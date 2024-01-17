Сердечного приступа можно избежать: врач назвал 10 "золотых" правил

Сердечный приступ - это угрожающая жизни состояние, которое возникает, когда прекращается поступление крови к сердцу. Недостаток крови в сердце чрезвычайно вреден для органа и может грозить летальным исходом.
Предотвратить сердечный приступ всегда лучше, чем лечить его последствия, говорит доктор Майк Хансен. На своем YouTube-канале он поделился своими 10 правилами, чтобы избежать сердечного приступа.
Он признал, что некоторые факторы, способствующие сердечному приступу, находятся вне нашего контроля, такие как генетика и возраст.
"Чем вы старше - тем больше риск инфаркта. Второй фактор риска - ваш пол. У женщин в возрасте с меньшей вероятностью случится сердечный приступ, чем у мужчин, но их шансы выравниваются после менопаузы у женщин. Третий фактор риска - генетика", - пояснил эксперт.
Следуя этим шагам, вы можете значительно снизить свой риск.
Как избежать сердечного приступа:
- Не употребляйте кокаин и другие наркотики
- Не курите сигареты
- Уменьшите стресс
- Регулярно занимайтесь спортом
- Интервальное голодание
- Ешьте продукты с большим количеством Омега-3
- Ешьте много витаминов и минералов
- Сведите к минимуму употребление продуктов с насыщенными жирами
- Избегайте продуктов с добавлением сахара или рафинированных углеводов
- Ешьте много клетчатки.
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Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы не получить инфаркт:
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