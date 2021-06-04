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Сердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфаркта

4 июня 2021, 22:30

Он снижает кровяное давление и уровень холестерина ЛПНП у взрослых японцев.

Сердце_аритмия
Эти положительные эффекты были одинаковыми среди мужчин и женщин / Pixabay

Сердечный приступ - это серьезная неотложная медицинская помощь, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за накопления холестерина.

Холестерин - это восковое вещество, которое закупоривает ваши артерии, лишая сердце крови, необходимой для его функционирования. Высокое кровяное давление также может способствовать накоплению холестерина и способствовать риску сердечного приступа.

Поэтому поиск способов снизить высокое кровяное давление и уровень холестерина является неотъемлемой частью предотвращения угрозы сердечного приступа, пишет Express.co.uk.

Исследования показывают, что употребление несоленого томатного сока может помочь предотвратить эти предвестники сердечного приступа.

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Это ключевой вывод исследования, опубликованного в журнале Food Science & Nutrition.

Исследование показало, что употребление несоленого томатного сока снижает кровяное давление и уровень холестерина ЛПНП у взрослых японцев с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Холестерин ЛПНП - это вредный тип холестерина, который накапливается на внутренней стороне стенок артерий.

В исследовании 184 мужчин и 297 женщин получали столько несоленого томатного сока, сколько они хотели, в течение одного года.

В конце исследования кровяное давление у 94 участников с нелеченной предгипертонией или гипертонией значительно упало.

Гипертония - это медицинский термин, обозначающий высокое кровяное давление, а предгипертония - это состояние до гипертонии, когда у вас высокий риск ее развития.

Исследователи обнаружили, что систолическое артериальное давление снизилось в среднем с 141,2 до 137,0 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление снизилось в среднем с 83,3 до 80,9 мм рт.

Что означают эти числа?

Артериальное давление записывается двумя числами. Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу.

Диастолическое давление (меньшее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).

По данным NHS, высокое кровяное давление составляет 140/90 мм рт. ст. или выше (или 150/90 мм рт. ст. Или выше, если вам больше 80 лет).

Идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80 мм рт.

Более того, уровень холестерина ЛПНП у 125 участников с высоким уровнем холестерина снизился в среднем со 155,0 до 149,9 мг / дл (количество холестерина измеряется в миллиграммах на децилитр).

Эти положительные эффекты были одинаковыми среди мужчин и женщин и среди разных возрастных групп. "Насколько нам известно, данное исследование является первым, в котором изучается влияние потребления томатов или томатных продуктов на маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", - пишут авторы.

Симптомы сердечного приступа могут включать:

  • Боль в груди - ощущение давления, стеснения или сдавливания в центре груди.
  • Боль в других частях тела - может казаться, что боль распространяется от груди к рукам (обычно поражается левая рука, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу (животу).
  • Ощущение головокружения или головокружения
  • Потливость
  • Сбивчивое дыхание
  • Плохое самочувствие (тошнота) или тошнота (рвота)
  • Непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники)
  • Кашель или хрипы

"Хотя боль в груди часто бывает сильной, некоторые люди могут испытывать лишь незначительную боль, похожую на несварение желудка", - отмечает NHS.

"В некоторых случаях боли в груди может не быть вообще, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом".

здоровье
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