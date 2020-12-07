Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь

Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую. / crosspointcomm.com/

К сепсису относятся как к неотложной медицинской помощи, поэтому знание рисков и возможность определить симптомы может спасти жизнь. Что вызывает сепсис и каковы симптомы?

Что вызывает сепсис?

Сепсис - это крайняя реакция организма на инфекцию - бактериальную, вирусную или грибковую.

Практически любая инфекция может привести к сепсису, но взрослые в возрасте 65 лет и старше, люди со слабой иммунной системой, люди с хроническими заболеваниями и дети младше одного года подвергаются более высокому риску.

Наиболее вероятными инфекциями, ведущими к сепсису, являются пневмония, инфекция пищеварительной системы, почек, мочевого пузыря или кровотока.

Будь то инфекция в вашей коже, легких или где-то еще в вашем теле, она вызывает сепсис, если ее не остановить. Химические вещества иммунной системы попадают в кровоток для борьбы с инфекцией.

Вместо этого это вызывает воспаление во всем теле, и иммунная система начинает повреждать ткани и органы вашего тела.

Сепсис может перерасти в тяжелый сепсис или септический шок, если его немедленно не лечить в больнице.

Септический шок может привести к отказу ваших органов, а это опасно для жизни.

Симптомы сепсиса

Сепсис бывает трудно обнаружить, но вам всегда следует звонить в скорую помощь или обращаться в отделение неотложной помощи, если вы думаете, что у вас или у кого-то еще сепсис.

Симптомы могут быть нечеткими и очень похожими на другие заболевания, такие как грипп или инфекция грудной клетки.

Признаки и симптомы включают:

Высокая частота сердечных сокращений или низкое кровяное давление

Вероятная или подтвержденная инфекция

Замешательство или дезориентация

Изменение психического статуса

Сильная боль или дискомфорт

Лихорадка, дрожь или ощущение холода

Одышка

Липкая или потная кожа

Чтобы диагностировать сепсис, вам необходимо иметь как минимум два из следующего:

Лихорадка выше 35 градусов по Цельсию или температура ниже 36 градусов по Цельсию.

ЧСС выше 90 ударов в минуту

Частота дыхания выше 20 вдохов в минуту.

Вероятная или подтвержденная инфекция

Вам следует позвонить в скорую или обратиться в отделение неотложной помощи, если у взрослого или старшего ребенка есть какие-либо из следующих симптомов:

ведет себя запутанно, невнятно или не имеет смысла

синяя, бледная или пятнистая кожа, губы или язык

сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стаканом, как при менингите

затрудненное дыхание, одышка или очень быстрое дыхание

Если у младенца или маленького ребенка сепсис, вам нужно искать другие признаки.

Как предотвратить сепсис?

Иногда предотвратить сепсис невозможно, но обычно есть способы предотвратить инфекции, которые могут привести к сепсису.

На веб-сайте NHS рекомендуется своевременно вводить вакцины и принимать все предписанные антибиотики и лекарства, даже если вы чувствуете себя лучше.

Убедитесь, что все раны очищены и за ними ухаживают, и регулярно мойте руки каждый день.

Учите детей правильно мыть руки и поощряйте их делать это регулярно.

Никогда не игнорируйте признаки сепсиса, доверяйте своим инстинктам, если вы думаете, что они есть у вас или кого-то, кто вам дорог.