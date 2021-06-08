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Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска

8 июня 2021, 21:14

Диета имеет ключевое значение.

растительное масло
Исследование также показало, что оно полезно как заменитель масла или майонеза. / УНИАН

Сердечный приступ - это серьезная неотложная медицинская помощь, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за накопления холестерина. Этот смертельный механизм подпадает под действие болезней сердца. К счастью, вы можете предотвратить сердечный приступ, изменив нездоровые аспекты своего образа жизни.

Диета имеет ключевое значение, и некоторые продукты были выделены за их полезные для сердца свойства, пишет Express.co.uk.

Согласно исследованию, представленному на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии и профилактике / образу жизни и кардиометаболическому здоровью, оливковое масло может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

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Исследование также показало, что оно полезно как заменитель масла или майонеза.

"Предыдущие исследования связали высокое потребление оливкового масла с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, особенно в странах Средиземноморья, где потребление оливкового масла намного выше", - сказала ведущий автор исследования Марта Гуаш-Ферре.

"Наша цель состояла в том, чтобы выяснить, полезно ли повышенное потребление оливкового масла для здоровья сердца у населения США", - сказал Гуаш-Ферре, научный сотрудник отдела питания Гарвардского университета. Школа общественного здравоохранения Чана в Бостоне.

В исследовании приняли участие 63 867 женщин и 35 512 мужчин с 1990 по 2014 год.

В начале исследования у всех участников не было рака, болезней сердца и других хронических заболеваний.

Каждые четыре года они отвечали на анкеты о своем питании и образе жизни.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто ел более половины столовой ложки оливкового масла каждый день, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов ниже, а риск ишемической болезни сердца - на 21 процент.

Замена одной чайной ложки масла, маргарина, майонеза или молочного жира таким же количеством оливкового масла снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний на пять процентов и ишемической болезни сердца на семь процентов.

Однако потребление большего количества оливкового масла не повлияло на риск инсульта.

Хотя оливковое масло оказалось более полезным, чем сливочное масло и маргарин, оно не принесло большей пользы, чем другие растительные масла, такие как кукурузное, рапсовое, сафлоровое и соевое.

"Одно интересное исследование показывает, что, хотя оливковое масло было лучше, чем большинство животных жиров и маргарин, в исследуемой популяции оно не превосходило растительных масел", - сказал Гуаш-Ферре.

Это означает, что замена любого типа животного жира растительными маслами, включая оливковое масло, а также другие масла, может быть хорошей стратегией для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Исследователи отметили, что многие маргарины содержат значительное количество трансжирных кислот, когда исследование началось в 1990 году, поэтому результаты могут не относиться к доступным сейчас овощным маргаринам.

Результаты также были наблюдательными, что означает, что они не доказывают причинно-следственную связь.

Однако небольшие интервенционные исследования показали, что замена животных жиров оливковым маслом благотворно влияет на уровень жира в крови.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить механизмы, лежащие в основе этой ассоциации, а также влияние других растительных масел на здоровье сердца", - сказал Гуаш-Ферре.

Симптомы сердечного приступа могут включать:

  • Боль в груди - может казаться, что грудь сдавливается или сдавливается тяжелым предметом, и боль может распространяться от груди к челюсти, шее, рукам и спине.
  • Сбивчивое дыхание
  • Чувство слабости или головокружения, или и то, и другое
  • Непреодолимое чувство тревоги.

Важно отметить, что не все испытывают сильную боль в груди.

"Это особенно характерно для многих женщин. Боль часто бывает легкой и ошибочно принимается за несварение желудка", - поясняет NHS.

здоровье
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