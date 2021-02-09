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Сердечный приступ: как распознать и что делать

9 февраля 2021, 11:06

Люди разного возраста и пола могут по-разному испытывать симптомы сердечного приступа.

Сердце, лечение
Люди разного возраста и пола могут по-разному испытывать симптомы сердечного приступа. / eluniverso.com

Большинство людей знают, что боль в груди - типичный симптом сердечного приступа. Однако сердечный приступ может повлиять на все тело, а не только на сердце.

Люди разного возраста и пола могут по-разному испытывать симптомы сердечного приступа.

Большинство сердечных приступов имеют несколько определяющих симптомов, которыми, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), являются:

Грудная боль

Сердечные приступы обычно связаны с болью или дискомфортом в средней или левой части грудной клетки. Это может быть более резкая боль или, скорее, сдавливание, ощущение полноты или дискомфортное давление.

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Затрудненное дыхание

Обычно это сопровождает боль в груди, но одышка может начаться еще до возникновения дискомфорта в груди.

Боль в верхней части тела

Человек может ощущать боль или дискомфорт в одной или обеих руках, которые могут распространяться на плечи. Также может быть боль в шее, челюсти или спине.

Чувство головокружения

Кто-то может почувствовать слабость, потерять сознание или покрыться холодным потом.

Признаки сердечного приступа у женщин

Симптомы сердечного приступа могут проявляться по-разному у женщин и могут казаться менее очевидными или не связанными с проблемами сердца.

Ниже приведены общие симптомы сердечного приступа у женщин, которые могут возникать с болью в груди или без нее:

  • нарушения сна
  • слабость, которая возникает внезапно
  • сильная одышка
  • тошнота, несварение желудка или другие расстройства пищеварения
  • боли во всем теле
  • общее недомогание
  • дискомфорт в спине или верхней части тела

Поскольку сердечные приступы обычно связаны с болью в груди, женщины часто неправильно понимают их симптомы и откладывают обращение к врачу.

Крайне важно, чтобы все, особенно женщины, распознавали симптомы сердечного приступа, которые могут быть нетипичными, и при необходимости немедленно обращались за медицинской помощью.

Признаки сердечного приступа у пожилых людей

Как и у женщин, у пожилых людей, перенесших сердечные приступы, могут быть нетипичные симптомы.

Бессимптомные или тихие сердечные приступы чаще встречаются у пожилых людей, а боль в груди - нечастая находка.

Во время тихого сердечного приступа кто-то может не испытывать никаких симптомов и чувствовать себя относительно хорошо, если не считать необычной усталости или одышки. Они также могут проявлять один или несколько признаков сердечных приступов у женщин.

Когда обращаться за неотложной медицинской помощью

Национальный институт сердца, легких и крови заявляет, что быстрые действия могут спасти чью-то жизнь в случае сердечного приступа.

Даже если человек не совсем уверен, что у него сердечный приступ, лучше всего обратиться за неотложной медицинской помощью, чтобы ограничить любое возможное повреждение сердца.

Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить?

Последствия невылеченного сердечного приступа могут быть серьезными.

Люди всегда должны обращаться за медицинской помощью, если подозревают сердечный приступ.

Если кто-то испытывает симптомы сердечного приступа в течение более 15 минут, клетки сердечной мышцы подвергаются высокому риску повреждения.

С момента появления симптомов у человека есть менее 90 минут до достижения критического уровня повреждений.

Причины

Если сердце не получает насыщенную кислородом кровь, оно не может нормально функционировать, что может вызвать сердечный приступ. Это может произойти, когда коронарная артерия частично или полностью заблокирована.

Наиболее частой причиной закупорки коронарных артерий является ишемическая болезнь сердца.

Когда возникает ишемическая болезнь сердца, жиры и холестерин могут образовывать отложения или бляшки на стенках артерий, что называется атеросклерозом.

Со временем бляшки сужают артерии, и в конечном итоге это затрудняет кровоток.

Употребление рекреационных наркотиков, таких как кокаин, также может вызвать сердечные приступы.

Факторы риска

Несколько факторов увеличивают риск сердечного приступа. К ним относятся возраст 65 лет и старше, мужской пол или семейная история сердечных заболеваний.

Раса также играет роль, поскольку люди африканского, мексиканского и индейского происхождения подвергаются более высокому риску.

Есть также изменяемые факторы, которые увеличивают риск сердечных приступов. Они включают:

  • курение
  • потребление алкоголя
  • ожирение
  • недостаток упражнений
  • высокий холестерин и артериальное давление
  • сахарный диабет
  • стресс

Хорошая новость заключается в том, что люди могут изменять, лечить или контролировать изменяемые факторы риска, чтобы снизить вероятность сердечного приступа.

Диагностика и тесты

Любой, кто думает, что у него сердечный приступ, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

Врач диагностирует сердечный приступ на основании симптомов, возраста, общего состояния здоровья и семейного анамнеза. Они также проведут тесты, в том числе:

  • электрокардиография (ЭКГ) для измерения электрической активности сердца
  • анализы крови для измерения сердечных маркеров, указывающих на повреждение сердца
  • визуализирующие тесты, такие как рентген грудной клетки и эхокардиограммы
  • коронарная ангиография для определения закупорки артерий

Лечение

Если анализы показывают, что у человека был сердечный приступ, врачи могут порекомендовать следующие процедуры:

  • коронарная ангиопластика для открытия заблокированных артерий
  • процедура стента для поддержки артерии трубкой из проволочной сетки
  • шунтирование для создания новых путей для кровотока вокруг закупорки
  • имплантируемые устройства, такие как кардиостимулятор, чтобы помочь сердцу нормально биться
  • операция на искусственном клапане сердца для замены аномальных или протекающих сердечных клапанов

Врач также может лечить сердечный приступ лекарствами, разжижающими кровь, разрушающими тромбы, расслабляющими кровеносные сосуды и облегчающими боль.

Осложнения

Сердечные приступы могут повредить сердечную мышцу, что приведет к таким осложнениям, как:

  • Аномальные сердечные ритмы или аритмии
  • Сердечная недостаточность из-за обширного поражения
  • Внезапная остановка сердца из-за электрических нарушений

Тяжесть и продолжительность любых осложнений часто зависят от того, сколько повреждений сердечной мышцы нанес сердечный приступ.

Профилактика

Хотя люди не могут контролировать все факторы риска сердечных приступов, такие факторы как пол, возраст и генетика, изменение привычек может помочь в профилактике. Они включают:

  • бросить курить
  • выбор здоровой диеты с низким содержанием натрия, насыщенных жиров и сахара
  • ограничение потребления алкоголя
  • регулярные тренировки
  • контроль уровня сахара в крови
  • поддержание здорового холестерина и артериального давления
здоровье
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