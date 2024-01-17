Сердечного приступа можно избежать: врач назвал 10 "золотых" правил

Следуя этим советам, вы можете значительно снизить риск инфаркта.

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Врач рассказал, как предотвратить инфаркт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Сердечный приступ - это угрожающая жизни состояние, которое возникает, когда прекращается поступление крови к сердцу. Недостаток крови в сердце чрезвычайно вреден для органа и может грозить летальным исходом.

Предотвратить сердечный приступ всегда лучше, чем лечить его последствия, говорит доктор Майк Хансен. На своем YouTube-канале он поделился своими 10 правилами, чтобы избежать сердечного приступа.

Он признал, что некоторые факторы, способствующие сердечному приступу, находятся вне нашего контроля, такие как генетика и возраст.

"Чем вы старше - тем больше риск инфаркта. Второй фактор риска - ваш пол. У женщин в возрасте с меньшей вероятностью случится сердечный приступ, чем у мужчин, но их шансы выравниваются после менопаузы у женщин. Третий фактор риска - генетика", - пояснил эксперт.

Следуя этим шагам, вы можете значительно снизить свой риск.

Как избежать сердечного приступа:

Не употребляйте кокаин и другие наркотики Не курите сигареты Уменьшите стресс Регулярно занимайтесь спортом Интервальное голодание Ешьте продукты с большим количеством Омега-3 Ешьте много витаминов и минералов Сведите к минимуму употребление продуктов с насыщенными жирами Избегайте продуктов с добавлением сахара или рафинированных углеводов Ешьте много клетчатки.

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Также Главред сообщал, что врач общей практики и врач неотложной помощи, более известный как доктор Сурадж Кукадия объяснил, почему ранний кофе может принести вред организму.

Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы не получить инфаркт:

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