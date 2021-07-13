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Сепсис: что это такое и как он убивает

13 июля 2021, 19:00

Чем раньше вы обратитесь за лечением, тем выше ваши шансы на выживание.

Больница
Ваша иммунная система защищает вас от многих болезней и инфекций / pixabay

Сепсис - это опасное для жизни заболевание, вызванное реакцией вашего организма на инфекцию. Ваша иммунная система защищает вас от многих болезней и инфекций, но также возможна перегрузка в ответ на инфекцию.

Сепсис развивается, когда химические вещества, которые иммунная система выделяет в кровоток для борьбы с инфекцией, вместо этого вызывают воспаление во всем организме. В тяжелых случаях сепсиса может развиться септический шок, требующий неотложной медицинской помощи, пишет Healthline.

Какие симптомы сепсиса?

Существует три стадии сепсиса: сепсис, тяжелый сепсис и септический шок. Сепсис может случиться, когда вы все еще находитесь в больнице, восстанавливаясь после процедуры, но это не всегда так.

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При появлении любого из перечисленных ниже симптомов важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше вы обратитесь за лечением, тем выше ваши шансы на выживание.

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Сепсис

Симптомы сепсиса включают:

  • лихорадка выше 38ºC или температура ниже 36º
  • частота сердечных сокращений выше 90 ударов в минуту
  • частота дыхания выше 20 вдохов в минуту
  • вероятная или подтвержденная инфекция

Прежде чем врач сможет диагностировать сепсис, у вас должны быть два из этих симптомов.

Тяжелый сепсис

Тяжелый сепсис возникает при органной недостаточности. У вас должен быть один или несколько из следующих признаков, чтобы диагностировать тяжелый сепсис:

пятна обесцвеченной кожиснижение мочеиспусканияизменения умственных способностейнизкое количество тромбоцитов (тромбоцитов)проблемы с дыханиеманомальные функции сердцаозноб из-за падения температуры телабессознательное состояниекрайняя слабость

Септический шок

Симптомы септического шока включают симптомы тяжелого сепсиса и очень низкое кровяное давление.

Серьезные последствия сепсисаХотя сепсис потенциально опасен для жизни, болезнь варьируется от легкой до тяжелой. В легких случаях скорость выздоровления выше. По данным Mayo Clinic, смертность от септического шока составляет около 50 процентов. Тяжелый сепсис увеличивает риск заражения в будущем. Тяжелый сепсис или септический шок также могут вызвать осложнения. Маленькие сгустки крови могут образовываться по всему телу. Эти сгустки блокируют приток крови и кислорода к жизненно важным органам и другим частям вашего тела. Это увеличивает риск органной недостаточности и гибели тканей (гангрена).

Что вызывает сепсис?

Любая инфекция может вызвать сепсис, но следующие типы инфекций чаще вызывают сепсис:

пневмониябрюшная инфекцияпочечная инфекцияинфекция кровотока

Кто подвержен риску сепсиса?

Хотя у некоторых людей риск заражения выше, любой может заразиться сепсисом. В группу риска входят:

маленькие дети и пожилые людилюди с более слабой иммунной системой, например, люди с ВИЧ или получающие химиотерапию от ракалюди, проходящие лечение в отделении интенсивной терапии (ОИТ)люди, контактирующие с инвазивными устройствами, такими как внутривенные катетеры или дыхательные трубки

Новорожденные и сепсис

Неонатальный сепсис - это инфекция крови у вашего ребенка в течение первого месяца жизни. Неонатальный сепсис классифицируется в зависимости от времени заражения, в зависимости от того, произошло ли заражение во время родов (раннее начало) или после рождения (позднее начало). Это помогает врачу решить, какое лечение назначить. Дети с низкой массой тела при рождении и недоношенные дети более восприимчивы к позднему началу сепсиса, поскольку их иммунная система еще не сформировалась. Хотя симптомы могут быть незаметными и неспецифическими, некоторые признаки включают:

  • вялость
  • плохо ест грудь
  • низкая температура тела
  • апноэ (временная остановка дыхания)
  • жар
  • бледный цвет
  • плохое кровообращение кожи при прохладных конечностях
  • вздутие живота
  • рвота
  • понос
  • припадки
  • нервозность
  • пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • проблемы с кормлением

Неонатальный сепсис по-прежнему является основной причиной младенческой смерти, но с ранней диагностикой и лечением ребенок полностью выздоровеет и не будет иметь никаких других проблем. Благодаря универсальному скринингу матери и надлежащему неонатальному тестированию риск неонатального сепсиса значительно снизился.

Пожилые люди и сепсис

Поскольку наша иммунная система ослабевает с возрастом, пожилые люди могут подвергаться риску сепсиса. Согласно одному исследованию 2006 года "Надежный источник", на людей старше 65 лет приходилось почти 70 процентов случаев сепсиса. Кроме того, хронические заболевания, такие как диабет, заболевание почек, рак, высокое кровяное давление и ВИЧ, часто встречаются у тех, кто страдает сепсисом.

Наиболее частыми типами инфекций, вызывающих сепсис у пожилых людей, являются респираторные, такие как пневмония, или мочеполовые, например, инфекции мочевыводящих путей. Другие инфекции могут происходить с инфицированной кожей из-за пролежней или разрывов кожи. Хотя эти инфекции могут быть незамеченными в течение некоторого времени, спутанность сознания или дезориентация - частый симптом, на который следует обращать внимание при выявлении инфекции у пожилых людей.

Заразен ли сепсис?

Сепсис не заразен. Однако патогены, вызвавшие первоначальную инфекцию, приведшую к сепсису, могут быть заразными. Сепсис распространяется в организме человека от первоначального источника инфекции к другим органам через кровоток.

Как диагностируется сепсис?

Если у вас есть симптомы сепсиса, ваш врач назначит анализы, чтобы поставить диагноз и определить тяжесть вашей инфекции. Один из первых анализов - это анализ крови. Ваша кровь проверяется на наличие таких осложнений, как:

инфекционное заболеваниепроблемы со свертываниемнарушение функции печени или почекпониженное количество кислородадисбаланс минералов, называемых электролитами, которые влияют на количество воды в вашем теле, а также на кислотность вашей крови

В зависимости от ваших симптомов и результатов анализа крови врач может назначить другие анализы, в том числе:

  • анализ мочи (чтобы проверить наличие бактерий в моче)
  • анализ секрета из раны (чтобы проверить открытую рану на наличие инфекции)
  • тест на секрецию слизи (для выявления микробов, вызывающих инфекцию)

Если ваш врач не может определить источник инфекции с помощью описанных выше тестов, он может назначить внутренний осмотр вашего тела, используя одно из следующих действий:

  • Рентген для просмотра легких
  • КТ для просмотра возможных инфекций аппендикса, поджелудочной железы или кишечника
  • УЗИ для выявления инфекций желчного пузыря или яичников
  • МРТ-сканирование, позволяющее выявить инфекции мягких тканей

Критерии сепсиса

Доктора используют два инструмента или набора критериев для определения степени тяжести вашего состояния. Один из них - синдром системной воспалительной реакции (SIRS). SIRS определяется, когда вы отвечаете двум или более из следующих критериев:

лихорадка более 38 °C или менее 36 °Cпульс более 90 ударов в минутучастота дыхания более 20 вдохов в минуту или артериальное давление углекислого газа (PaCO2) менее 32 мм рт.аномальное количество лейкоцитов

Еще один инструмент - быстрая последовательная оценка органной недостаточности (qSOFA). Он использует результаты трех критериев:

низкое кровяное давлениевысокая частота дыхания (более 22 вдохов в минуту)Оценка по шкале комы Глазго менее 15 (эта шкала используется для определения вашего уровня сознания).Положительный qSOFA определяется, если два или более из вышеуказанных измерений являются ненормальными. Некоторые врачи предпочитают использовать qSOFA, потому что в отличие от критериев SIRS, qSOFA не требует лабораторных тестов. Результаты любого из этих обследований помогут вашему врачу определиться с лечением.

Как лечится сепсис?

Сепсис может быстро прогрессировать до септического шока и смерти, если его не лечить. Врачи используют ряд лекарств для лечения сепсиса, в том числе:

антибиотики внутривенно для борьбы с инфекциейвазоактивные препараты для повышения артериального давленияинсулин для стабилизации уровня сахара в кровикортикостероиды для уменьшения воспаленияобезболивающие

При тяжелом сепсисе также может потребоваться введение большого количества жидкости внутривенно и респиратор для дыхания. При поражении почек может потребоваться диализ. Почки помогают фильтровать вредные отходы, соль и лишнюю воду из крови. При диализе эти функции выполняет аппарат. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления источника инфекции. Это включает дренирование абсцесса, заполненного гноем, или удаление инфицированной ткани.

Можно ли вылечиться от сепсиса?

Ваше выздоровление от сепсиса зависит от тяжести вашего состояния и любых ранее существовавших состояний, которые у вас могут быть. Многие выжившие полностью выздоровеют. Однако другие сообщают о длительных эффектах. Британский фонд Sepsis Trust утверждает, что может пройти до 18 месяцев, прежде чем выжившие начнут чувствовать себя нормально. Альянс Sepsis Alliance утверждает, что около 50 процентов выживших после сепсиса страдают постсепсисным синдромом (PSS). Альянс заявляет, что это состояние включает в себя долгосрочные эффекты, такие как:

поврежденные органыбессонницакошмарыотключение мышечных и суставных болейусталостьплохая концентрацияпониженное когнитивное функционированиезаниженная самооценкаВ тяжелых случаях сепсис может привести к летальному исходу.

Профилактика сепсисаПринятие мер по предотвращению распространения инфекции может снизить риск развития сепсиса. Это включает:

Будьте в курсе ваших прививок. Сделайте прививку от гриппа, пневмонии и других инфекций.Соблюдайте правила гигиены. Это означает регулярный уход за раной, мытье рук и купание.Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас появятся признаки инфекции. Когда дело доходит до лечения сепсиса, на счету каждая минута. Чем раньше вы начнете лечение, тем лучше будет результат.

здоровье
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