Сердце бьется быстро без причины: о чем это говорит

Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту называется тахикардией. / eluniverso.com

Учащенное сердцебиение означает, что сердце человека бьется чаще, чем обычно. Существует множество возможных причин, в том числе реакции на лекарства, алкоголь и определенные состояния здоровья.

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), сердцебиение среднего взрослого человека в состоянии покоя составляет около 60–100 ударов в минуту. Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту называется тахикардией.

Большинство причин учащенного сердцебиения не опасны. Однако учащенное сердцебиение может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем.

В этой статье рассматриваются причины, вызывающие учащение сердцебиения, способы лечения и время обращения к врачу.

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Стрессовые эмоции, такие как беспокойство, гнев и страх, могут вызвать учащение пульса человека.

Когда организм испытывает стресс, надпочечники выделяют адреналин или адреналин. В теле есть два надпочечника, по одному над каждой почкой.

Организм использует адреналин, чтобы подготовить человека к немедленным действиям. Адреналин может вызвать у человека:

учащение пульса

повышенное кровяное давление

увеличенные зрачки

сердцебиение, при котором частота сердечных сокращений может увеличиваться, уменьшаться или ощущаться так, как будто оно пропустило удар

потливость

беспокойство

Как правило, человек должен обнаружить, что его симптомы уменьшаются, когда он больше не чувствует стресса.

Лечение

Человек, который регулярно испытывает стрессовые эмоции, может подвергаться риску развития определенных состояний. Американская психологическая ассоциация (APA) отмечает, что хронический стресс может увеличить шансы человека на развитие определенных состояний, таких как высокое кровяное давление, сердечный приступ или инсульт.

Человек может справиться со своим стрессом следующими способами:

регулярно заниматься спортом

заниматься расслабляющими видами деятельности, такими как медитация или массаж

постановка целей и приоритетов

разговор с друзьями и семьей для эмоциональной поддержки или помощи

разговор с врачом или поставщиком медицинских услуг

Ответ на определенные препараты

Вещества, которые могут вызвать учащение сердцебиения человека, включают:

Кофеин

Кофеин - это стимулятор, который содержится во многих напитках, таких как кофе, чай, некоторые газированные и энергетические напитки. Порошок кофеина также доступен как пищевая добавка.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предполагает, что взрослый может потреблять до 400 миллиграммов (мг) кофеина в день, что составляет около 4 или 5 чашек кофе. Однако количество кофеина, которое человек может потреблять без побочных эффектов, зависит от его чувствительности к кофеину.

Человек, употребляющий слишком много кофеина, может испытывать:

бессонницу

чувство нервозности

беспокойство

быстрое сердцебиение

расстройство желудка

тошнота

головная боль

чувство тревоги

Алкоголь

Исследование 2014 года показало, что даже небольшое количество алкоголя может увеличить вероятность развития фибрилляции предсердий. Фибрилляция предсердий - это состояние, при котором сердце человека бьется нерегулярно, а иногда и с аномальной скоростью.

Еще одно исследование 2017 года проверило дыхание людей на уровень концентрации алкоголя. Исследователи обнаружили, что с повышением уровня концентрации алкоголя в человеке увеличивалась и частота сердечных сокращений.

Никотин

Никотин - это химическое вещество, вызывающее сильную зависимость, которое содержится в сигаретах. Согласно AHA, никотин может вызывать повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что никотин может увеличить частоту сердечных сокращений человека на 10–15 ударов в минуту (BPM). Исследователи также отметили, что частота сердечных сокращений и артериальное давление у человека повышаются независимо от того, был ли никотин курен, вдыхался или проглатывался.

Незаконные стимуляторы

Незаконные стимуляторы, такие как кокаин и амфетамины, могут вызвать учащение пульса.

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что люди, употребляющие кокаин, чаще страдают нерегулярным или учащенным пульсом.

Врачи иногда используют амфетамины для лечения людей с СДВГ или нарколепсией. Однако амфетамины могут вызывать ряд побочных эффектов, в том числе:

повышенное артериальное давление

повышенная частота сердечных сокращений

головная боль

сухость во рту

брюшные спазмы

тошнота

рвота

понос

озноб или жар

головокружение

тремор

беспокойство

Некоторые лекарства

По данным Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS), некоторые лекарства могут вызвать у человека нерегулярное сердцебиение. Эти лекарства включают:

ингаляторы

лекарства от высокого кровяного давления

антигистаминные препараты

противогрибковые препараты

антидепрессанты

антибиотики

Некоторые добавки

Некоторые травяные добавки могут увеличить частоту сердечных сокращений, например:

Горький апельсин: люди могут использовать горький апельсин при изжоге, заложенности носа, потере веса, подавлении или стимуляции аппетита и при спорте. Некоторые исследования утверждают, что это может вызвать учащенное сердцебиение; однако результаты были неубедительными.

Валериана: Валериана - это добавка, используемая при тревоге, бессоннице, депрессии.

Побочные эффекты от приема валерианы могут включать сердечные нарушения, такие как учащенное сердцебиение, головная боль, расстройство желудка, беспокойство, возбудимость, умственная тупость и бессонница.

Женьшень: Женьшень считается общеукрепляющим средством для улучшения самочувствия. Однако у женьшеня есть побочные эффекты, которые могут включать учащенное сердцебиение, бессонницу, проблемы с менструальным циклом, боль в груди, головную боль, проблемы с пищеварением, а также высокое или низкое кровяное давление.

Лечение

Человек, у которого наблюдается учащенное сердцебиение из-за кофеина, алкоголя, никотина или запрещенных стимуляторов, должен попытаться уменьшить их количество.

Если человек зависит от определенного препарата, ему следует подумать о том, чтобы поговорить с медицинским работником или консультантом, чтобы обсудить варианты лечения.

Если у человека наблюдается учащенное сердцебиение после приема определенных лекарств или добавок, он может поговорить со своим врачом, чтобы узнать, есть ли альтернативное лекарство, которое он может принимать.

Гормональные изменения

Во время беременности может наблюдаться учащение пульса. Это может произойти, потому что сердце должно перекачивать кровь к плаценте и по всему телу.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что в среднем частота сердечных сокращений беременных увеличивается на 7–8 ударов в минуту. То же исследование также показало, что средняя частота сердечных сокращений увеличивалась на протяжении всей беременности. Средняя частота сердечных сокращений человека в 10 недель составляла 79,3 ударов в минуту, а к 40 неделям она увеличилась до 86,9 ударов в минуту.

Кроме того, когда у человека наступает менопауза, у него повышается риск ишемической болезни сердца. Британский фонд сердца отмечает, что человек в постменопаузальном периоде жизни может чувствовать, что его сердце колотится.