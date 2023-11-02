Есть несколько продуктов, которые не желательно употреблять или употреблять только в крайних умеренных количествах для поддержания здоровья сердца.

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Сердце прослужит намного дольше: врач назвал продукты, которых нужно избегать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Правильное питание является ключевым для поддержания здоровья. Важно обращать внимание на то, что вы едите.

Доктор Розми Барриос рассказала Express, что вы также должны знать о продуктах, которых вам нужно избегать или сокращать.

Есть несколько продуктов, которые не желательно употреблять или употреблять только в крайних умеренных количествах для поддержания здоровья сердца.

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Трансжиры

Трансжиры, скрытые в обработанных продуктах, таких как попкорн, пончики, замороженная пицца и печенье, особенно вредны для сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, эти типы жиров могут заложить опасную основу для плохого холестерина и ишемической болезни сердца.

"Вместо трансжиров выбирайте более здоровые жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе, такой как лосось. Эти жиры могут помочь повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого" холестерина", - посоветовал врач.

Насыщенные жиры

Насыщенные жиры, от жирных кусков мяса до молочных продуктов, также могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию атеросклероза.

Врач объяснил, что атеросклероз сужает и делает артерии жесткими, ограничивая приток крови к сердцу и мозгу.

"Чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров, выбирайте нежирные источники белка, такие как птица без кожи, рыба и бобовые", — добавил доктор Барриос.

Избыток натрия

Вызывает беспокойство тот факт, что потребление натрия не ограничивается только солонкой, находящейся в кухонном шкафу, поскольку обработанные пищевые продукты, такие как соусы для пасты, хлеб, бульонные кубики, сосиски, куриные продукты в панировке и многое другое, также содержат этот ингредиент.

Доктор Барриос предупредил, что высокое потребление натрия приводит к задержке воды, что повышает кровяное давление и создает нагрузку на сердце.

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