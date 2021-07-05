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Сердечный приступ: эти три основных продукта питания могут привести к сердечным заболеваниям

5 июля 2021, 08:25

Рафинированные зерна быстро превращаются в сахар.

Сердце_аритмия
три основных продукта питания могут способствовать возникновению зубного налета. / Pixabay

По мере того, как меньше крови достигает сердечной мышцы, орган испытывает дефицит питательных веществ и становится слабым. Если кислород на мгновение не достигает сердца, возникает боль в груди (известная как стенокардия).

Любое продолжительное кислородное голодание обернется сердечным приступом, который может быть смертельным. Что касается ишемической болезни сердца, откуда в первую очередь берутся жировые вещества?

Согласно WebMD, три основных продукта питания могут способствовать возникновению зубного налета.

В рисе, хлебе и макаронах, приготовленных из белой муки, отсутствуют полезные волокна, витамины и минералы.

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"Рафинированные зерна быстро превращаются в сахар, который ваш организм хранит в виде жира", - заявил WebMD.

"Диета с высоким содержанием рафинированного зерна может вызвать жир на животе, который, согласно исследованиям, связан с сердечными заболеваниями", - сообщает ресурс.

Чтобы помочь бороться с этим риском, людям настоятельно рекомендуется искать термин "100% цельное зерно" при покупке таких продуктов.

Разница между очищенным зерном и цельным зерном

Совет Oldways Whole Grains Council объяснил: "Все зерна начинают жизнь как цельные зерна".

Цельное зерно (то есть семя растения) состоит из трех съедобных частей:

  • Ядро
  • Зародыш
  • Эндосперм

Цельные зерна сохраняют все три части семени - отруби, зародыши и эндосперм, тогда как очищенные зерна не имеют одной или нескольких частей семени.

Отруби содержат "важные антиоксиданты, витамины группы В и клетчатку".

В зародышах содержится "много витаминов группы В, немного белка, минералов и полезных жиров".

Между тем, в эндосперме есть "крахмалистые углеводы, белки, витамины и минералы".

"Белая мука и белый рис - это очищенные зерна", - подтвердил совет Oldways Whole Grains Council.

У обоих были удалены отруби и зародыши, остался только эндосперм.

"Очистка зерна удаляет около четверти белка из зерна и от половины до двух третей или более питательных веществ", - добавил совет Oldways Whole Grains Council.

Однако, когда большая часть зерновых во всем мире превратилась в очищенные, во всем мире возникли широко распространенные проблемы с питанием.

С тех пор многие правительства теперь требуют, чтобы очищенное зерно было "обогащено". "Обогащение возвращает менее полдюжины из многих недостающих питательных веществ", - сказал Совет Oldways Whole Grains Council.

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера, Канада, подтвердили, что "большое количество очищенных зерен связано с более высоким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний".

В исследовании рафинированное зерно включало хлеб, макаронные изделия и лапшу из белой муки.

Яркие результаты были опубликованы в Британском медицинском журнале.

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