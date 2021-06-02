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Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить

2 июня 2021, 19:25

Исследователи провели исследование на мышах с атеросклерозом.

Сердце_аритмия
выигрышная комбинация снизила содержание артериального холестерина на 28 процентов/ Pixabay

Есть несколько событий со здоровьем, более пугающих, чем сердечный приступ, который часто случается внезапно. Существует множество механизмов, которые могут перекрыть кровоснабжение сердца, но наиболее распространенным является накопление воскообразного вещества, называемого холестерином, в артериях.

К счастью, исследования показывают, что употребление гранатового сока и финики могут защитить от накопления холестерина, тем самым предотвращая риск сердечного приступа.

Основное открытие было опубликовано в выпуске Food & Function, журнала Королевского химического общества, пишет Express.co.uk.

Перед проведением исследования исследовательская группа знала об индивидуальных преимуществах граната и фиников.

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Чтобы проверить свою гипотезу о том, что их сочетание может обеспечить защиту от накопления холестерина, исследователи провели исследование на мышах с атеросклерозом.

Атеросклероз - это медицинский термин, обозначающий бляшки, которые накапливаются внутри ваших артерий.

Команда обнаружила, что тройная комбинация гранатового сока, плодов фиников и финиковых косточек обеспечивает максимальную защиту от развития атеросклероза.

В частности, они обнаружили, что выигрышная комбинация снизила содержание артериального холестерина на 28 процентов.

Исследователи пришли к выводу, что люди с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также здоровые люди могут извлечь выгоду из сочетания полстакана гранатового сока вместе с тремя финиками.

В идеале косточки должны быть измельчены в пасту и тоже съедены, но даже без косточек комбинация лучше, чем любой фрукт по отдельности, отметили они.

Другие ключевые диетические советы

Каждый должен стремиться к хорошо сбалансированной диете, чтобы избежать риска сердечного приступа.

"Экстренные диеты Faddy могут не обеспечивать необходимый вам баланс питательных веществ", - говорит Британский фонд сердца (BHF).

Как объясняет BHF, лучший способ понять это - представить продукты в группах продуктов.

Попробуйте съесть:

  • Много фруктов и овощей
  • Много крахмалистых продуктов, таких как хлеб, рис, картофель и макароны. П
  • о возможности выбирайте цельнозерновые сорта
  • Некоторое молоко и молочные продукты
  • Некоторое мясо, рыба, яйца, бобы и другие немолочные источники белка.Только небольшое количество продуктов и напитков с высоким содержанием жиров и / или сахара.

Одной из диет, соответствующих этому шаблону, является план питания DASH (диетические подходы к борьбе с гипертонией).

"Диета DASH побуждает вас снизить содержание натрия в своем рационе и есть разнообразные продукты, богатые питательными веществами, которые помогают снизить кровяное давление, такие как калий, кальций и магний", - поясняет клиника Майо.

В диете DASH особое внимание уделяется овощам, фруктам и нежирным молочным продуктам, а также умеренному количеству цельнозерновых, рыбы, птицы и орехов.

В дополнение к стандартной диете DASH существует также вариант диеты с низким содержанием натрия (соли).

Сердечный приступ - симптомы, которые нужно обнаружить

По данным NHS, симптомы сердечного приступа могут включать:

  • Боль в груди - может казаться, что грудь сдавливается или сдавливается тяжелым предметом, и боль может распространяться от груди к челюсти, шее, рукам и спине.
  • Сбивчивое дыхание
  • Чувство слабости или головокружения, или и то, и другое
  • Непреодолимое чувство тревоги

Важно знать, что не все испытывают сильную боль в груди.

"Это особенно характерно для многих женщин. Боль часто бывает легкой и ошибочно принимается за несварение желудка", - поясняет NHS.

Для определения сердечного приступа важна комбинация симптомов, а не тяжесть боли в груди.

здоровье
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