Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь

Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую.
К сепсису относятся как к неотложной медицинской помощи, поэтому знание рисков и возможность определить симптомы может спасти жизнь. Что вызывает сепсис и каковы симптомы?
Что вызывает сепсис?
Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую.
Практически любая инфекция может привести к сепсису, но взрослые в возрасте 65 лет и старше, люди со слабой иммунной системой, люди с хроническими заболеваниями и дети младше одного года подвергаются более высокому риску.
Наиболее вероятными инфекциями, ведущими к сепсису, являются пневмония, инфекция пищеварительной системы, почек, мочевого пузыря или кровотока.
Будь то инфекция в вашей коже, легких или где-то еще в вашем теле, она вызывает сепсис, если ее не остановить. Химические вещества иммунной системы попадают в кровоток для борьбы с инфекцией.
Вместо этого это вызывает воспаление во всем теле, и иммунная система начинает повреждать ткани и органы вашего тела.
Сепсис может перерасти в тяжелый сепсис или септический шок, если его немедленно не лечить в больнице.
Септический шок может привести к отказу ваших органов, а это опасно для жизни.
Симптомы сепсиса
Сепсис бывает трудно обнаружить, но вам всегда следует звонить в скорую помощь или обращаться в отделение неотложной помощи, если вы думаете, что у вас или у кого-то еще сепсис.
Симптомы могут быть нечеткими и очень похожими на другие заболевания, такие как грипп или инфекция грудной клетки.
Признаки и симптомы включают:
Высокая частота сердечных сокращений или низкое кровяное давление
- Вероятная или подтвержденная инфекция
- Замешательство или дезориентация
- Изменение психического статуса
- Сильная боль или дискомфорт
- Лихорадка, дрожь или ощущение холода
- Одышка
- Липкая или потная кожа
Чтобы диагностировать сепсис, вам необходимо иметь как минимум два из следующего:
- Лихорадка выше 35 градусов по Цельсию или температура ниже 36 градусов по Цельсию.
- ЧСС выше 90 ударов в минуту
- Частота дыхания выше 20 вдохов в минуту.
Вероятная или подтвержденная инфекция
Вам следует позвонить в скорую или обратиться в отделение неотложной помощи, если у взрослого или старшего ребенка есть какие-либо из следующих симптомов:
- ведет себя запутанно, невнятно или не имеет смысла
- синяя, бледная или пятнистая кожа, губы или язык
- сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стаканом, как при менингите
- затрудненное дыхание, одышка или очень быстрое дыхание
Если у младенца или маленького ребенка сепсис, вам нужно искать другие признаки.
Как предотвратить сепсис?
Иногда предотвратить сепсис невозможно, но обычно есть способы предотвратить инфекции, которые могут привести к сепсису.
На веб-сайте NHS рекомендуется своевременно вводить вакцины и принимать все предписанные антибиотики и лекарства, даже если вы чувствуете себя лучше.
Убедитесь, что все раны очищены и за ними ухаживают, и регулярно мойте руки каждый день.
Учите детей правильно мыть руки и поощряйте их делать это регулярно.
Никогда не игнорируйте признаки сепсиса, доверяйте своим инстинктам, если вы думаете, что они есть у вас или кого-то, кто вам дорог.