизить вероятность беременности.

Вы можете выбрать такие барьерные методы, как презервативы, диафрагмы или колпачки. Они останавливают попадание сперматозоидов в яйцеклетку. Другие методы, такие как противозачаточные таблетки, изменяют ваши гормоны, чтобы яйцеклетка не выделялась. Только презервативы защищают от беременности и ИППП.