Секс во время месячных: названы приятные преимущества

Спазмы - одна из главных жалоб во время менструации. / Delfi

Многие люди избегают секса во время месячных. Тем не менее, заниматься сексом во время менструации все равно может быть приятно. Кроме того, это может привести к неожиданным результатам, которые сделают вашу менструацию более терпимой.

Если вам комфортно общаться со своим партнером, вы можете обсудить потенциальные преимущества менструального секса. Вот что вам нужно знать.

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Секс помогает избавиться от спазмов при месячных

Спазмы - одна из главных жалоб во время менструации. К счастью, менструальный секс может помочь облегчить эти спазмы, говорит Шерри А. Росс, доктор медицины, акушер-гинеколог и эксперт по женскому здоровью из США, которую цитирует Insider.

Менструальные спазмы вызваны сокращением матки, которое помогает избавиться от слизистой оболочки, что вызвано выбросом гормонов, называемых простагландинами. По словам Росс, оргазм от сексуального контракта с последующим расслаблением матки, что может облегчить боль от спазмов.

"Помимо физического расслабления матки, при оргазме выделяются гормоны хорошего самочувствия, называемые эндорфинами", - говорит Росс. Эндорфины активируют опиоидные рецепторы в организме, что может временно облегчить боль. Опиоидные рецепторы являются частью системы организма, контролирующей боль.

Благодаря этому боль от спазмов может быть уменьшена, будь то боли во время менструации или при предменструальном синдроме (ПМС), которые возникают за один-три дня до менструации. Эти натуральные обезболивающие также могут помочь при других болях, связанных с вашими месячными, например при головных болях.

Вам не обязательно иметь секс с партнером, чтобы ощутить эти преимущества - сольный секс тоже работает. Росс говорит, что оргазм от мастурбации также оказывает благотворное влияние.

Если вы занимаетесь сексом с партнером, обязательно используйте презерватив, чтобы защитить себя от ИППП и нежелательной беременности.

Другие преимущества менструального секса

Если облегчения от спазмов недостаточно, чтобы возбудить вас во время месячных, есть и другие преимущества.

Естественная смазка: Росс говорит, что некоторые люди испытывают больше смазки, потому что во время менструации увеличивается приток крови к влагалищу и матке. Кроме того, менструальная кровь сама по себе может действовать как естественная смазка.

Повышенное половое влечение во время менструации: многие люди испытывают повышение либидо во время овуляции, говорит Росс. Это когда яйцеклетка выходит примерно за две недели до начала менструации. В то время как Росс говорит, что овуляция - это когда гормоны действуют в вашу пользу для большего возбуждения, некоторые люди также сообщают, что испытывают повышенное половое влечение во время менструации.

Периодический секс может снизить стресс: секс - отличное средство от стресса, - говорит Росс. Подобно той причине, по которой менструальный секс может облегчить спазмы, улучшение настроения может быть связано с эндорфинами, которые выделяются во время секса.

Кроме того, при оргазме выделяется гормон окситоцин, который может противодействовать воздействию гормона стресса кортизола, а также заставляет вас чувствовать себя более расслабленным.