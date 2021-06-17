Сенная лихорадка: что это за реакция организма и как ее лечить

Сенная лихорадка - это аллергическая реакция на обычные вещества, такие -,как пыль или пыльца. / ТСН

Симптомы сенной лихорадки могут во многом напоминать простуду - вы можете кашлять, чихать или насморк. Но в отличие от простуды сенная лихорадка вызывается аллергической реакцией, а не вирусной инфекцией.

Вот что вам нужно знать о том, как сенная лихорадка влияет на вас и что вы можете сделать для ее лечения, пишет Insider.

Что такое сенная лихорадка?

Сенная лихорадка - это аллергическая реакция на обычные вещества, такие как пыль или пыльца. Другое название сенной лихорадки - аллергический ринит. Есть два типа аллергического ринита:

Сезонный аллергический ринит. Сезонная аллергия обычно вызывается пыльцой и меняется от сезона к сезону, в зависимости от цветущих растений. У большинства людей весной наблюдается более сильная аллергия.

Многолетний аллергический ринит: Многолетняя аллергия может поражать круглый год и часто вызывается такими веществами в помещении, как пыль или плесень.

Что вызывает сенную лихорадку?

Если у вас аллергия на что-то, это означает, что ваше тело чрезмерно реагирует на вещества, которые в целом безвредны для других людей. Например, когда вы вдыхаете пыльцу деревьев, ваша иммунная система определяет эту пыльцу как опасного инородного захватчика, который необходимо уничтожить.

В ответ ваша иммунная система вырабатывает антитела, которые затем вызывают выброс химических веществ, называемых гистаминами. Эти гистамины вызывают насморк, зуд в глазах и чихание, которые являются обычными симптомами сенной лихорадки. И именно эти симптомы призваны помочь вам изгнать аллерген из вашего тела.

Общие триггеры

Ранняя весна: пыльца деревьев

Поздняя весна и лето: пыльца трав

Осень: пыльца амброзии

К триггерам круглогодичной аллергии относятся:

Пылевые клещи

Кошачья и собачья шерсть и перхоть

Вредители вроде мышей и тараканов

Различные виды плесени и грибков

Аллергия также может быть вызвана веществами, которые раздражают ваши носовые пазухи, такими как духи, сигаретный дым и выхлопные газы автомобилей.

Симптомы

Большинство людей знакомы с общими симптомами аллергии, но есть много других эффектов сенной лихорадки, в том числе те, которые могут вызвать серьезные проблемы.

Некоторые симптомы аллергии включают:

Кашель и чихание

Насморк или заложенность носа

Опухание век

Зуд в глазах, носу, рту или горле

Проблемы с концентрацией внимания или принятием решений

Проблемы с памятью

Раздражительное настроение

Усталость или трудности со сном

Если вы почувствуете недомогание, есть несколько основных признаков, которые помогут вам отличить аллергию от простуды.

Сенная лихорадка обычно не вызывает таких симптомов, как лихорадка, снижение аппетита, болезненность мышц или побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, в то время как некоторые простуды могут, говорит Седагхат.

"Симптомы простуда и грипп часто начинает улучшаться через 3-5 дней, - говорит Седагхат, - в то время как аллергия, в частности сезонная аллергия, может сохраняться дольше ".

Сенная лихорадка у детей

У очень маленьких детей сенная лихорадка может вызывать капризность, потому что они обеспокоены своими симптомами и не могут выразить свои чувства. Дети, страдающие аллергией, могут вести себя плохо дома или в школе.

У детей с аллергией также могут развиться ушные инфекции из-за скопления жидкости, что может ухудшить их слух. Для младенцев особенно важно лечить ушные симптомы, поскольку они могут мешать развитию речи.

Заложенный нос также может быть серьезной проблемой, поскольку дети могут начать дышать через рот, что может вызвать проблемы с ростом их зубов.

Лечение

Есть три основных способа лечения аллергии.

1. Избегайте триггеров: если вы страдаете сезонным аллергическим ринитом, вы можете сделать один шаг - оставаться дома в ветреные дни, когда количество пыльцы в воздухе обычно выше. Вы также должны держать окна закрытыми, чтобы не допустить попадания наружных аллергенов.

Наконец, вы можете носить очки или маски, чтобы защитить себя, особенно при работе в саду. Если у вас круглогодичная аллергия на пыль, вы также можете использовать пылезащитные чехлы на подушках и матрасах, чтобы уменьшить воздействие пыли.

2. Принимайте лекарства. Большинство людей используют лекарства для облегчения состояния, - говорит Седагхат. Сюда входят антигистаминные препараты.

Вы также можете использовать интраназальные стероидные спреи, которые уменьшают воспаление, вызванное аллергией. Вы можете найти оба этих препарата без рецепта в любой аптеке, чтобы помочь в лечении как аллергической, так и многолетней сенной лихорадки.

3. Попробуйте иммунотерапию (уколы или таблетки от аллергии). Для людей, которые не получают достаточной помощи от лекарств или которые хотят окончательно избавиться от аллергии, иммунотерапия может быть хорошим вариантом.

"Это единственное имеющееся у нас лечение, которое фактически изменяет иммунную систему при любом заболевании", - говорит Седагхат. Иммунотерапия работает, давая вам очень маленькие дозы аллергенов в течение 3-5 лет, позволяя вашему телу выработать сопротивление.