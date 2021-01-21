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Сексологи рассказали, как правильно подобрать смазку

21 января 2021, 22:53

Выяснить, какая смазка лучше всего подходит для ваших нужд, может быть непросто.

Секс
Выяснить, какая смазка лучше всего подходит для ваших нужд, может быть непросто / Missfit

Смазка, поступающая из влагалища или из внешнего источника, может сделать все виды половых актов более приятными.

Но выяснить, какая смазка лучше всего подходит для ваших нужд, может быть непросто, когда вы сталкиваетесь с множеством вариантов.

По словам доктора Ины Парк, доцента Школы Калифорнийского университета в Сан-Франциско, идея состоит в том, чтобы рассмотреть три основные категории смазочных материалов на масляной, водной и силиконовой основе и попробовать ту, которая соответствует вашим потребностям.

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"Вагины очень чувствительны, и иногда вам нужно пройти через процесс исключения и выяснить, что вам подходит, а что нет", - сказал Пак Insider.

Смазки на водной основе

Смазки на водной основе можно найти в аптеках, на заправках и продуктовых магазинах, что делает их доступным вариантом.

Этот тип лубриканта совместим с презервативами, поэтому он является хорошим вариантом для тех, кто хочет использовать противозачаточные средства в аптеке для контроля рождаемости или профилактики ЗППП. Смазки на водной основе также совместимы с любыми типами секс-игрушек, независимо от того, из какого материала они сделаны.

По словам Парк, некоторые люди избегают продуктов на водной основе, потому что многие из них содержат раздражающие гениталии ингредиенты, такие как глицерин.

Люди, предрасположенные к дрожжевым инфекциям, должны избегать смазок, содержащих глицерин, - ранее сообщила доктор Лорен Штрейхер. Хотя этот ингредиент делает смазки на водной основе более скользкими, он также содержит сахар - ингредиент, который может способствовать разрастанию дрожжей.

Но для людей с "упругими влагалищами", как сказал Пак, которые редко болеют вагинальными инфекциями, может подойти смазка на водной основе, содержащая глицерин.

Также есть шанс заразиться дрожжевой инфекцией от глицеринсодержащей смазки на водной основе, даже если у вас ее раньше не было.

"Возможно, эти продукты изменяют тонкий баланс влагалищной флоры - организмов, которые живут во влагалище - и кислотность здорового влагалища", - сказала Джоэль Браун, исследователь, которая в 2013 году провела исследование того, как различные лубриканты влияют на женское влагалище.

"Любые изменения в этом балансе, будь то из-за раздражающих смазок или по другим причинам, могут вызвать инфекцию", - говорит она.

Смазки на основе силикона

По словам Парк, смазки на основе силикона более гладкие, и их труднее стереть, чем смазки на водной основе, что делает их идеальными для анального секса и секса в душе.

"Они более плотные и толстые, и их можно использовать с презервативами. Поэтому для людей, которые любят заниматься сексом в душе, они не просто смываются, как смазки на водной основе", - сказал Парк.

Хотя силиконовые смазки можно использовать с латексными презервативами, лучше держать их подальше от любых секс-игрушек на основе силикона. Это потому, что сочетание двух предметов на основе силикона может разрушить силикон и повредить ваши игрушки.

Смазки на масляной основе

Если вы предпочитаете более естественный или самостоятельный подход к смазке, подойдет вариант на масляной основе.

Пак сказала, что заметила рост популярности кокосового масла как незаменимого в быту смазочного материала из-за его скользкой текстуры и долговечности. Оливковое масло, масло с витамином Е и масло авокадо также подходят для самостоятельной смазки на масляной основе.

"Поскольку эти масла не содержат сахара, они отлично подходят для людей, склонных к вагинальным инфекциям", - сказал Парк.

Она сказала, что до тех пор, пока масло не имеет аромата, который есть у многих массажных масел или масел для тела, они могут сохранять гладкость, не раздражая ваши гениталии.

У формул на масляной основе есть один недостаток: их нельзя использовать с латексными презервативами, потому что они разъедают материал и делают презерватив неэффективным. Вот почему Парк предлагает смазки на масляной основе в первую очередь людям, состоящим в моногамных отношениях.

здоровье секс
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