Сезон простуд: зеленые сопли что значат, чем лечить и нужно ли хвататься за лекарства

Зеленые сопли у взрослого и ребенка / ua.depositphotos.com/

С наступлением осенних холодов активизируются полчища вирусов и бактерий, которые вызывают простуды и недомогания. Одним из симптомов которых – выделения из носа. Для многих это может стать опасным индикатором бактериальной инфекции. Что означают зеленые сопли у взрослых и детей и нужно ли пить антибиотики, разобрался Главред.

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Вопреки распространенному мнению слизистые выделения из носа могут быть зелеными не только из-за бактериальной инфекции. Такую окраску они могут приобретать из-за содержания в лейкоцитах особых веществ. Белые кровяные тельца борются с инфекциями, которые попадают внутрь организма и "атакуют" их ферментами, содержащими железо. Этот элемент и придает соплям зеленую окраску.

Зеленые сопли у детей и взрослых

Выделения из носа могут также сопровождаться и другими симптомами. Чаще всего пара зеленые сопли и мокрота уже вызывает опасения и желание скорее от них избавиться всеми доступными средствами. Причиной этого может быть попадание слизи в горло. Проблема кашля пройдет, если устранить насморк.

Зеленые сопли и температура – это проблема посложнее. В случае вирусной инфекции она начнет снижаться через 2-3 дня. При присоединении бактериальной инфекции – она будет держаться дольше с ухудшением общего состояния организма. Возможны головная боль и чувство давления на лицо. В этом случае нужно обратиться к семейному врачу за консультацией.

Зеленые сопли и боль в горле также могут свидетельствовать как о начале вирусной инфекции, так и о бактериальной. Если боль в горле только усиливается и на миндалинах появляется налет, необходимо обращаться за медицинской помощью.

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Чем лечить зеленые сопли

Самая распространенная ошибка лечить вирусную и бактериальную инфекцию одинаково. То есть антибиотиками. В дальнейшем это может вызывать сопротивляемость бактерий к антибиотикам и лечение будет проходить дольше. Не исключены и различные осложнения.

Важно: в большинстве случаев причиной насморка становится вирусная инфекция. Антибактериальные препараты в данном случае не будут ниметь никакого лечебного воздействия.

Симптомами бактериальной инфекции могут быть:

высокая температура, которая держится больше 3 дней;

затяжная простуда (больше 10 дней);

изменение характера и густоты слизи – выделения становятся белыми;

повторение простуды, после кратковременного облегчения.

Как лечить сопли в домашних условиях

При появлении выделений из носа справиться с ними можно дома. Справиться с соплями помогут:

промывание носа солевым раствором - на 1 стакан кипяченой теплой воды 1 чайная ложка поваренной или морской соли.

сосудосуживающие капли при заложенности носа. Не использовать их больше 3-7 дней.

обильное питье – не менее 1,5 литра воды в день.

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