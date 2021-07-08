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Сердечный приступ: девять симптомов, которые могут проявиться за несколько месяцев до смертельного события

8 июля 2021, 21:43

Симптомы сердечного приступа могут сильно различаться.

Сердце_аритмия
симптомы сердечного приступа могут проявиться за несколько месяцев до серьезного события / Pixabay

Сердечный приступ - это неотложная медицинская помощь, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба. Очень важно прислушиваться к предупреждающим знакам, как только они возникают, чтобы уменьшить повреждение сердечной мышцы.

Однако симптомы сердечного приступа могут проявиться за несколько месяцев до серьезного события.

"На самом деле люди могут заметить легкие симптомы сердечного приступа за несколько месяцев до того, как произойдет реальное событие", - сказал Саттер Цзи-Цзянь Сюй, доктор медицины, кардиолог.

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По словам доктора Сюй, симптомы сердечного приступа могут сильно различаться.

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"У некоторых людей симптомы могут проявляться за несколько месяцев или даже дольше до сердечного приступа. У других они могут ничего не испытать до сердечного приступа", - сказал он.

Он обнаружил, что большинство пациентов испытывают несколько типичные симптомы, такие как излучающая боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка.

Другие - в большей степени женщины, чем мужчины - также будут испытывать некоторые атипичные симптомы, которые могут включать усталость, общее чувство беспокойства, неопределенный дискомфорт, боль в спине или животе и снижение выносливости, отметил доктор Сюй.

"Оба типа симптомов могут проявиться за несколько месяцев до сердечного приступа".

Независимо от того, когда возникают симптомы, шаги, которые вам следует предпринять, всегда одинаковы.

По данным British Heart Foundation (BHF), вам следует:

  • Звоните в скорую помощь
  • Сядьте и успокойтесь
  • Примите 300 мг аспирина, если он у вас под рукой
  • Ждите медработников

"Важно, чтобы вы немедленно обратились за медицинской помощью. Не беспокойтесь о том, что парамедики тратят впустую время - сердечный приступ - это неотложная медицинская помощь", - отмечает BHF.

По данным службы здравоохранения, женщины, как правило, дольше ждут, прежде чем позвонить в скорую после появления симптомов сердечного приступа.

"В Великобритании в среднем три женщины умирают от ишемической болезни сердца каждый час, многие из них - от сердечного приступа", - сообщает издание.

Таким образом, вы можете резко снизить свои шансы на выживание, если сразу не позвоните в скорую.

Как предотвратить сердечный приступ

Изменение образа жизни - самый эффективный способ предотвратить сердечный приступ (или повторный сердечный приступ).

Одна из наиболее важных профилактических мер - избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

ГСЗ предупреждает, что продукты, содержащие насыщенные жиры, например жареные, повышают уровень холестерина ЛПНП в крови.

Холестерин ЛПНП - это жирное вещество, которое накапливается внутри артерий, ограничивая приток крови к сердцу. Чтобы избежать употребления насыщенных жиров, вам следует выбрать средиземноморскую диету.

Это означает, что нужно есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.

По данным NHS, ключевой частью этого диетического подхода является замена масла и сыра продуктами на основе растительного и растительного масла, такими как оливковое масло.

"Жирная рыба, такая как сельдь, сардины и лосось, может быть частью средиземноморской диеты, но нет необходимости есть эту рыбу специально, чтобы предотвратить новый сердечный приступ", - добавляет здоровый организм.

здоровье
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