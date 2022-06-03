УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Сезонная аллергия: врач поведала о проблемных растениях, симптомах и лечении

3 июня 2022, 05:53

В настоящее время больше всего вызывают аллергию именно луговые и злаковые травы.

Аллергия амброзия
Аллергия на сезонную пыльцу / ТСН

Летом люди часто жалуются на аллергию и серьезные раздражения слизистой глаз и носа.

Украинский врач-аллерголог, пульмонолог и педиатр Майя Руселевич объяснила, что следует делать при проявлениях проблемы, какие растения становятся их причиной и как минимизировать риск, передает УНН.

В настоящее время больше всего вызывают аллергию именно луговые и злаковые травы.

"И проблема в том, что они незаметно цветут, пыльца незаметна, но они вызывают максимальное количество жалоб у пациентов. Еще цветет щавель", - говорит врач.

Сильным аллергеном является цветок маргаритка для людей с аллергической реакцией к пыльце полыни, амброзии. Педиатр рекомендует не нюхать и не приближаться очень близко к этому яркому цветку.

Читайте такжеСезонная аллергия: лучшая диета, чтобы сдержать кашель и чихание

Также очень много людей страдают от пыльцы таких деревьев, как олива, добавила Руслевич.

"Но злаковые травы, газоны, трава нескошенная - это сейчас главная проблема", - обращает внимание врач-аллерголог.

Цветение сосны и тополя - не проблема

Она также отметила, что некоторые люди ошибочно опасаются цветения сосны, но на самом деле ее пыльца в 2-3 раза больше, чем пыльца злаков, луговых трав, поэтому не вызывает аллергической реакции.

"Также считают, что сейчас цветет тополь, видят пух, и это аллерген, но нет - это только раздражение слизистой глаз и носа. Проблема - в пыльце злаков, то есть луговые травы, газонные травы. Нужно избегать мест, где нескошенная трава, газоны, не позволять деткам нюхать цветы", - подчеркивает врач.

Как определить, есть ли у вас аллергия на пыльцу

Как правило, симптомы возникают сезонно. Специалист рассказала, что у человека появляется:

  • зуд, в том числе в полости рта и в глазах,
  • чихание,
  • насморк,
  • затрудненное дыхание (из-за отека слизистой носа),
  • покраснение глаз,
  • кашель и хрипы.

Что делать при первых признаках аллергической реакции

Следует уменьшить контакт с пыльцой, говорит аллерголог.

"Если человек заметил, что на улице ему становится плохо, он имеет симптомы аллергического ринита или аллергического конъюнктивита, то нужно прийти домой, промыть нос солевым раствором, "назальный душ", промыть глаза искусственной слезой, можно даже принять душ, чтобы смыть все из волос, переодеться и посмотреть на симптомы", - рассказала Руслевич.

В случаях, если симптомы остаются и состояние не улучшается, можно принимать антигистаминные препараты современного поколения, которые можно принимать длительный период сезона полинации.

"Если этого недостаточно, тогда врачи назначают стероидные препараты в нос, глаза. Если есть проблемы с дыханием, то даже бронхорасширяющие препараты" - отмечает специалист.

Какая профилактика

Чтобы избавиться от пыльцы в помещениях, следует делать влажную уборки.

"Если мы используем кондиционеры, то обязательно нужно увлажнять воздух для того, чтобы это были неблагоприятные условия для распространения пилы", - сказала Руселевич.

Читайте также:

здоровье аллергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:07

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки

05:53

Сезонная аллергия: врач поведала о проблемных растениях, симптомах и лечении

05:15

За доллар 40 гривен: украинцам раскрыли сроки стремительной девальвацииВидео

04:45

Потрясающие платья на лето 2022, котрые можно носить куда угодноФото

04:10

Будет заливать: синоптики предупредили об опасной погоде в УкраинеВидео

Реклама
03:50

"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

03:15

"Собчак - кукла Путина, Дудь - мягкая пропаганда": Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ

03:10

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

02:37

"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУВидео

02:05

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

00:51

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Я помолюсь за перемогу": Лобода выпустила песню на украинском языке "Молитва", посвященную войне

00:18

В Турции отменили концерт украинской предательницы, которая пела "победные" песни в Мариуполе

02 июня, четверг
23:54

Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

23:53

Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

23:26

Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

23:26

Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

23:09

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

22:55

"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

22:53

Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал срокиВидео

Реклама
22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

21:50

Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВДВидео

21:07

"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной УкраиныВидео

21:00

Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

20:39

Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на ДонбассеВидео

20:38

"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войнеВидео

20:38

"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

20:25

Зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину: ответ Зеленского

20:24

Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенкомнение

20:22

Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциямиВидео

20:14

В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУВидео

20:10

Приметы на 4 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:51

"Спецоперация провалилась": Гиркин плачется, что над армией РФ смеются в УкраинеВидео

19:42

Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в адВидео

19:26

ВСУ вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом - Генштаб

Реклама
19:25

Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направленияхВидео

19:19

Олег Жданов. Какова вероятность создания блока Франции и Германии с РоссиейВидеоблоги

19:00

В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причинаВидео

19:00

"А как там зять?": Ольга Сумская нарвалась на критику из-за мужа дочери из МосквыВидео

18:53

Рашистов "мочат и рвут" в ловушке: в ОП раскрыли хитрость ВСУ в СеверодонецкеВидео

18:53

Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь бедуВидео

18:33

"Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову

18:31

В США рассказали о HIMARS для Украины: ВСУ сами решат – куда и на какое расстояние стрелятьВидео

18:26

Путин приказал закрыть рот: СМИ запретили писать о 100 днях войны против УкраиныВидео

18:12

США ударили мощными санкциями по окружению Путина и его олигархамВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять