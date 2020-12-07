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Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь

7 декабря 2020, 12:17

Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую.

Врачи
Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую. / crosspointcomm.com/

К сепсису относятся как к неотложной медицинской помощи, поэтому знание рисков и возможность определить симптомы может спасти жизнь. Что вызывает сепсис и каковы симптомы?

Что вызывает сепсис?

Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую.

Практически любая инфекция может привести к сепсису, но взрослые в возрасте 65 лет и старше, люди со слабой иммунной системой, люди с хроническими заболеваниями и дети младше одного года подвергаются более высокому риску.

Наиболее вероятными инфекциями, ведущими к сепсису, являются пневмония, инфекция пищеварительной системы, почек, мочевого пузыря или кровотока.

Будь то инфекция в вашей коже, легких или где-то еще в вашем теле, она вызывает сепсис, если ее не остановить. Химические вещества иммунной системы попадают в кровоток для борьбы с инфекцией.

Вместо этого это вызывает воспаление во всем теле, и иммунная система начинает повреждать ткани и органы вашего тела.

Сепсис может перерасти в тяжелый сепсис или септический шок, если его немедленно не лечить в больнице.

Септический шок может привести к отказу ваших органов, а это опасно для жизни.

Симптомы сепсиса

Сепсис бывает трудно обнаружить, но вам всегда следует звонить в скорую помощь или обращаться в отделение неотложной помощи, если вы думаете, что у вас или у кого-то еще сепсис.

Симптомы могут быть нечеткими и очень похожими на другие заболевания, такие как грипп или инфекция грудной клетки.

Признаки и симптомы включают:

Высокая частота сердечных сокращений или низкое кровяное давление

  • Вероятная или подтвержденная инфекция
  • Замешательство или дезориентация
  • Изменение психического статуса
  • Сильная боль или дискомфорт
  • Лихорадка, дрожь или ощущение холода
  • Одышка
  • Липкая или потная кожа

Чтобы диагностировать сепсис, вам необходимо иметь как минимум два из следующего:

  • Лихорадка выше 35 градусов по Цельсию или температура ниже 36 градусов по Цельсию.
  • ЧСС выше 90 ударов в минуту
  • Частота дыхания выше 20 вдохов в минуту.

Вероятная или подтвержденная инфекция

Вам следует позвонить в скорую или обратиться в отделение неотложной помощи, если у взрослого или старшего ребенка есть какие-либо из следующих симптомов:

  • ведет себя запутанно, невнятно или не имеет смысла
  • синяя, бледная или пятнистая кожа, губы или язык
  • сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стаканом, как при менингите
  • затрудненное дыхание, одышка или очень быстрое дыхание

Если у младенца или маленького ребенка сепсис, вам нужно искать другие признаки.

Как предотвратить сепсис?

Иногда предотвратить сепсис невозможно, но обычно есть способы предотвратить инфекции, которые могут привести к сепсису.

На веб-сайте NHS рекомендуется своевременно вводить вакцины и принимать все предписанные антибиотики и лекарства, даже если вы чувствуете себя лучше.

Убедитесь, что все раны очищены и за ними ухаживают, и регулярно мойте руки каждый день.

Учите детей правильно мыть руки и поощряйте их делать это регулярно.

Никогда не игнорируйте признаки сепсиса, доверяйте своим инстинктам, если вы думаете, что они есть у вас или кого-то, кто вам дорог.

здоровье болезни сепсис
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