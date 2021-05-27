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Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме

27 мая 2021, 12:47

Поскольку воспаление возникает глубоко в организме на клеточном уровне, симптомы не всегда видны или очевидны.

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Чтобы было ясно, не все воспаления - это плохо / Pixabay

Если вы хотите оставаться здоровым на долгие годы, вам следует обратить внимание на возможные признаки системного воспаления в вашем теле. Это потому, что хроническое воспаление, по-видимому, играет роль во многих изнурительных заболеваниях, включая болезни сердца и инсульт, рак, диабет и ожирение.

Чтобы было ясно, не все воспаления - это плохо. Например, острое воспаление - это полезный краткосрочный иммунный ответ, который возникает из-за травмы или инфекции (например, растяжение связок голеностопного сустава или простуда).

Как только ваши иммунные клетки заживут, воспаление исчезнет, пишет Livestrong.

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С другой стороны, хроническое воспаление - это когда иммунная система переходит в режим перегрузки, чтобы отражать угрозы, и поддерживает этот режим атаки в течение длительных периодов времени. Это может нанести вред телу.

Поскольку воспаление возникает глубоко в организме на клеточном уровне, симптомы не всегда видны или очевидны. Здесь мы поговорили с медицинскими экспертами, чтобы помочь вам обнаружить малозаметные признаки хронического воспаления. Кроме того, продолжайте прокручивать, чтобы найти способы сдержать это.

1. Проблемы с памятью и концентрацией внимания

Ваш мозг, скорее всего, понесет основную тяжесть, если ваше тело имеет дело с воспалением.

Вот почему: "Хронический стресс, вторичный по отношению к воспалению, обычно приводит к тому, что организм находится в состоянии постоянной стимуляции, особенно симпатической нервной системы", - говорит Дина Адимоолам-Гупта, доктор медицины, эндокринолог и терапевт из Нью-Йорка.

И это постоянное состояние бдительности влияет на ваш сон, что, в свою очередь, может ухудшить память и концентрацию, объясняет доктор Адимоолам-Гупта.

2. Боль в теле и мышечная слабость.

Когда в организме повышается уровень воспалительных цитокинов (белков, связанных с иммунной системой), они могут вызывать болезненность и отек мышц, говорит Никет Сонпал, доктор медицины, терапевт и гастроэнтеролог из Нью-Йорка.

На самом деле, хроническое воспаление повреждает мышечные волокна, что не только приводит к слабости, но также влияет на артерии, проходящие через мышцу, - говорит доктор Сонпал.

Кроме того, воспаление вызывает опухоль внутри и вокруг суставов, что может вызвать боль и дискомфорт, добавляет доктор Адимоолам-Гупта.

3. Инсулинорезистентность.

"Хроническое воспаление приводит к повышению уровня гормона кортизола, который делает клетки тела более устойчивыми к воздействию инсулина", гормона, который помогает регулировать уровень сахара в крови, - говорит доктор Адимоолам-Гупта. В результате инсулинорезистентность, вызванная воспалением, может вызвать высокий уровень сахара в крови и привести (или усугубить) диабет 2 типа, говорит она.

Доктор Адимоолам-Гупта добавляет, что хроническое воспаление с большей вероятностью вызывает резистентность к инсулину у людей с определенными факторами риска, включая людей с диабетом 2 типа или ожирением, а также тех, кто в анамнезе длительно принимал стероиды.

4. Кожные высыпания.

Покраснение, волдыри, сухость кожи и зудящие неровности - все эти кожные заболевания могут быть маркерами хронического воспаления. По словам доктора Сонпала, сыпь - это реакция вашей иммунной системы на борьбу с инфекционными микробами, аллергическими реакциями и внутренними заболеваниями.

"Существуют сотни кожных высыпаний, которые могут быть связаны с воспалительными изменениями кожи", - соглашается доктор Адимоолам-Гупта.

Показательный пример: псориаз. По ее словам, это состояние, которое возникает, когда ваша иммунная система становится сверхактивной и ускоряет рост клеток кожи, приводит к воспалению кожи и характерным псориатическим чешуйкам и бляшкам.

5. Низкое энергопотребление.

"Хроническое воспаление вызывает стресс в организме, который чрезмерно стимулирует симпатическую нервную систему", - говорит доктор Адимоолам-Гупта. Другими словами, вы всегда в режиме борьбы или бегства.

"Со временем это постоянное состояние бдительности может истощить вашу энергию и привести к общей усталости", - объясняет доктор Адимоолам-Гупта.

Более того, когда ваше тело имеет дело с системным воспалением, оно должно справляться с выбросом воспалительных цитокинов в кровь, добавляет доктор Сонпал. "Воспалительные заболевания кишечника, заболевания печени, псориаз и ревматоидный артрит - все это хронические воспалительные заболевания, вызывающие усталость", - отмечает он.

6. Чрезмерное количество слизи.

Вы имеете дело с хронической заложенностью носа, частым выделением мокроты или регулярным насморком?

"Чрезмерное производство слизи в дыхательных путях происходит из-за того, что слизистые оболочки производят мокроту для защиты эпителиальных клеток, расположенных в слизистой оболочке дыхательной системы", - говорит доктор Сонпал. "Это происходит особенно при воспалительных заболеваниях легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких", - добавляет он.

Тем не менее, увеличение количества слизи также может быть результатом острого воспаления. Например, увеличение количества слизи в ноздрях может возникнуть из-за аллергического ринита, который является результатом контакта аллергена (например, пыльцы) с носовыми оболочками, говорит доктор Адимоолам-Гупта.

7. Проблемы с желудком.

Проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, дискомфорт в животе, запор и диарея, также могут указывать на проблему с воспалением.

Например, гастрит, который относится к группе состояний, характеризующихся воспалением слизистой оболочки желудка, может вызывать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как боль в верхней части живота, изжога и кислотная регенерация. флюс, - говорит доктор Адимоолам-Гупта.

здоровье
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