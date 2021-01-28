УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Секс во время месячных: названы приятные преимущества

28 января 2021, 14:06

Спазмы - одна из главных жалоб во время менструации.

Секс
Спазмы - одна из главных жалоб во время менструации. / Delfi

Многие люди избегают секса во время месячных. Тем не менее, заниматься сексом во время менструации все равно может быть приятно. Кроме того, это может привести к неожиданным результатам, которые сделают вашу менструацию более терпимой.

Если вам комфортно общаться со своим партнером, вы можете обсудить потенциальные преимущества менструального секса. Вот что вам нужно знать.

Читайте такжеКакие болезни можно лечить с помощью секса - ответ ученых

Секс помогает избавиться от спазмов при месячных

Спазмы - одна из главных жалоб во время менструации. К счастью, менструальный секс может помочь облегчить эти спазмы, говорит Шерри А. Росс, доктор медицины, акушер-гинеколог и эксперт по женскому здоровью из США, которую цитирует Insider.

Менструальные спазмы вызваны сокращением матки, которое помогает избавиться от слизистой оболочки, что вызвано выбросом гормонов, называемых простагландинами. По словам Росс, оргазм от сексуального контракта с последующим расслаблением матки, что может облегчить боль от спазмов.

"Помимо физического расслабления матки, при оргазме выделяются гормоны хорошего самочувствия, называемые эндорфинами", - говорит Росс. Эндорфины активируют опиоидные рецепторы в организме, что может временно облегчить боль. Опиоидные рецепторы являются частью системы организма, контролирующей боль.

Благодаря этому боль от спазмов может быть уменьшена, будь то боли во время менструации или при предменструальном синдроме (ПМС), которые возникают за один-три дня до менструации. Эти натуральные обезболивающие также могут помочь при других болях, связанных с вашими месячными, например при головных болях.

Вам не обязательно иметь секс с партнером, чтобы ощутить эти преимущества - сольный секс тоже работает. Росс говорит, что оргазм от мастурбации также оказывает благотворное влияние.

Если вы занимаетесь сексом с партнером, обязательно используйте презерватив, чтобы защитить себя от ИППП и нежелательной беременности.

Другие преимущества менструального секса

Если облегчения от спазмов недостаточно, чтобы возбудить вас во время месячных, есть и другие преимущества.

Естественная смазка: Росс говорит, что некоторые люди испытывают больше смазки, потому что во время менструации увеличивается приток крови к влагалищу и матке. Кроме того, менструальная кровь сама по себе может действовать как естественная смазка.

Повышенное половое влечение во время менструации: многие люди испытывают повышение либидо во время овуляции, говорит Росс. Это когда яйцеклетка выходит примерно за две недели до начала менструации. В то время как Росс говорит, что овуляция - это когда гормоны действуют в вашу пользу для большего возбуждения, некоторые люди также сообщают, что испытывают повышенное половое влечение во время менструации.

Периодический секс может снизить стресс: секс - отличное средство от стресса, - говорит Росс. Подобно той причине, по которой менструальный секс может облегчить спазмы, улучшение настроения может быть связано с эндорфинами, которые выделяются во время секса.

Кроме того, при оргазме выделяется гормон окситоцин, который может противодействовать воздействию гормона стресса кортизола, а также заставляет вас чувствовать себя более расслабленным.

здоровье секс
Сейчас вы просматриваете новость «Секс во время месячных: названы приятные преимущества». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитетНазваны 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболелиУже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаковКак отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизньКак прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефицитеВитамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците
Следующий материал

Последние новости

15:16
Алена из дуэта TamerlanAlena дважды потеряла ребенка
15:15
Названы главные угрозы бесплатных финансовых приложений: как защититься
15:15
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
15:09
Эксперты рассказали, как отличить похоть от любви в отношениях Видео
14:55
В магазине игр для PlayStation началась новая распродажа
Реклама
14:43
Железная хватка циклона: синоптик назвала дату прекращения снегопадов в Украине Видео
14:43
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
14:41
"Для кого-то граф Толстой, а сам просто": Гончаренко с намеком на мат оскорбил вице-спикера Госдумы
14:28
Кулеба презрительно отреагировал на решение ПАСЕ по России Видео
14:25
Анна Ризатдинова может стать Холостячкой 2021
14:06
Секс во время месячных: названы приятные преимущества Видео
13:58
В Киеве открыли первое в Украине цифровое банковское отделение: как оно работает
13:55
Языковой скандал в Днепре: учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства"
13:49
Рада не назначила Витренко первым вице-премьером - министром энергетики Видео
13:48
Протесты в России и Беларуси: Лукашенко нашел главное отличие Видео
13:37
Вопрос Крыма: названо условие, при котором делегации РФ вернули полномочия в ПАСЕ Видео
13:32
В Киеве мужчины с большой высоты упали в шахту лифта: есть жертва
13:31
HBO снимает мультсериал по Игре престолов
13:30
Ермак ответил на вопрос о тупике в переговорах по Донбассу из-за РФ Видео
13:29
Штраф до 6800 гривен: кого обяжут исполнять гимн и когда накажут за чужой
Реклама
13:14
Появились подробности состояния Григория Чапкиса после месяцев лечения
13:09
Фанаты всё починят: в Cyberpunk 2077 добавили официальную поддержку модов Видео
13:07
Суд отменил скандальную новую редакцию украинского правописания Видео
12:54
"Система оказалась сильнее": разочарование Зеленским среди украинцев растет - Le Monde Видео
12:52
"Сорок минут реанимировали": в запорожской школе случилось ЧП
12:48
Бывший посол США спрогнозировал, как Байден будет вести себя с Путиным Видео
12:30
Кодзима работает над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5 Видео
12:23
Удар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии Видео
11:59
Василий Лановой в реанимации подключен к аппарату ИВЛ
11:58
В ПАСЕ решили не наказывать Россию по просьбе Украины – нардеп Видео
11:55
Бунтующие ФОПы перекрыли Крещатик и двинулись маршем к КСУ Видео
11:34
Кристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме Спенсер
11:30
Рада сделала первый шаг к запуску COVID-вакцинации в Украине Видео
11:09
Украинских телеведущих забрали в "кутузку" по прилете в Рим
11:07
В Киеве коммерсанты устроили протест: в Раде жестко ответили бунтующим ФОПам Видео
10:56
У Путина раскрыли планы по ядерной сделке России и США Видео
10:49
Школьники в Украине получили шанс заработать 100 тыс. грн: что нужно сделать Видео
10:44
"Дерзкая": Дорофеева в одном свитере поиграла с губами на провокационном фото
10:34
В Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским Видео
10:32
(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики
Реклама
10:23
Путин снова угрожает всему миру ядерной войной мнение
10:05
Скандальную украинскую блогершу обвинили в любви к оккупантам
09:52
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
09:46
Арестович назвал украинцев "овцами", "лакеями" и "идиотами-шариковыми"
09:40
Свирепый удар непогоды: украинцев предупредили о метелях, гололеде и сильном ветре Видео
09:06
В Слуге народа придумали хитрый ход с исключением Дубинского из фракции Видео
09:00
Как избавиться от мигрени на фоне стресса: все способы Видео
08:54
У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ Видео
08:52
В России "усмирили" шамана-врага Путина Видео
08:33
Почему уже десять лет путинский режим не может победить Навального мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять