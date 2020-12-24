Сердечные заболевания и рак: ученые назвали риски употребления молока

Молочные продукты могут быть ценной частью сбалансированной диеты/ Фото pixabay.com

Хотя количество молока и молочных альтернатив растет, это не означает, что они не могут быть частью здорового питания.

Вот что вам нужно знать о потенциальных рисках для здоровья и пользе молока, а также о том, сколько молочных продуктов вы должны есть каждый день.

Польза молока для здоровья

В молоке содержится много важных витаминов и минералов, важных для нашего здоровья. "Диетические рекомендации для американцев" приписывают употреблять три порции молока или других молочных продуктов для получения достаточного количества кальция, калия и витамина D, которых многим людям может не хватать, потребляя только пищу, - говорит Эшани Юинг, диетолог из Орландо Хелс. некоммерческая организация здравоохранения во Флориде.

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Вот список преимуществ молока.

Молоко с высоким содержанием кальция

Одна чашка молока содержит около 300 мг кальция, что составляет около 30% от рекомендуемой дневной нормы. Однако эта рекомендация зависит от возраста, и с возрастом вам нужно больше кальция.

Взрослым мужчинам в возрасте от 19 до 70 лет требуется 1000 мг кальция в день и 1200 мг в день после 71 года.

Взрослым женщинам в возрасте от 19 до 50 лет требуется 1000 мг кальция в день и 1200 мг в день после 51 года.

Кальций играет важную роль в здоровье костей. Кальций также важен для:

Сокращения мышц

Расслабления кровеносных сосудов

Секреции инсулина, который контролирует уровень сахара в крови

Молоко с высоким содержанием витамина D

Молоко обогащено витамином D, и одна чашка молока содержит около 100 международных единиц (МЕ) витамина D, что составляет около 15% от вашей дневной нормы. Рекомендуемая дневная доза витамина D составляет 600 МЕ для детей и взрослых моложе 70 лет и 800 МЕ для людей старше 70 лет.

Витамин D важен для здоровья, потому что он:

Способствует усвоению кальция и фосфора, что защищает от потери костной массы

Поддерживает функцию нервов и мышц

Поддерживает иммунную систему

Молоко - источник белка

Одна чашка молока содержит около восьми граммов белка. Рекомендуемое дневное количество протеина зависит от веса - минимум 0,8 грамма на килограмм веса тела.

Белки необходимы для здоровья и составляют строительные блоки:

Кости

Мышцы

Кожа

Хрящ

Кровь

Гормоны

Риски для здоровья от молока

Молочные продукты могут быть ценной частью сбалансированной диеты, но употребление слишком большого количества молока может увеличить риск определенных заболеваний.

Молоко может увеличить риск сердечных заболеваний

Что касается молочных продуктов и сердечных заболеваний, исследования неоднозначны.

С одной стороны, молочные продукты могут быть с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут повышать уровень нездоровых липидов в крови, закупоривая при этом артерии и увеличивая риск сердечных заболеваний. Однако существует мало доказательств, подтверждающих связь между потреблением молочных продуктов и сердечными заболеваниями, говорит Юинг.

Исследование 2012 года с участием людей в возрасте от 45 до 84 лет показало, что насыщенные жиры из мяса связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как насыщенные жиры из молочных продуктов коррелируют с более низким риском сердечных заболеваний. Другой обзор 2014 года показал, что потребление молочных продуктов не оказывает отрицательного воздействия на липиды крови.

Тем не менее, важно знать ваше общее потребление насыщенных жиров из всех источников, если у вас есть семейная история сердечных заболеваний, - говорит Эми Шапиро, диетолог, работающий консультантом по питанию в Нью-Йорке.

Согласно общему правилу, насыщенные жиры должны составлять не более 10% ежедневных калорий. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить насыщенные жиры еще до 6% от дневной нормы калорий.

Молоко может увеличить риск некоторых видов рака

Некоторые ученые подозревают, что высокое содержание жиров и гормонов в молоке и молочных продуктах может способствовать возникновению определенных видов рака, таких как рак груди или рак простаты.

Исследование 2020 года показало повышенный риск рака груди у женщин, потреблявших коровье молоко, по сравнению с женщинами, потреблявшими соевое молоко. Кроме того, некоторые другие исследования обнаружили потенциальную связь между молочными продуктами и раком простаты.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как молочные продукты влияют на рак, говорит Юинг.

"Нет убедительных доказательств того, что употребление молока увеличивает риск развития рака", - говорит Юинг. "Очень важно учитывать общий режим питания человека, поскольку он гораздо важнее для риска рака, чем отдельные питательные вещества".

Молоко может вызвать высыпание

Исследование 2005 года среди женщин-подростков в возрасте от 14 до 18 лет обнаружило положительную связь между общим потреблением молока и диагнозом акне.

Исследователи подозревают, что молочные продукты могут повышать содержание определенных гормонов, которые способствуют выработке кожного сала - маслянистого воскового вещества на коже, которое может вызвать прыщи. Однако никакие рандомизированные контролируемые испытания не подтвердили эту связь, и необходимы дополнительные исследования.

"Если кто-то думает, что его прыщи связаны с потреблением молочных продуктов, возможно, стоит ограничить потребление молочных продуктов, чтобы увидеть, есть ли какие-либо положительные изменения", - говорит Юинг. "Просто убедитесь, что вы получаете достаточно кальция и витамина D из других источников".

Нет, молоко тебе не вредно

Молоко может быть неотъемлемой частью полноценного питания, но в каком количестве и в каком видет вам следует его пить, зависит от вашей истории болезни и целей в отношении здоровья.

Хотя нет прямой связи между употреблением молока и повышенным риском сердечных заболеваний, если у вас есть семейная история сердечных заболеваний, вы можете ограничить потребление насыщенных жиров и поговорить с врачом об альтернативах молоку, говорит Шапиро.

По словам Юинга, для тех, кто хочет похудеть, употребление 1–2% молока или обезжиренного молока может быть более полезным, чем употребление цельного молока.

По словам Юинга, людям с аллергией на молоко следует выбирать немолочные продукты, такие как миндальное, овсяное или соевое молоко. Большинство немолочных альтернатив также обогащены кальцием и витамином D, однако они могут быть с низким содержанием белка, поэтому вам нужно убедиться, что вы потребляете другие источники белка, такие как яйца, тофу или мясо.