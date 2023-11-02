Сердце прослужит намного дольше: врач назвал продукты, которых нужно избегать

Правильное питание является ключевым для поддержания здоровья. Важно обращать внимание на то, что вы едите.
Доктор Розми Барриос рассказала Express, что вы также должны знать о продуктах, которых вам нужно избегать или сокращать.
Есть несколько продуктов, которые не желательно употреблять или употреблять только в крайних умеренных количествах для поддержания здоровья сердца.
Трансжиры
Трансжиры, скрытые в обработанных продуктах, таких как попкорн, пончики, замороженная пицца и печенье, особенно вредны для сердечно-сосудистой системы.
По словам врача, эти типы жиров могут заложить опасную основу для плохого холестерина и ишемической болезни сердца.
"Вместо трансжиров выбирайте более здоровые жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе, такой как лосось. Эти жиры могут помочь повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого" холестерина", - посоветовал врач.
Насыщенные жиры
Насыщенные жиры, от жирных кусков мяса до молочных продуктов, также могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию атеросклероза.
Врач объяснил, что атеросклероз сужает и делает артерии жесткими, ограничивая приток крови к сердцу и мозгу.
"Чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров, выбирайте нежирные источники белка, такие как птица без кожи, рыба и бобовые", — добавил доктор Барриос.
Избыток натрия
Вызывает беспокойство тот факт, что потребление натрия не ограничивается только солонкой, находящейся в кухонном шкафу, поскольку обработанные пищевые продукты, такие как соусы для пасты, хлеб, бульонные кубики, сосиски, куриные продукты в панировке и многое другое, также содержат этот ингредиент.
Доктор Барриос предупредил, что высокое потребление натрия приводит к задержке воды, что повышает кровяное давление и создает нагрузку на сердце.
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