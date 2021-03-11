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Секс в воде: четыре лайфхака, чтобы сделать его приятным

11 марта 2021, 20:21

Если вы собираетесь заняться сексом в воде, вам нужно знать о рисках.

Секс
Если вы собираетесь заняться сексом в воде, вам нужно знать о рисках / Delfi

Во многих телешоу и фильмах есть горячие сексуальные сцены, которые происходят в воде - будь то бассейн, гидромассажная ванна или океан.

Конечно, идея секса в воде эротична и романтична, но насколько она безопасна?

Можно ли забеременеть от секса в воде?

"Независимо от водоема, если происходит вагинальное проникновение во время секса, следует рассмотреть меры предосторожности против беременности", - говорит Хизер Фигероа, доктор медицины, сертифицированный врач-акушер-специалист в области здравоохранения университета Лома Линда.

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Однако, если кто-то эякулирует в воду, но не во влагалище, для женщины будет крайне маловероятно забеременеть, потому что вода разбавит сперму, говорит Фигероа.

Если вы собираетесь заняться сексом в воде, вам нужно знать о рисках и о том, как сделать это наиболее безопасным способом. Вот пять фактов, которые вам нужно знать для безопасного и приятного секса в воде.

1. Попробуйте смазку

По словам Фигероа, то, что вода мокрая, не означает, что ее можно использовать в качестве смазки. Фактически, это может ухудшить трение.

По словам Фигероа, при достаточном возбуждении от прелюдии женщины обычно производят свою собственную смазку, особенно женщины, у которых не было менопаузы. Однако пребывание в воде может смыть часть этой естественной смазки.

Если влагалище недостаточно смазано, это может привести к неудобному или болезненному сексу, а также к повышенному риску микротрещин или крошечных порезов, которые также могут быть болезненными. На всякий случай лучше использовать дополнительную смазку.

2. Используйте презерватив в воде

Вы можете и должны использовать презерватив в воде, если хотите защитить себя от ИППП и беременности.

По словам Фигероа, презерватив должен работать под водой, если он применяется вне воды и хорошо прилегает. Хотя нет конкретных исследований или статистики о том, насколько хорошо презервативы работают под водой или при разных температурах воды, это определенно лучше, чем ничего.

Фигероа считает, что если вы хотите заняться сексом в воде, чтобы предотвратить беременность и ИППП, секс в душе может быть самым безопасным и простым вариантом. Поскольку вы не будете полностью погружены в воду, вам будет проще использовать презерватив и не снимать его. Согласно Planned Parenthood, презерватив безопасно и эффективно использовать в душе.

Тем не менее, по словам Фигероа, презервативы, которые обычно используются на суше, могут стать причиной незапланированной беременности около 13% женщин. "Этот показатель определенно увеличится с добавлением сложности секса в водоемах: надевать, удерживать и т. д.", - говорит Фигероа. Главный риск, с которым вы сталкиваетесь, заключается в том, что презерватив может упасть, и в этом случае вы не будете защищены от ИППП или беременности.

Противозачаточные средства, такие как таблетки или ВМС, могут быть более идеальными, если вы хотите заниматься сексом в воде и предотвратить беременность. Однако имейте в виду, что эти формы контроля над рождаемостью не защищают вас от ИППП.

3. Остерегайтесь озер и океанов

Водоемы могут быть грязными, поэтому они могут быть не самым безопасным местом для секса. Океан может быть плохим выбором, поскольку бактерии могут жить в океанской воде, и если у вас открытая рана, можно заразиться инфекцией Vibrio vulnificus или инфекцией стафилококка, даже если вы не занимаетесь сексом.

Также можно заразиться от бассейнов или горячих ванн. Фигероа говорит, что неухоженные гидромассажные ванны, не хлорированные в соответствии с рекомендациями CDC, могут вызвать инфекции простаты и мочевого пузыря.

Кроме того, контагиозный молочнок и подошвенные бородавки часто встречаются в общественных бассейнах и гидромассажных ваннах. "К счастью, все это маловероятно, но если кто-то решит весело провести время в бассейне или гидромассажной ванне, вы должны принять меры предосторожности. Если после этого у вас появится лихорадка, озноб, боли в области таза или мочеиспускания, поговорите с врачом или другим квалифицированным медицинским работником. , - говорит Фигероа.

4. Знайте риски, связанные с ИППП

Секс в воде не предотвратит заражение ИППП. По словам Фигероа, каждый раз, когда вы вступаете в контакт между половыми органами, существует риск заражения ИППП. Вода не отменяет этот риск.

Общие ИППП включают:

  • Хламидиоз
  • Гонорея
  • Гепатит Б
  • Вирус простого герпеса (ВПГ или герпес)
  • ВИЧ
  • Вирус папилломы человека (ВПЧ)
  • Сифилис
  • Трихомониаз
здоровье секс
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