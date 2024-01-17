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Сердечного приступа можно избежать: врач назвал 10 "золотых" правил

Сергей Кущ
17 января 2024, 11:16
Следуя этим советам, вы можете значительно снизить риск инфаркта.
Врач рассказал, как предотвратить инфаркт
Врач рассказал, как предотвратить инфаркт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Сердечный приступ - это угрожающая жизни состояние, которое возникает, когда прекращается поступление крови к сердцу. Недостаток крови в сердце чрезвычайно вреден для органа и может грозить летальным исходом.

Предотвратить сердечный приступ всегда лучше, чем лечить его последствия, говорит доктор Майк Хансен. На своем YouTube-канале он поделился своими 10 правилами, чтобы избежать сердечного приступа.

Он признал, что некоторые факторы, способствующие сердечному приступу, находятся вне нашего контроля, такие как генетика и возраст.

"Чем вы старше - тем больше риск инфаркта. Второй фактор риска - ваш пол. У женщин в возрасте с меньшей вероятностью случится сердечный приступ, чем у мужчин, но их шансы выравниваются после менопаузы у женщин. Третий фактор риска - генетика", - пояснил эксперт.

Следуя этим шагам, вы можете значительно снизить свой риск.

Как избежать сердечного приступа:

  1. Не употребляйте кокаин и другие наркотики
  2. Не курите сигареты
  3. Уменьшите стресс
  4. Регулярно занимайтесь спортом
  5. Интервальное голодание
  6. Ешьте продукты с большим количеством Омега-3
  7. Ешьте много витаминов и минералов
  8. Сведите к минимуму употребление продуктов с насыщенными жирами
  9. Избегайте продуктов с добавлением сахара или рафинированных углеводов
  10. Ешьте много клетчатки.

Ранее мы писали, что доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram перечисли признаки того, что у вас повысилось давление и пора действовать.

Также Главред сообщал, что врач общей практики и врач неотложной помощи, более известный как доктор Сурадж Кукадия объяснил, почему ранний кофе может принести вред организму.

Смотрите видео о том, что нужно делать, чтобы не получить инфаркт:

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